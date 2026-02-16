Hallan muerto al surfista estadounidense Kurt Van Dyke en un aparente robo en su casa en Costa Rica

El surfista estadounidense Kurt Van Dyke fue encontrado muerto este sábado en un aparente robo en su apartamento de Cahuita,…

El surfista estadounidense Kurt Van Dyke fue encontrado muerto este sábado en un aparente robo en su apartamento de Cahuita, un pueblo costero del Caribe costarricense. Tenía 66 años.

El incidente fue reportado hacia las 10:50 de la mañana, hora local, cuando las autoridades recibieron una alerta sobre un hombre fallecido en una habitación, según el vocero del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Carlos Valverde, en un comunicado compartido con CNN.

Valverde informó que Van Dyke se encontraba en el departamento junto a una mujer cuando, presuntamente, fueron abordados por dos hombres armados.

De acuerdo con los reportes preliminares, los sospechosos los amenazaron con arma de fuego y los mantuvieron retenidos varios minutos mientras robaban objetos de valor.

Las autoridades indicaron que Van Dyke murió en el lugar. “Fue asfixiado y presenta varias heridas con arma blanca”, señaló el portavoz del OIJ. La mujer que lo acompañaba sufrió heridas leves, que no ponen en riesgo su vida.

El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para determinar con exactitud la causa de muerte. El OIJ señaló que el caso permanece bajo investigación para esclarecer las circunstancias del hecho e identificar a los responsables.

Van Dyke, originario de Santa Cruz, California, era reconocido en la comunidad internacional de surf por su participación en competencias y su influencia en la difusión del deporte en la región del Caribe.

También formaba parte de una conocida familia de surfistas de California.

Un obituario de 2021 de su madre, Betty Van Dyke, decía que ella era parte de un grupo pionero de mujeres surfistas y que su primer marido, Gene Van Dyke, también era un conocido surfista del norte de California, informó Associated Press.

El hermano de Kurt, Peter Van Dyke, declaró al San Francisco Chronicle por mensaje de texto: “Mi hermano era una persona muy benévola y generosa que ayudaba a casi cualquiera. Kurt jamás lastimaba a nadie y siempre estaba ahí cuando lo necesitabas. Todos los que lo conocían lo sabían”.

Raw Surf, una plataforma global de medios dedicada a compartir la cultura y las historias del surf en todo el mundo, expresó sus condolencias por la tragedia. “Nuestros corazones están con la familia de Kurt y la comunidad surfista de Costa Rica ante esta pérdida inimaginable”, se lee en una publicación en su cuenta de Instagram.

