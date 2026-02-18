ICE detuvo a su esposo y ella decidió abandonar EE.UU. para empezar de nuevo en Brasil

Para Hannah fue muy fácil enamorarse de Matheus. Cuando se conocieron, ella esperaba un Uber y un hombre se le…

Para Hannah fue muy fácil enamorarse de Matheus. Cuando se conocieron, ella esperaba un Uber y un hombre se le acercó.

“Cruzó la calle corriendo y me dijo: ‘Eres la chica más hermosa que he visto en mi vida, ¿puedo invitarte a salir?’”, recuerda Hannah.

Ella, quien no había salido en una cita en mucho tiempo, cuenta que aceptó por lo directo que fue Matheus.

Al día siguiente, Hannah llegó a la universidad donde estudiaba Derecho y les dijo a sus amigas: “Creo que acabo de conocer a mi futuro esposo”.

Entre risas y con nostalgia, Hannah recuerda sus primeras interacciones con Matheus en 2022. Un encuentro inesperado que los llevaría a comprometerse dos años después e iniciar el proceso de ajuste de estatus legal de Matheus en el país, sin saber que, en cuestión de meses, él sería detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Matheus Silveira ingresó al país con una visa de estudiante para aprender inglés, según relata Hannah. Por motivos económicos, no pudo continuar sus estudios y su visa expiró. En entrevista con CNN, Hannah explicó que presentaron todos los documentos necesarios y contrataron a un abogado para asegurarse de que todo estuviera en regla, con el objetivo de que Matheus pudiera acceder a una “green card” o tarjeta de residencia.

Sin embargo, ninguno de sus esfuerzos los preparó para la cita de inmigración en noviembre de 2025. “Tan pronto como concluyó la entrevista, la funcionaria retiró su tarjeta de acceso del ordenador y dijo: ‘Hay gente en el pasillo esperando para hablar con ustedes’”, recuerda Hannah. Cuatro agentes de ICE entraron en la sala y comenzaron a mostrar una orden judicial, indicando que tenían una orden de arresto por exceder el plazo de la visa. “Lo esposaron, lo pusieron contra la pared y me entregaron una tarjeta que se suponía respondía a cualquier pregunta que pudiera tener”, relató.

CNN verificó que Silveira no tiene antecedentes penales, salvo un delito por conducir bajo los efectos del alcohol en 2022, que, según su esposa, se resolvió tras cumplir lo ordenado por un juez. Tricia McLaughlin, subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos —quien, según un funcionario del gobierno de Trump que habló con CNN, se espera que deje su puesto la próxima semana— dijo que ICE detuvo a Matheus por exceder el plazo de su visado de estudiante F-1 y agregó que ninguna solicitud de tarjeta de residencia confiere estatus legal en el país.

Luego de varias horas sin tener noticias de Matheus, Hannah logró comunicarse con él y supo que estaba retenido en el Centro de Detención de Otay Mesa, en California, y que ya le habían asignado una fecha para la audiencia. “Él me dijo: ‘Mi audiencia es en esta fecha, por favor, estén allí’, y luego la llamada se cortó”, relató.

Además de ser veterana del ejército estadounidense, Hannah es abogada, lo que le permitió apoyar el proceso legal de Matheus. “Pude ayudarle a preparar su caso y para sus audiencias”, explicó. Silveira tuvo su “master hearing”, o primera audiencia ante un juez de inmigración, a mediados de enero. Ella señala que, a pesar de contar con representación legal adicional, no lograron obtener la liberación de su esposo y, al no tener un tiempo estimado para conseguir la residencia para Matheus, ambos decidieron abandonar el país y solicitar una salida voluntaria para su esposo, la cual fue aprobada por las autoridades el 15 de enero.

Según Hannah, si el proceso hubiera seguido su curso regular, Matheus debería haber llegado a Brasil la última semana de enero. Sin embargo, esa fecha no se cumplió, ya que Matheus fue transferido nuevamente a otro centro de detención en Louisiana, antes de tomar un vuelo comercial hacia Río de Janeiro, llegando finalmente la segunda semana de febrero.

Desde su experiencia, Hannah afirma que la presión fue tan alta que optaron por salir voluntariamente de Estados Unidos. Señala que esta es una situación que muchas otras personas podrían estar enfrentando al perder la esperanza o quedarse sin fuerzas para luchar contra una deportación. “Afortunadamente, a mi esposo le aprobaron la salida voluntaria, por lo que podrá tomar un vuelo comercial a casa en lugar de un vuelo de deportación y conservar su dignidad”, señaló.

Hannah cuenta que, aunque Matheus está emocionado por reencontrarse con su familia y amigos, su sueño siempre fue salir de Brasil en busca de una vida mejor. “Durante mucho tiempo, su familia nos ayudó con los gastos del proceso legal porque querían que él se quedara aquí y tuviera la vida que siempre imaginó”, explicó.

Hoy, la familia de Matheus está emocionada por recibirlo, porque, en palabras de Hannah, “recibirlo significa que él ya no está detenido”. Después de empacar todas sus pertenencias y entregar las llaves de lo que fue el primer hogar de ambos, Hannah viajó a Minneapolis, donde vive su familia, para despedirse antes de partir hacia Brasil.

“Mis padres están desconsolados y yo también lo estoy. No tenemos idea de lo que vamos a hacer cuando lleguemos allá”, expresó Hannah. Explicó que en Brasil probablemente tendrá que volver a trabajar como mesera u ocupar otros empleos, además de ser abogada, ya que no está certificada para ejercer en otro país, lo que implicaría una inversión económica que no pueden afrontar en este momento.

“Estoy emocionada por salir de aquí y comenzar esta nueva aventura, y que mi esposo se sienta cómodo y bienvenido donde está, pero eso implica dejar atrás la vida que he construido aquí”, expresó Hannah. Tras varias semanas de incertidumbre sobre la ubicación y el estatus de Matheus, la pareja finalmente se reencontró en Brasil, donde esperan comenzar una nueva vida desde cero. Por ahora, no tienen planes de intentar regresar a Estados Unidos en el futuro cercano.

“En este momento he perdido toda la fe en este país. Espero que no sea así para siempre, pero parece que cada día es peor… la mayor parte de la razón por la que nos vamos es precisamente por eso”, agregó.

