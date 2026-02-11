Grandes ciudades de EE.UU. registran una fuerte caída en los delitos violentos, según análisis de datos

Las principales ciudades de EE.UU. experimentaron una fuerte caída en los delitos violentos el año pasado, según un análisis estadístico…

Las principales ciudades de EE.UU. experimentaron una fuerte caída en los delitos violentos el año pasado, según un análisis estadístico publicado por la Asociación de Jefes de Policía de las Grandes Ciudades.

El análisis refleja una tendencia general a la baja en los últimos años, tras el aumento repentino de los delitos violentos durante la pandemia de covid-19, según las estadísticas de fin de año recopiladas por el FBI hasta 2024.

La encuesta más reciente de la Asociación de Jefes de Policía de las Grandes Ciudades, compuesta por estadísticas recopiladas por 67 de las 68 agencias policiales que respondieron y publicada a principios de febrero, muestra que los homicidios disminuyeron poco más del 19 % el año pasado. El informe también mostró que los robos disminuyeron casi un 20 %, las violaciones casi un 9 % y las agresiones con agravantes casi un 10 % el año pasado en comparación con 2024, según las estadísticas.

Este informe es el análisis estadístico sobre delincuencia más reciente que muestra una disminución de los delitos violentos en 2025 y se suma a un reporte del Consejo de Justicia Penal publicado en enero que también mostró fuertes descensos en los homicidios y otros delitos.

El grupo de expertos analizó las estadísticas de delincuencia de fin de año de 40 grandes ciudades y descubrió que los homicidios disminuyeron un 21 % el año pasado en comparación con 2024, la mayor disminución anual registrada. También proyectan que, cuando el FBI publique sus estadísticas de fin de año, la tasa de homicidios probablemente será la más baja a nivel nacional desde 1900.

Los homicidios disminuyeron drásticamente en Chicago, de 587 en 2024 a 417 el año pasado, según los datos. Columbus, Ohio, experimentó descensos drásticos en todas las categorías, incluidas las violaciones, que bajaron de 1.116 en 2024 a 678 el año pasado. Houston registró una disminución en las agresiones con agravantes, de 18.590 en 2024 a 15.378 el año pasado, según el informe. Los robos disminuyeron en Los Ángeles, de 8.593 en 2024 a 7.278 el año pasado, según los registros.

Si bien es casi imposible determinar una sola razón para la disminución de los asesinatos y otros delitos violentos a nivel nacional en 2025, los analistas apuntan a una combinación de tácticas policiales de precisión renovadas, junto con avances tecnológicos y medidas preventivas, y la superación de los retrasos en el sistema judicial causados ​​por la pandemia de covid-19.

A pesar de la tendencia general a la baja en los homicidios y otros delitos violentos, no todas las ciudades experimentaron una disminución, según las estadísticas de la Asociación de Jefes de Policía de las Grandes Ciudades, compuesta por ejecutivos de policía que representan a las ciudades más grandes de EE.UU. y Canadá.

Boston registró más homicidios el año pasado: 31 frente a los 24 de 2024. El Paso, Texas, también mostró un aumento a 30 homicidios el año pasado, frente a los 24 del año anterior. Fort Worth, Texas, aumentó de 75 homicidios en 2024 a 81 el año pasado. El condado de Suffolk en Long Island, Nueva York, también experimentó un aumento, de 11 homicidios en 2024 a 26 el año pasado, según muestran los datos.

