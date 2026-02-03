Irán acepta condicionalmente conversaciones nucleares con EE.UU., las primeras desde los ataques militares de Trump

Irán ha acordado tentativamente reanudar las conversaciones nucleares con Estados Unidos mientras intenta evitar la amenaza de nuevos ataques militares.…

Irán ha acordado tentativamente reanudar las conversaciones nucleares con Estados Unidos mientras intenta evitar la amenaza de nuevos ataques militares.

De producirse, serían las primeras negociaciones de este tipo desde que la administración Trump bombardeó tres de las instalaciones nucleares del país persa el verano pasado

Se espera que el principal diplomático de Irán, Abbas Araghchi, se reúna con el representante especial de EE. UU., Steve Witkoff, y con Jared Kushner en Estambul el viernes, según informaron tres fuentes a CNN el lunes.

El presidente de Irán confirmó posteriormente que buscaba negociaciones, aunque con condiciones.

“He dado instrucciones a mi Ministro de Asuntos Exteriores para que, siempre que exista un entorno adecuado —libre de amenazas y expectativas irrazonables—, lleve a cabo negociaciones justas y equitativas, guiadas por los principios de dignidad, prudencia y conveniencia”, escribió el martes en X el presidente Masoud Pezeshkian.

Pezeshkian señaló que había dado el visto bueno a las negociaciones tras “solicitudes de Gobiernos amigos de la región”.

“Estas negociaciones se llevarán a cabo en el marco de nuestros intereses nacionales”, afirmó Pezeshkian.

Mientras Pezeshkian sea presidente, el poder supremo en Irán reside en el líder supremo del país, el ayatolá Alí Jamenei. El clérigo adoptó el domingo en Teherán un tono desafiante, advirtiendo que cualquier ataque estadounidense contra el país provocaría una guerra regional.

La tensión se ha disparado en las últimas semanas, en las que el presidente Donald Trump ha enviado una “armada” estadounidense a la región y renovado las amenazas de atacar de nuevo a Irán si no accede a negociar un nuevo acuerdo nuclear.

A principios de enero, Trump también advirtió sobre una posible acción militar en respuesta a las protestas nacionales en Irán, que desencadenaron una mortífera represión por parte de las fuerzas de seguridad.

Personas familiarizadas con el asunto declararon a CNN la semana pasada que Trump estaba considerando opciones como ataques aéreos contra los líderes iraníes, instalaciones nucleares e instituciones gubernamentales.

Un grupo de ataque de portaviones estadounidense se encuentra actualmente en la región, donde podría apoyar cualquier posible operación contra el país.

Se cree que Irán posee miles de misiles y drones dentro del alcance de las tropas estadounidenses estacionadas en varios países del Medio Oriente, y ha amenazado con atacarlas, así como también a Israel.

En los últimos días se ha producido una intensa actividad diplomática, ya que los líderes y actores regionales se apresuraron a buscar una salida para evitar el conflicto.

Qatar, Turquía y Egipto han liderado estos esfuerzos, y Turquía se ha ofrecido a acoger conversaciones presenciales entre Estados Unidos e Irán.

También se espera que los ministros de Asuntos Exteriores de Egipto, Omán, Pakistán, Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos asistan a las conversaciones de Estambul, informaron las tres fuentes a CNN.

Trump ha expresado cierto optimismo sobre las negociaciones, diciendo a los periodistas el domingo que Irán estaba “hablando con nosotros, hablando seriamente con nosotros”.

Araghchi también comentó a CNN el domingo que estaba “seguro de que podemos lograr un acuerdo”.

Pero otros líderes iraníes han adoptado un tono más firme. Ali Bagheri, responsable de política exterior del Consejo Supremo de Seguridad Nacional (CSSN) de Irán, declaró el lunes que el país “no tiene intención” de negociar sobre sus reservas de uranio enriquecido, según el medio de comunicación estatal iraní Press TV.

Apenas unas semanas antes de que Estados Unidos atacara las instalaciones nucleares de Irán el año pasado, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) expresó su “seria preocupación” por el hecho de que Irán estuviera enriqueciendo uranio al 60 %, señalando que era el único “estado no poseedor de armas nucleares” que lo hacía.

El lunes, Ali Shamkhani, un asesor clave de Jamenei, declaró a los medios libaneses que Estados Unidos “debe ofrecer algo a cambio” si Irán redujera el nivel de enriquecimiento, informó Press TV.

Irán ha estado intentando reconstruir sus instalaciones nucleares a mayor profundidad desde los ataques estadounidenses, según una persona familiarizada con la información de inteligencia estadounidense reciente sobre el tema.

El régimen también ha prohibido al organismo de control nuclear de la ONU inspeccionar sus instalaciones nucleares.

Irán y Estados Unidos celebraron varias rondas de conversaciones nucleares indirectas en abril y mayo de 2025 antes de que un sorpresivo ataque israelí contra Irán a mediados de junio provocara la cancelación de futuras conversaciones, seguido días después por el bombardeo estadounidense contra Irán, que efectivamente puso fin al proceso.

Irán había descartado previamente las conversaciones directas con Estados Unidos.

