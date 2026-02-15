Israel designa varias partes de la Ribera Occidental como territorio estatal; critican la medida como una “anexión de facto”

El gobierno de Israel avanza en la inscripción de territorio en la Ribera Occidental como tierra estatal, en una medida…

El gobierno de Israel avanza en la inscripción de territorio en la Ribera Occidental como tierra estatal, en una medida que los palestinos han denunciado como una “anexión de facto”.

Por primera vez desde que Israel ocupó el territorio en 1967, el Gobierno creará un mecanismo para registrar oficialmente grandes extensiones de tierra a nombre del Estado.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel defendió la medida como una “acción administrativa” que “traería orden” al registro de tierras. Pero los ministros del Gobierno dejaron en claro que la intención era aumentar los asentamientos y afianzar el control de Israel sobre la tierra.

El ministro de Finanzas Bezalal Smotrich, de ultraderecha, dijo que el registro de tierras continuaría “la revolución del asentamiento y la gobernanza a lo largo de todas las partes de nuestra tierra”, en referencia a Judea y Samaria, el término bíblico para la Ribera Occidental. Y el ministro de Justicia, Yariv Levin, dijo que Israel está “comprometido a fortalecer su control sobre todas las partes de nuestra tierra, y esta decisión expresa ese compromiso”.

La nueva medida del Gobierno se aplicará a lo que se conoce como Área C de la Ribera Occidental, aproximadamente el 60 % del territorio y hogar de un estimado de 180.000-300.000 palestinos y de una población asentadora de al menos 325.500, según el grupo israelí de derechos humanos Btselem.

La Presidencia Palestina dijo que la decisión violaba el derecho internacional y equivalía a una “anexión de facto del territorio palestino ocupado”. En un comunicado, la oficina del presidente advirtió que la medida era una “declaración de los planes de anexión destinados a afianzar la ocupación mediante actividad de asentamiento ilegal”.

Israel capturó la Ribera Occidental de Jordania en la guerra de 1967 y posteriormente empezó a establecer asentamientos judíos allí, los cuales son considerados ilegales bajo el derecho internacional, por las Naciones Unidas y por gran parte de la comunidad internacional. La ONU también considera a la Ribera Occidental y Jerusalén Este como territorio ocupado, que los palestinos buscan para un futuro Estado.

Paz Ahora, un organismo de vigilancia de los asentamientos israelí, describió la medida del gobierno como “una apropiación masiva de tierras en la Ribera Occidental… completamente en contra de la voluntad del pueblo y contraria a los mejores intereses de Israel”.

El Gobierno israelí aprobó la medida a pesar de la oposición declarada del presidente de EE.UU., Donald Trump, a la anexión de la Ribera Occidental.

“Advertimos al presidente Trump: ¡Netanyahu lo está engañando! Usted dijo que no permitiría la anexión, pero la está ejecutando justo bajo sus narices”, dijo Paz Ahora, agregando que la medida conduciría al despojo de miles de palestinos de sus tierras.

“El proceso exige que los propietarios de tierras demuestren la propiedad de maneras que son casi imposibles para la mayoría de los palestinos; si fallan, la tierra será registrada automáticamente como tierra estatal”, sostuvo Paz Ahora.

Esta reciente medida llega después de que el gabinete de seguridad de Israel aprobara la semana pasada una norma que expandió el gobierno y dominio israelí sobre la Ribera Occidental. La medida generó condenas internacionales, con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, calificándola de flagrante violación del derecho internacional y la Unión Europea diciendo que es un “paso en la dirección equivocada”.

