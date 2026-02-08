“Juntos somos América”, el mensaje en el balón que cargó Bad Bunny en el Halftime Show del Super Bowl

Bad Bunny comenzó su presentación en el show del medio de tiempo del Super Bowl cantando su éxito “Tití me…

Bad Bunny comenzó su presentación en el show del medio de tiempo del Super Bowl cantando su éxito “Tití me preguntó” y cargando un balón de fútbol americano.

Aunque el puertorriqueño se desplazó por todo el escenario abrazando el balón, los aficionados notaron que el balón tenía un mensaje escrito en letras blancas.

Durante unos breves segundos que Benito Antonio enfocó el balón a la cámara, es posible leer que tenía escrito: “Together We Are America” (Juntos somos América, en español).

El mensaje de unidad fue constante durante la presentación de Bad Bunny: desde un letrero gigante que anunciaba que “Lo único más poderoso que el odio es el amor”, hasta parejas enamoradas y familias enteras bailando.

Pero es también una referencia a la unidad del continente americano, a la que el artista se refirió poco después en su presentación al decir “God bless America” (Dios bendiga a América, en español), para después mencionar todos los países del continente, en una aparente referencia a que el término “americano” es utilizado comúnmente como sinónimo de estadounidense.

Aunque la Real Academia Española recomienda el uso de “estadounidense” como gentilicio de un habitante de Estados Unidos, el término “americano” como gentilicio proviene del nombre completo de Estados Unidos: United States of America (Estados Unidos de América).

Bad Bunny ya había hecho una referencia a esta traducción en el video de “NuevaYol”, estrenado el 4 de julio del año pasado, cuando aparecen unos jóvenes que escuchan en una radio un discurso que imita a un posible Trump arrepentido por sus políticas de deportaciones.

“Cometí un error, quiero pedir disculpas a los inmigrantes en América, quiero decir en Estados Unidos. Sé que América es todo el continente”, dice la voz transmitida por la radio.

