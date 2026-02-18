Humo en avión de JetBlue provoca evacuación de emergencia, el aeropuerto de Newark fue cerrado de manera temporal

Humo en la cabina de pasajeros de un avión de JetBlue que realizó un aterrizaje de emergencia la noche del miércoles en el Aeropuerto Internacional Liberty de Newark llevó a que los pasajeros evacuaran a la pista y causó el cierre temporal del aeropuerto.
El vuelo 543 de JetBlue despegó poco después de las 5:30 p.m. de este miércoles con destino a West Palm Beach, informó la Autoridad Portuaria a CNN.
La aerolínea dice que el Airbus A320 tuvo un “problema en el motor” y había humo en la cabina. Tras 17 minutos de vuelo, realizó un aterrizaje de emergencia de regreso en Newark.
“Simplemente vamos a salir de la pista y dejaremos que los bomberos y rescatistas revisen que el motor, el motor número uno, esté bien”, dijo un piloto a los controladores aéreos en un audio captado por el sitio web LiveATC.net.
A pocos minutos de aterrizar, el humo en la cabina llevó al piloto a solicitar una evacuación.
“Tenemos humo en la parte trasera. Vamos a tener que evacuar aquí en un segundo”, dijo el piloto.
“Va a sacar las rampas”, advirtió un rescatista fuera del avión a la torre, haciendo referencia al despliegue de los toboganes de emergencia.
“Atención a todas las aeronaves, el Aeropuerto de Newark está cerrado”, anunció el controlador aéreo.
No se reportaron heridos, y la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) emitió una detención en tierra, deteniendo los vuelos dirigidos al aeropuerto hasta aproximadamente las 7 p.m., hora del este.
“La seguridad es la principal prioridad de JetBlue”, dijo la aerolínea en un comunicado. “Estamos enfocados en apoyar a nuestros clientes y miembros de la tripulación y trabajaremos estrechamente con las autoridades federales correspondientes para investigar lo ocurrido”.
La FAA se encuentra investigando el incidente.
The-CNN-Wire
™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.