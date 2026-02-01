Excarcelan al activista venezolano Javier Tarazona tras pasar más de cuatro años detenido en El Helicoide

El activista venezolano de derechos humanos Javier Tarazona fue excarcelado este domingo en Caracas, según anunció su familia, después de…

El activista venezolano de derechos humanos Javier Tarazona fue excarcelado este domingo en Caracas, según anunció su familia, después de pasar más de cuatro años detenido.

“Luego de 1.675 días, 4 años y 7 meses, llegó este tan anhelado día, mi hermano Javier Tarazona está en libertad”, publicó en X Rafael Tarazona, quien también pasó unos meses detenido.

El activista dirigió Fundaredes, una ONG que denunciaba la presencia de guerrilla y paramilitares en Venezuela. En 2021, Tarazona fue imputado por terrorismo, instigación al odio y traición a la patria, cargos que siempre rechazó.

Junto a Tarazona fueron excarceladas otras personas este domingo en El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), según informó Gonzalo Himiob, vicepresidente de la ONG Foro Penal, que verifica el proceso en contacto con los familiares de detenidos.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el viernes una “ley de amnistía general” que podría beneficiar a cientos de presos políticos que aún están privados de su libertad en el país, y también la reconversión del centro de detención.

Desde que el Gobierno de Venezuela anunció el 8 de enero que liberaría a “un número importante” de presos políticos, más de 300 personas han salido de prisión, de acuerdo con el registro de organizaciones civiles, una cifra que se mantiene alejada de las más de 800 reportadas por las autoridades desde diciembre.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.