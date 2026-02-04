Exclusivo CNN: Cuba está dispuesta a dialogar con EE.UU. pero descarta un cambio de régimen, dice el vicanciller

Cuba está dispuesta a entablar un diálogo “significativo” con Estados Unidos, pero no discutirá un cambio en su sistema de…

Cuba está dispuesta a entablar un diálogo “significativo” con Estados Unidos, pero no discutirá un cambio en su sistema de gobierno, dijo este miércoles a CNN el viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, en declaraciones que llegan mientras el Gobierno de Trump incrementa la presión sobre la isla con discursos sobre un cambio de régimen.

“No estamos listos para discutir nuestro sistema constitucional, así como suponemos que Estados Unidos no está listo para discutir su sistema constitucional, su sistema político ni su realidad económica”, afirmó Carlos Fernández de Cossío.

Señaló que ambos países aún no han establecido “un diálogo bilateral”, aunque sí ha habido “algunos intercambios de mensajes” que estuvieron “vinculados” a los más altos niveles del gobierno cubano.

Sus comentarios llegan días después de que el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, dijera que a Estados Unidos “le encantaría ver” un cambio de régimen en Cuba, aunque no necesariamente actuaría para lograrlo.

Esto ocurre también mientras el Gobierno de Trump ha intensificado la presión sobre la isla caribeña al intentar cortar los envíos de petróleo hacia Cuba. Estados Unidos ya ha interrumpido suministros de crudo provenientes de Venezuela tras remover del poder al presidente de ese país.

La semana pasada, Washington amenazó con imponer aranceles a los países que exporten petróleo a Cuba, al afirmar que La Habana representa una “amenaza extraordinaria” por alinearse con “países hostiles y actores malignos, (además de) albergar capacidades militares y de inteligencia”.

De Cossío rechazó el argumento estadounidense. “Cuba no representa ninguna amenaza para Estados Unidos. No es agresiva contra Estados Unidos. No es hostil. No alberga terrorismo ni patrocina el terrorismo”, afirmó.

El funcionario instó a EE.UU. a aliviar su campaña de presión, que —según dijo— ya ha perjudicado al país.

Los cubanos han enfrentado apagones constantes y largas filas en las gasolineras debido a la disminución del suministro de combustible. Funcionarios cubanos han señalado que las sanciones económicas de Estados Unidos son en gran medida responsables de la crisis del sector energético, aunque críticos también atribuyen la situación a la falta de inversión del gobierno en infraestructura.

De Cossío dijo que Cuba podría verse obligada a considerar medidas de austeridad y a realizar sacrificios no especificados para conservar el suministro de combustible, aunque no precisó cuánto queda en las reservas.

“Lo que sufre Cuba es equivalente a una guerra en términos de medidas económicas coercitivas”, afirmó.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que Cuba podría evitar un corte total si llega a “un acuerdo”, que potencialmente requeriría la devolución de propiedades confiscadas a exiliados cubanos que abandonaron la isla tras la revolución de 1959.

Los cubanos quedaron conmocionados por la operación estadounidense de enero que capturó a su principal aliado, el líder venezolano Nicolás Maduro, y que resultó en la muerte de más de 30 miembros de las fuerzas de seguridad cubanas. Las autoridades han prometido combatir cualquier acción militar similar de Estados Unidos contra Cuba. En las últimas semanas, los medios estatales han mostrado un aumento de ejercicios y preparativos militares.

Trump dijo el lunes que México —otro aliado cercano del gobierno cubano— también suspendería los envíos de petróleo en medio del aumento de la presión estadounidense. México afirmó este miércoles que sus contratos petroleros con Cuba siguen vigentes, pero que está buscando formas alternativas de ayudar al país para evitar que se vea afectado por los aranceles de EE.UU.

El martes, la Embajada de Estados Unidos en La Habana instó a los ciudadanos estadounidenses en Cuba a tomar precauciones ante la crisis energética, como ahorrar combustible, agua y alimentos, y mantener cargados sus teléfonos. También advirtió sobre casos de ciudadanos estadounidenses a quienes se les negó la entrada al llegar al país, así como un aumento de protestas patrocinadas por el gobierno contra Estados Unidos.

De Cossío sostuvo que el diálogo es una mejor alternativa para Estados Unidos que la coerción. Aunque Cuba no discutiría un cambio de régimen con funcionarios estadounidenses, dijo que está dispuesta a hablar sobre temas que podrían beneficiar a ambos países, incluida la seguridad regional.

“Si Estados Unidos quiere cooperación en la lucha contra el narcotráfico, Cuba puede ayudar”, afirmó. “Hemos ayudado en el pasado y podemos seguir ayudando con el tráfico que ocurre dentro de la región”.

