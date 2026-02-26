Guanipa dice que la Ley de Amnistía es “excluyente” y pide liberar a todos los presos políticos en Venezuela

El líder opositor venezolano Juan Pablo Guanipa, figura cercana a María Corina Machado, dijo este miércoles que considera “excluyente” la…

El líder opositor venezolano Juan Pablo Guanipa, figura cercana a María Corina Machado, dijo este miércoles que considera “excluyente” la ley de amnistía en una entrevista con CNN, después de haber sido excarcelado tras la aprobación hace unos días de la cuestionada ley que permitiría la liberación de cientos de presos políticos.

“No se puede hacer una ley de amnistía excluyente. Esa ley excluye a civiles y militares que estando fuera de Venezuela no podrán regresar del exilio. Es una ley chucuta porque es corta, porque no tiene alcance, porque no abarca todo, porque no es adecuada”, dijo el exdiputado de la Asamblea Nacional en el programa Conclusiones.

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó la semana pasada una ley que otorgaría amnistía a cientos de personas que fueron procesadas o condenadas por motivos políticos durante 27 años de chavismo. La ley fue impulsada por el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien asumió tras la captura de Nicolás Maduro en un operativo militar estadounidense.

Sin embargo, organizaciones de derechos humanos han señalado que la ley excluye a militares y a quienes hayan participado en acciones armadas o de fuerza contra el país.

Aunque el texto establece que la legislación abarca un período entre 1999 y 2026, su aplicación se limita a 13 momentos específicos de crisis política en el país ocurridos desde 2002.

Esta delimitación, apuntan las organizaciones, deja por fuera detenciones registradas en al menos 15 de los últimos 27 años, así como los casos vinculados a operaciones militares.

Guanipa insistió en que cualquier proceso de reconciliación debe estar acompañado de verdad y justicia. “Ellos hablan mucho de reconciliación y yo digo muy bien, vamos a la reconciliación, pero con la verdad por delante, reconociendo los hechos que han sucedido y también con la justicia por delante”, señaló.

Además, el líder opositor dijo que más que una ley se necesita “voluntad política” para liberar a los presos políticos, garantizar el regreso de los exiliados y avanzar hacia elecciones que restituyan la democracia en Venezuela.

“Si han sacado, según sus cifras, 860 personas sin ley de amnistía eso me lleva a la conclusión que la ley de amnistia no es necesaria, que lo que es necesario es voluntad política”, afirmó.

Según la organización Foro Penal más de 500 personas han sido excarceladas desde que el Gobierno de Rodríguez anunció, a principios de enero, la liberación de “un número importante de presos políticos”. De ese total, más de 100 han sido liberados tras la aprobación de la Ley de Amnistía. Según la ONG aún hay más de 600 personas detenidas en las cárceles venezolanas por motivos políticos.

El Gobierno niega que en Venezuela haya personas detenidas por motivos políticos y asegura que cometieron delitos, una afirmación rechazada por varias organizaciones no gubernamentales.

Guanipa fue detenido en mayo de 2025 acusado de estar involucrado en un supuesto plan de “terror” contra las elecciones regionales y legislativas. Guanipa ha negado repetidamente la acusación.

Fue excarcelado nueve meses después en medio del proceso de liberaciones anunciado por el Gobierno de Rodríguez. Sin embargo, tras pocas horas de haber sido liberado, Guanipa fue detenido nuevamente por supuestamente haber incumplido “las condiciones impuestas de su excarcelación”, según el Ministerio Público, que no detalló a cuáles se refería.

“Al final, lo que yo hice fue ejercer mis derechos políticos y ellos se molestaron por eso y por eso me detuvieron de nuevo”, explicó Guanipa quien había encabezado una caravana a favor de los presos políticos.

Tras la aprobación de la Ley de Amnistía, el exdiputado confirmó en sus redes sociales que se encontraba en “libertad plena”.

Para Guanipa es fundamental avanzar en el plan de tres fases presentado por el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, para convocar a unas elecciones que permitan “resolver el problema de gobernabilidad” que enfrenta Venezuela.

“Lo importante es lograr que se resuelva el problema de gobernabilidad que tiene el país, el problema de dictadura en la que hemos estado durante 27 años y que podamos restituir la democracia a través de un proceso electoral”, dijo el líder opositor.

“Obviamente hay que ir cumpliendo con esas etapas y cumpliendo con la constitución de algunas condiciones necesarias para que esas elecciones puedan darse y en ese trabajo estamos todos como un solo equipo haciendo el esfuerzo para lograr los resultados que aspiramos”, agregó.

Guanipa reconoce “una especie de esperanza y desesperación” entre la sociedad venezolana que espera que el cambio ocurra rápido y se convoque a elecciones pero insiste en que antes deben cumplirse una serie de pasos.

“La gente siente que hemos pasado muchísimas cosas. Además, la situación socioeconómica del país evidentemente está muy mal y la economía familiar está muy mal. La gente quiere que el cambio se dé muy rápido”, dijo.

Esa serie de “condiciones básicas” van, según el exdiputado de la Asamblea Nacional, desde la liberación de presos políticos, pasando por el regreso de los exiliados hasta la reestructuración del registro electoral y el Consejo Nacional Electoral.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.