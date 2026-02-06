Francia y Canadá abren consulados en Groenlandia ante amenazas de Trump

Francia y Canadá abrieron este viernes consulados en Nuuk, la capital de Groenlandia, en una muestra de apoyo a su…

Francia y Canadá abrieron este viernes consulados en Nuuk, la capital de Groenlandia, en una muestra de apoyo a su aliado de la OTAN, Dinamarca, en medio de los renovados intentos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por adquirir el territorio ártico.

Jean-Noel Poirier afirmó que su nombramiento como cónsul general de Francia en Nuuk no pretendía ser una “señal” dirigida al Gobierno estadounidense, sino más bien un mensaje de amistad hacia Groenlandia y Dinamarca.

“También es una cuestión de solidaridad. Cuando necesitas amigos, solo miras atrás y ves quién está ahí. Y nosotros estamos como franceses… No es en contra, es con”, declaró Poirier a los periodistas en Nuuk.

El embajador de Francia en Dinamarca, Christophe Parisot, agregó que el consulado no es solo un símbolo, sino “algo muy concreto” para mostrar la cooperación y la alianza entre las tres naciones europeas.

La ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Anita Anand, y la gobernadora general de Canadá, Mary Simon, llegaron a Nuuk este viernes temprano para inaugurar oficialmente el consulado de su país con una ceremonia de izamiento de bandera.

“Canadá y Groenlandia comparten la frontera marítima más larga del mundo, así como siglos de vínculos en el Ártico”, publicó Asuntos Globales Canadá en X. “El nuevo consulado canadiense en Nuuk nos acercará aún más, fortaleciendo las alianzas de Canadá con Groenlandia y el Reino de Dinamarca.”

Canadá anunció por primera vez sus planes de abrir un consulado en Groenlandia en diciembre de 2024 como parte de su política exterior para el Ártico, mientras que el consulado de Francia fue anunciado por el presidente Emmanuel Macron en junio del año pasado.

La apertura de estas oficinas diplomáticas ocurre después de semanas de tensiones entre Estados Unidos y Europa, tras la renovada intención de Trump de anexar Groenlandia para garantizar la seguridad e Estados Unidos.

Las demandas de Trump sobre el vasto territorio autónomo ártico, gobernado por Dinamarca, un país miembro de la OTAN, habían amenazado con fracturar la unidad occidental y dividir la alianza militar.

El aumento de la retórica agresiva de Trump provocó que países europeos enviaran militares adicionales a la isla para participar en ejercicios militares con Dinamarca.

Después de amenazar con imponer aranceles a los países europeos que apoyan a Groenlandia, Trump dio marcha atrás tras alcanzar un “marco” para un acuerdo futuro con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

