Jueza ordena al Gobierno publicar video de agente de la Patrulla Fronteriza disparando contra una manifestante de Chicago

Un video del gobierno que muestra a un agente de la Patrulla Fronteriza disparando contra una manifestante de Chicago en su automóvil el pasado octubre puede hacerse público, según ordenó una jueza federal de distrito este viernes.

La jueza Georgia Alexakis concedió la solicitud de Marimar Martínez para modificar la orden de protección, lo que permite la publicación de pruebas clave del caso, incluyendo grabaciones de cámaras corporales, mensajes de texto y correos electrónicos.

“Seguiremos mostrando al mundo, con suerte el lunes, estos mensajes de texto, que son igualmente repugnantes, y podrán ver cómo responde nuestro gobierno inmediatamente después de uno de estos tiroteos”, dijo el abogado defensor de Martínez, Christopher Parente, a los periodistas tras la conclusión de la audiencia.

La publicación incluirá grabaciones de cámaras corporales, aunque Parente advirtió que podrían no ser concluyentes y que no serán las del agente que disparó contra Martinez.

“El agente tenía una cámara corporal, pero no la llevaba puesta. Si la hubiera tenido encendida, todo se habría resuelto”, dijo.

También se publicarán otros 20 mensajes de texto del agente Charles Exum, quien disparó contra Martínez, confirmó Parente. Ya hay 20 mensajes disponibles, incluyendo uno a sus colegas que dice: “Disparé 5 balas y ella tiene 7 orificios. Anótenlo, muchachos”.

“Algunos son obviamente más interesantes que otros, pero todos se publicarán”, afirmó Parente. Las nuevas pruebas “destruirán por completo la credibilidad” de las afirmaciones de que Martinez condujo hacia los agentes y los “acorraló”, como alegó previamente el gobierno, añadió.

La jueza se negó a ordenar la publicación de las grabaciones de las cámaras Flock, cámaras exteriores que pueden leer matrículas e identificar otros detalles de los vehículos que pasan.

“Las cámaras Flock no nos importan realmente”, dijo Parente. “Lo que yo quería era una declaración de la Fiscalía de los Estados Unidos y del DHS que dijera… ‘La señorita Martinez no es una terrorista doméstica. Cometimos un error. Pensamos que era una persona de Antifa. En realidad no lo es. Es maestra de una escuela Montessori’”.

