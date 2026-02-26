Hillary Clinton comparece ante el Congreso sobre Epstein y critica al Partido Republicano por mantener la declaración privada

La exsecretaria de Estado Hillary Clinton se enfrentó de manera desafiante el jueves a los legisladores que buscaron interrogarla sobre…

La exsecretaria de Estado Hillary Clinton se enfrentó de manera desafiante el jueves a los legisladores que buscaron interrogarla sobre los lazos pasados de su familia con Jeffrey Epstein, insistiendo en que no tenía información sobre las actividades criminales del difunto delincuente sexual convicto y criticando a los republicanos por llevar a cabo la entrevista en privado.

Tras salir de seis horas y media de reunión a puerta cerrada con los legisladores de la Comisión de Supervisión de la Cámara, Clinton dijo que había “respondido a cada una de sus preguntas tan completamente como pude según lo que sabía”. Enfatizó que nunca conoció a Epstein ni tuvo comunicaciones con él.

“No sé cuántas veces tuve que decir: ‘No conocía a Jeffrey Epstein’”, dijo a los periodistas.

Clinton dijo que conocía a Ghislaine Maxwell –quien fue condenada en relación con los crímenes de Epstein– “casualmente, como una conocida”, y que Maxwell “vino como acompañante, como invitada, de alguien que fue invitado” a la boda de su hija Chelsea Clinton en 2010.

Y la exsecretaria de Estado criticó al Partido Republicano por haber “rehusado celebrar una audiencia pública”, obligándola a describir lo que había sucedido a los medios de comunicación posteriormente.

La declaración –que tuvo lugar en Nueva York, cerca de donde Hillary Clinton vive con el expresidente Bill Clinton– es una de las entrevistas de mayor perfil hasta la fecha en la investigación de la comisión liderada por republicanos sobre Epstein. Llega después de que ambos Clinton se opusieran enérgicamente a testificar en lo que denunciaron como una trama republicana en su contra, solo para dar marcha atrás cuando se enfrentaron a la posibilidad de ser acusados de desacato penal al Congreso. Bill Clinton testificará el viernes.

Desde el principio, la declaración fue un asunto rencoroso y partidista. En su declaración de apertura, Clinton preguntó a los legisladores por qué la comisión liderada por republicanos no había interrogado a otros con lazos con Epstein, incluido el expresidente Donald Trump. Más tarde, los procedimientos tuvieron que ser pausados brevemente después de que el podcaster conservador Benny Johnson publicara una foto de la entrevista en curso en X, lo que los demócratas consideraron una violación de las normas de la Cámara. La imagen, dijo Johnson, fue proporcionada por la representante republicana Lauren Boebert.

“Admiré su traje azul”, bromeó la congresista ante los periodistas durante un receso en el procedimiento.

Al hablar con la prensa durante ese receso, los demócratas criticaron a los republicanos por el episodio y pidieron que se permitiera la presencia de miembros de los medios en la sala de la declaración.

“Estamos pasando por un espectáculo de payasos increíblemente poco serio, en el que los miembros del Congreso y el Partido Republicano están más preocupados por obtener su foto con la secretaria Clinton que por llegar a la verdad y hacer que alguien rinda cuentas”, dijo la representante demócrata de Arizona Yassamin Ansari.

Clinton calificó el incidente como “muy molesto”.

Aunque la declaración no se realizó públicamente, el representante James Comer, presidente de la Comisión de Supervisión de la Cámara, dijo que intentaría publicar un video de la misma en las próximas 24 horas. El republicano de Kentucky afirmó que la discusión fue “productiva” y que “aprendió mucho”, pero que Hillary Clinton remitió frecuentemente las preguntas a su esposo, diciendo: “No lo sé, tendrá que preguntarle a mi esposo”, más de una docena de veces.

“Mañana tenemos muchas preguntas para su esposo”, dijo Comer.

Consultada por CNN sobre si confiaba en que su esposo no tenía conocimiento de los crímenes de Epstein, Hillary Clinton respondió: “Sí, lo estoy”. Esa relación, dijo, “terminó varios años antes de que cualquier cosa sobre las actividades criminales de Epstein saliera a la luz”.

El representante Robert Garcia, el demócrata de mayor rango en la comisión, dijo que Clinton estaba “cooperando completamente con la declaración y la comisión, y respondiendo a las preguntas de buena fe y con total sinceridad”. Rehusó dar detalles, suplicando a los republicanos que publicaran rápidamente el video completo de la declaración.

Los republicanos han insistido en que el testimonio de los Clinton es vital para su investigación, y señalaron que ni Bill ni Hillary habían respondido preguntas detalladas sobre sus vínculos con Epstein.

“Es una investigación bipartidista. El pueblo estadounidense tiene muchas preguntas. Hasta donde yo sé, los Clinton no han respondido muchas preguntas, si es que han respondido alguna, sobre su conocimiento o implicación con Epstein y Maxwell”, dijo Comer.

La representante republicana Nancy Mace, de Carolina del Sur, dijo en una rueda de prensa tras la declaración que Clinton “respondió a cada pregunta de cada uno de los miembros”. Durante la entrevista, le hizo a Clinton varias preguntas sobre su esposo, incluyendo si la ex primera dama tenía algún sentimiento respecto a que jóvenes le dieran masajes, según una fuente que presenció la declaración. Clinton respondió que no iba a especular sobre eventos en los que no estuvo presente y que no estaba allí para hablar de sentimientos.

Bill Clinton nunca ha sido acusado por las autoridades de ningún delito relacionado con Epstein, y un portavoz ha declarado repetidamente que cortó la relación antes del arresto de Epstein por cargos federales en 2019 y que no tenía conocimiento de ningún crimen.

El presidente de la Comisión de Supervisión de la Cámara, James Comer, y los miembros republicanos hablaron con la prensa en el Chappaqua Performing Arts Center en Chappaqua, Nueva York, el 26 de febrero de 2026.

Una revisión de CNN mostró que el expresidente viajó en el avión privado de Epstein al menos 16 veces, y fue fotografiado en los archivos del caso Epstein publicados por el Departamento de Justicia con mujeres en un jacuzzi, así como con Maxwell.

Hillary Clinton estuvo acompañada el jueves por sus abogados, quienes han estado trabajando minuciosamente los detalles sobre qué áreas podrían ser cubiertas durante el interrogatorio.

Incluso la ubicación de las declaraciones, la ciudad natal de los Clinton, Chappaqua, fue negociada entre el abogado de Clinton, David Kendall, y Comer, con la esperanza de evitar la indignidad y el precedente de citar a un expresidente en el Capitolio para ser interrogado.

La ex primera dama llegó fuera del campo de visión directa del grupo de reporteros que se había reunido frente al Chappaqua Performing Arts Center. Pero las dos imágenes de Clinton flanqueada por sus abogados que circularon en las redes sociales durante el procedimiento detuvieron brevemente la declaración, cuando los legisladores demócratas acusaron a sus colegas republicanos de romper sus propias reglas.

Los Clinton y miembros de la Comisión de Supervisión de la Cámara acordaron cinco áreas temáticas para las declaraciones, dijo a CNN una persona familiarizada con el acuerdo. Estas fueron:

la presunta mala gestión de la investigación del Gobierno federal sobre Epstein y Maxwell;

las circunstancias e investigaciones posteriores de la muerte de Epstein en 2019;

las maneras en que el Gobierno federal podría combatir eficazmente las redes de tráfico sexual;

cómo Epstein y Maxwell buscaron ganarse el favor de los demás para proteger sus actividades ilegales;

y posibles violaciones de las normas éticas relacionadas con los funcionarios electos.

Sobrevivientes del abuso de Epstein y abogados que los representan dijeron a CNN que consideran importante que los Clinton, y especialmente el expresidente, testifiquen. En entrevistas, enfatizaron que la presencia de un individuo en los archivos de Epstein y su cooperación con el Congreso no indican culpabilidad.

Hillary Clinton dijo que hacia el final de la audiencia, los legisladores republicanos preguntaron sobre OVNIs y “Pizzagate”, una teoría de conspiración que ganó fuerza en los días finales antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016, centrada en una supuesta red de pedofilia que se manejaba desde una pizzería en Washington.

El interrogatorio, dijo, fue “bastante inusual”.

Este titular e historia han sido actualizados con desarrollos adicionales.

