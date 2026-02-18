Hombre acusado de acercarse al Capitolio con una escopeta dijo que quería hablar con un miembro del Congreso, según fiscales

El joven de 18 años acusado de correr hacia el Capitolio de Estados Unidos con una escopeta cargada este martes…

El joven de 18 años acusado de correr hacia el Capitolio de Estados Unidos con una escopeta cargada este martes dijo a los agentes que quería hablar con un miembro del Congreso, según la denuncia penal presentada en su contra.

El joven de Georgia, Carter Camacho, compareció por primera vez ante un tribunal federal este miércoles acusado de portar ilegalmente un arma de fuego en los terrenos del Capitolio de EE.UU. Camacho no se declaró culpable ni inocente y permanecerá detenido mientras espera una audiencia de detención a principios de marzo.

El acusado se presentó en la corte con el mismo uniforme militar con el que fue arrestado el martes, cuando los fiscales dicen que un agente de la Policía del Capitolio vio la escopeta que portaba y le ordenó soltar el arma y tirarse al suelo.

La denuncia penal contra Camacho no aclara sus intenciones directas, pero indica que, cuando fue interrogado por la Policía del Capitolio, dijo que “solo estaba ahí para hablar con un miembro del Congreso”.

Los fiscales afirman que las imágenes incluidas en los documentos judiciales muestran a Camacho corriendo hacia el Capitolio con la escopeta en ambas manos antes de ser detenido por la Policía del Capitolio.

De acuerdo con la denuncia, mientras Camacho se acercaba al Capitolio, un agente le preguntó qué llevaba. Camacho levantó la escopeta con su mano derecha. Luego, se le ordenó acostarse en el suelo y “cumplió de inmediato”, dice la denuncia.

“La escopeta estaba cargada con siete cartuchos en el tubo y uno en la recámara”, afirma la denuncia, señalando que “el seguro estaba desactivado” y “se localizaron 17 cartuchos adicionales en un portacartuchos adherido a la culata de la escopeta”.

La Policía del Capitolio aseguró que Camacho no estaba en su radar antes de haberlo encontrado en las escalinatas del Capitolio.

Además del chaleco antibalas que llevaba puesto, se encontró una máscara antigás y un casco de Kevlar en el auto que conducía y estacionó cerca, según la Policía del Capitolio. También se halló un cuchillo de hoja fija a 12 metros del auto, en el trayecto que Camacho tomó hacia el Capitolio, agregaron.

El joven de 18 años dijo en la corte que está en su segundo semestre de universidad. Con una barba fina, Camacho se mantuvo rígido durante la audiencia, asintiendo mientras el juez federal le informaba sobre sus derechos, respondiendo “OK” y “sí, su señoría” cuando se le preguntó si entendía.

