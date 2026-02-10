Jueces en EE.UU. amenazan regularmente con presentar cargos de desacato contra el Gobierno de Trump en casos de inmigración

En aproximadamente dos docenas de casos derivados de la ofensiva inmigratoria del presidente Donald Trump en Minnesota que CNN ha…

En aproximadamente dos docenas de casos derivados de la ofensiva inmigratoria del presidente Donald Trump en Minnesota que CNN ha revisado, los jueces federales designados por demócratas y republicanos han tenido que usar términos como “desacato” e “incumplimiento” para llamar la atención del Gobierno para que responda a las órdenes judiciales.

Hasta la fecha, ningún juez del Distrito de Minnesota parece haber declarado a ningún funcionario de la agencia ni a ningún abogado del Departamento de Justicia por desacato civil ni haber impuesto sanciones en casos relacionados con la Operación Metro Surge. Sin embargo, la cantidad de amenazas es considerable.

Muchas de las advertencias de castigo han surgido en casos en los que los jueces concluyeron que un inmigrante fue arrestado ilegalmente y debía ser liberado de inmediato.

Otros problemas de cumplimiento han surgido cuando el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) libera a un extranjero con ciertas condiciones a las que no estaba sujeto antes de su arresto, lo que enfurece a un juez que nunca autorizó la imposición de tales restricciones.

“Esto claramente es insostenible”, declaró la jueza Laura Provinzino, designada por el expresidente Joe Biden, a un alto fiscal del Gobierno a finales del mes pasado. “No puedo seguir permitiendo que (los fiscales federales) violen órdenes tan importantes… Si alguien debe ser liberado, tiene que serlo”.

Los posibles castigos ponen de relieve la tensión latente entre el poder judicial federal, que ha tenido que manejar decenas de casos presentados por inmigrantes que afirman haber sido detenidos ilegalmente en las últimas semanas, y los abogados que defienden la operación de la administración Trump, que a menudo tienen poca comprensión de las acciones de sus clientes de la agencia o la capacidad de mantenerse suficientemente al día con el ritmo de los litigios.

A menudo, un juez es quien ordena al Gobierno que “demuestre causa”, o explique por qué el tribunal no debería declarar en desacato a abogados o funcionarios de la agencia.

Sin embargo, en algunos casos, los abogados que representan a inmigrantes afectados por la ofensiva policial han solicitado al juez que imponga sanciones cuando se han presentado problemas de cumplimiento.

“Es muy poco común que funcionarios del Gobierno federal se enfrenten a sanciones por desacato en los tribunales”, afirmó David Cole, profesor de Derecho de Georgetown y director jurídico de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU). “Sin embargo, se ha vuelto casi rutinario bajo esta administración”.

Las diversas amenazas de desacato buscan “presionar al Gobierno para que cumpla la orden judicial”, dijo Cole. “Una vez que la cumplan, el propósito de esas sanciones se desvanece”.

De hecho, aunque algunas de las amenazas de castigo aún se ciernen sobre el Gobierno, caso tras caso, el asunto se ha diluido después de que los abogados del Departamento de Justicia en la primera línea de la Operación Metro Surge de Trump rectificaran los problemas identificados por el tribunal.

Natalie Baldassarre, portavoz del Departamento de Justicia, insistió en una declaración a CNN que la administración “está cumpliendo con las órdenes judiciales” y atacó a los jueces que cuestionaron las acciones del Gobierno en Minnesota.

“Si los jueces corruptos cumplieran la ley al resolver los casos y respetaran la obligación del Gobierno de prepararlos adecuadamente, no habría una carga abrumadora de casos de hábeas corpus ni preocupación por el cumplimiento de las órdenes por parte del DHS”, Comentó. “El nivel de inmigrantes ilegales actualmente detenidos es resultado directo de las sólidas políticas de seguridad fronteriza de este Gobierno para garantizar la seguridad del pueblo estadounidense”.

El mes pasado, más de 400 casos fueron presentados en Minnesota por inmigrantes arrestados durante la Operación Metro Surge.

CNN revisó algunos de ellos, destacados por el juez principal del tribunal federal estatal, quien reprendió a la administración por violar casi 100 edictos judiciales.

“Es casi seguro que el alcance del incumplimiento de ICE se subestima considerablemente”, escribió recientemente el juez Patrick Schiltz en una orden desdeñosa que incluía una lista de 74 casos en los que sus colegas en el tribunal habían encontrado violaciones. “Es probable que ICE haya violado más órdenes judiciales en enero de 2026 que algunas agencias federales en toda su existencia”.

El problema quedó en evidencia la semana pasada cuando Julie Le, una de las abogadas a cargo de la creciente carga de casos del Gobierno, se desahogó con un juez federal en St. Paul diciendo que hacer que las agencias corrijan los errores cometidos en algunos casos es como sacarse los dientes.

“Para arreglar un sistema, un sistema roto, no tengo un botón mágico para hacerlo. No tengo el poder ni la voz para hacerlo”, señaló Le. “Solo puedo hacerlo con la habilidad y la capacidad que tengo”.

El juez federal de distrito Jerry Blackwell, designado por Biden, había llevado a Le y a uno de sus colegas a los tribunales para explicar por qué no deberían ser declarados culpables de desacato por reiteradas violaciones de órdenes judiciales en un puñado de casos.

“La detención continua no es legal simplemente porque el cumplimiento de las órdenes de liberación es administrativamente difícil o porque una operación se ha expandido más allá de la capacidad del Gobierno para ejecutarla legalmente”, reprendió Blackwell a los dos abogados.

Blackwell no anunció ninguna decisión desde el tribunal, y Le posteriormente dejó su puesto temporal en Minnesota, que había asumido a principios de enero.

En los casos analizados por CNN, los jueces han criticado de manera similar a la administración por su problema de cumplimiento, aunque no han llegado a imponer un castigo.

El juez John R. Tunheim, designado por el expresidente Bill Clinton, declaró a finales del mes pasado que el Gobierno había “violado deliberadamente” dos de sus órdenes en el caso de un ciudadano salvadoreño que impugnaba su detención.

Después de que los funcionarios no lograron traer al hombre de regreso desde otro estado donde estaba detenido para tener una audiencia de fianza, como pidió Tunheim, el juez ordenó al gobierno que, en cambio, lo enviara de regreso a Minnesota y lo liberara inmediatamente después de su llegada.

El hombre no fue devuelto a Minnesota hasta el 28 de enero, cuatro días después de que debía ser regresado al estado. Sin embargo, el juez finalmente rechazó la solicitud de sus abogados de declarar al Gobierno en desacato e imponerle sanciones por las reiteradas violaciones.

“Aunque el Gobierno violó deliberadamente las órdenes del tribunal”, escribió Tunheim en una breve orden, indicó que apreciaba la comunicación del Departamento de Justicia y sus esfuerzos por cumplir. “Por lo tanto, el tribunal declina imponer sanciones”.

En otro caso, un juez expuso la terrible situación que enfrentaba un ciudadano mexicano atrapado en la ofensiva inmigratoria mientras se dirigía hacia un posible proceso por desacato.

El juez Donovan Frank había planteado la posibilidad de un juicio por desacato si los funcionarios de inmigración no garantizaban que habían cumplido con su orden de liberar al hombre, quien había sido detenido por agentes y posteriormente trasladado a un hospital local con lesiones que ponían en peligro su vida.

Se desconocía la causa de las lesiones del hombre, según el juez, quien afirmó que los registros del hospital reflejaban que declaró al personal que “fue arrastrado y maltratado por agentes federales”.

El 23 de enero, el designado por Clinton ordenó a los agentes de ICE que liberaran al hombre de su cama de hospital y abandonaran las instalaciones, donde habían sido ubicados en un aparente esfuerzo por mantenerlo detenido.

Pero pasaron cuatro días completos sin ninguna actualización del Gobierno, lo que llevó a Frank, el 28 de enero, a amenazar a los funcionarios con un proceso por desacato si no garantizaban la liberación del hombre.

El asunto finalmente se resolvió después de que el Gobierno informara al tribunal que había cumplido.

Mientras tanto, en otra sala del tribunal el 28 de enero, Provinzino interrogó a un funcionario de alto rango de la oficina del fiscal federal en Minneapolis sobre por qué su oficina había violado regularmente sus órdenes y dejó en claro que si veía más problemas de cumplimiento, el principal fiscal federal del estado tendría que comparecer personalmente para explicar por qué no debería ser declarado culpable de desacato.

La jueza había convocado la audiencia tras informar que sus reiteradas solicitudes de información sobre un detenido cuya liberación había ordenado no habían recibido respuesta.

El hombre, de nacionalidad mexicana, también había permanecido detenido 26 horas después de su fecha de salida prevista.

“Creo que usted es el séptimo en la oficina que ha violado una de mis órdenes”, le dijo al fiscal federal adjunto Friedrich Siekert. “¿Qué medidas está implementando, o están implementando la Fiscalía de Estados Unidos y ICE para garantizar el cumplimiento de forma prospectiva?”

Siekert le dijo al juez que parte del problema se debía al hecho de que su oficina simplemente no tenía los recursos necesarios para gestionar los cientos de casos presentados desde que comenzó la ofensiva inmigratoria.

“La división civil no tiene los recursos para manejar esto en este momento”, afirmó.

Y en el caso de un hombre mencionado en los documentos judiciales como “Juan”, la jueza Susan Nelson, designada por el expresidente Barack Obama, señaló que el Gobierno excedió el plazo para su liberación por cinco días.

La magistrado indicó que celebraría una audiencia por desacato si finalmente no se cumplía con los requisitos, pero tras la advertencia, los federales liberaron al detenido y Nelson declaró que la audiencia “ya no era necesaria”.

Al menos uno de los funcionarios designados por Trump que supervisan casos en Minnesota también enfrenta problemas de cumplimiento en los casos que maneja.

El juez Eric Tostrud está considerando una solicitud de los abogados de un ciudadano mexicano para que se le impongan sanciones compensatorias en su caso de detención.

El juez ha planteado la posibilidad de celebrar una audiencia sobre la solicitud en las próximas semanas.

Por su parte, Schiltz, designado por el expresidente George W. Bush, había citado el mes pasado al jefe de ICE, Todd Lyons, para que explicara por qué no debería ser declarado culpable de desacato por violaciones a las órdenes en los casos que él supervisa.

Días antes de la audiencia, Schiltz se retractó de su amenaza después de que un inmigrante detenido finalmente fuera liberado, como lo había ordenado.

Sin embargo, el juez dejó claro que no retiraba por completo la amenaza de desacato.

“El tribunal advierte a ICE que el incumplimiento futuro de los fallos judiciales puede resultar en futuras órdenes de causa que requieran la comparecencia personal de Lyons u otros funcionarios del Gobierno”, escribió Schiltz en la orden del 28 de enero.

David Wilson, un abogado de inmigración de Minneapolis cuya firma ha estado manejando cientos de casos derivados de la Operación Metro Surge, incluidos muchos en los que han surgido problemas de cumplimiento, manifestó que el discurso de cuatro páginas de Schiltz contra el Gobierno representaba un “punto de ebullición” para un sistema judicial visiblemente frustrado.

“Claramente hay un incendio ardiendo detrás del edificio”, sentenció.

