Jueza da más tiempo a Trump para descongelar US$ 16.000 millones para túnel en Nueva York

El gobierno de Trump deberá descongelar más de US$ 16 mil millones destinados a un importante proyecto de infraestructura en…

El gobierno de Trump deberá descongelar más de US$ 16 mil millones destinados a un importante proyecto de infraestructura en Nueva York antes del jueves, a menos que un tribunal federal de apelaciones permita al gobierno continuar reteniendo los fondos, dictaminó una jueza federal el lunes.

La jueza Jeannette Vargas, del Distrito Sur de Nueva York, denegó la solicitud del gobierno de suspender la orden de restricción temporal que otorgó la semana pasada, señalando que Nueva Jersey y Nueva York habían demostrado que habría un “impacto inmediato y grave” si el proyecto, planificado desde hace tiempo y que conecta ambos estados mediante un nuevo túnel ferroviario bajo el río Hudson, se suspendiera.

En cambio, Vargas otorgó una breve suspensión administrativa hasta las 5 p. m. del jueves. El gobierno tiene hasta entonces para descongelar los fondos si no logra convencer al Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de que debería poder retener el dinero.

Nueva Jersey y Nueva York presentaron una demanda contra el gobierno de Trump la semana pasada por la congelación, alegando en una denuncia que la suspensión de la financiación es ilegal.

La comisión a cargo del proyecto del túnel advirtió que pronto tendrá que suspender las obras y despedir a aproximadamente 1.000 trabajadores si la administración Trump no libera los fondos necesarios.

CNN informó previamente que el presidente Donald Trump le dijo al líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, el mes pasado que estaba dispuesto a liberar los fondos si Schumer aceptaba cambiarle su nombre a la Estación Penn de Nueva York y al Aeropuerto Internacional Dulles de Virginia.

Trump declaró a los periodistas a bordo del Air Force One el viernes por la noche que fue idea de Schumer cambiar el nombre de la Estación Penn a “Estación Trump”, pero el demócrata neoyorquino desestimó inmediatamente la afirmación del presidente y lo acusó de mentir sobre los detalles de su conversación.

“¡Mentira absoluta! Él lo sabe. Todos lo saben. Solo un hombre puede reiniciar el proyecto, y puede reiniciarlo en un abrir y cerrar de ojos”, escribió Schumer en X.

Aleena Fayaz, Manu Raju y Adam Cancryn de CNN contribuyeron a este informe.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.