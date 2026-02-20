Excarcelaciones en Venezuela llegan a 452, dice Foro Penal, pero aún no hay liberaciones por la ley de amnistía

A 43 días de que el oficialismo en Venezuela anunció que “un número importante” de personas saldrían de prisión y…

A 43 días de que el oficialismo en Venezuela anunció que “un número importante” de personas saldrían de prisión y un día después de que la Asamblea Nacional aprobó una Ley de Amnistía que promete beneficiar a gente presa por motivos políticos, las excarcelaciones en el país sudamericano ascendieron este viernes a 452, dijo a CNN Gonzalo Himiob, director vicepresidente de la organización no gubernamental Foro Penal, que ha dado seguimiento a estos casos.

Himiob agregó que hasta ahora no tienen registro de liberaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Amnistía, que fue promulgada la noche del jueves por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Tanto Himiob como el director presidente de Foro Penal, Alfredo Romero, han dicho en las últimas horas que la Ley de Amnistía tiene algunos puntos positivos pero también varias “limitaciones”.

Durante una conferencia de prensa este viernes, Romero mencionó como ejemplo que la norma no contempla los casos de militares presos por razones políticas.

“La lucha comienza, de los familiares de los presos. Hay un logro positivo que la Ley de Amnistía produce en relación con algunas personas, pero todavía falta mucho para poder obtener realmente libertad”, dijo.

“Hay que seguir insistiendo en que las excarcelaciones continúen, independientemente de lo que diga o deje de decir la Ley de Amnistía”, señaló Himiob por su parte.

De acuerdo con Foro Penal, más de 600 personas siguen detenidas por motivos políticos en Venezuela

Las últimas excarcelaciones confirmadas por Foro Penal son las de Maikelis Borges, una comerciante que salió de prisión el jueves junto con su bebé de seis meses tras estar detenida desde enero de 2025, así como las de Carlos Ramón Salazar Larez y Argenis Eduardo Blanco Campos. Ambos fueron excarcelados este viernes, según Foro Penal. Salazar Larez había estado detenido desde 2024 y Blanco Campos, desde 2025.

En paralelo, el líder opositor Juan Pablo Guanipa quedó en plena libertad la noche del jueves, según confirmó él mismo en su cuenta de X.

Guanipa, cercano a la líder opositora y Premio Nobel de la Paz María Corina Machado, fue detenido en 2025 acusado de planear actos de “terror” contra el país, cargos que él rechazó. A principios de febrero de este año, fue excarcelado y reaprehendido horas después por violar los términos de su excarcelación, dijeron las autoridades entonces. Quedó en detención domiciliaria con un brazalete electrónico, que finalmente le fue retirado.

En su mensaje publicado en X, agradeció a quienes lo apoyaron pero criticó la Ley de Amnistía aprobada por la Asamblea Nacional, que el oficialismo impulsó casi un mes después del operativo militar con el que Estados Unidos detuvo al presidente Nicolás Maduro.

“Quiero dejar muy claro que lo aprobado hoy en el Palacio Legislativo no es ninguna amnistía. Es un documento chucuto que pretende chantajear a muchos venezolanos inocentes y que excluye a varios hermanos que siguen injustamente tras las rejas”, dijo Guanipa.

“Estoy de acuerdo con la reconciliación entre venezolanos, pero solo con la verdad por delante. Una reconciliación basada en la mentira es como un gigante con pies de barro, se cae a las primeras de cambio”, insistió.

Tras la aprobación de la Ley de Amnistía, otras organizaciones además de Foro Penal y algunas figuras públicas han expresado cuestionamientos sobre sus alcances.

Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch (HRW), consideró que la norma deja fuera a los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González, lo que podría frenar su deseo de regresar a Venezuela.

“Esta ley no ofrece ninguna garantía para poner fin a la persecución. Está plagada de vacíos y ambigüedades que permitirían mantener la persecución contra María Corina Machado, Edmundo González y otros opositores y defensores de derechos humanos. En la práctica, la libertad de todos los presos políticos no dependerá del texto de la ley, sino de la voluntad del régimen y su aparato represor”, dijo Goebertus en un mensaje enviado a CNN este viernes.

La Ley de Amnistía contempla dar este beneficio legal a personas procesadas o condenadas por delitos relacionados con hechos políticos ocurridos desde 2002. Sin embargo, excluye a quienes estén procesados o condenados por ilícitos y hayan recibido algún apoyo de gobiernos, corporaciones o individuos del extranjero.

A lo largo de 2025, el gobierno de Maduro acusó a Machado de impulsar medidas e intervenciones extranjeras sobre Venezuela, lo que varios funcionarios chavistas calificaron de “traición a la patria”.

Pedro Urruchurtu, coordinador de Relaciones Internacionales de Machado, dijo el jueves en X —en un mensaje replicado por la líder opositora—, que la Ley de Amnistía plantea que él y otras personas deban declararse terroristas “cuando los verdaderos criminales son quienes cometen terrorismo de Estado, incluso con esa aberración de ley que ratifica su naturaleza maleante”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.