Estos son los equipos que más Super Bowl han ganado, tras el triunfo de los Seahawks

El Super Bowl LX, disputado en el Levi’s Stadium, la casa de los 49ers de San Francisco, vio a los Seahawks de Seattle barrer a los Patriots de Nueva Inglaterra para ganar su segundo trofeo Vince Lombardi y, con ello, evitar que los de Foxborough sean el equipo más ganador de la historia en soledad.

Así queda ahora el listado de los equipos más ganadores en la historia del Super Bowl.

Los Patriots y los Steelers son los equipos más ganadores en la historia de la NFL, compartiendo ese puesto de honor con seis campeonatos cada uno. Por supuesto, si Nueva Inglaterra se corona en el Super Bowl LX se convertiría en la franquicia más ganadora, con siete trofeos Vince Lombardi.

Pittsburgh tuvo su etapa dorada en la década de los setenta, en la que se destacó la defensiva denominada “cortina de acero”, siendo liderados en ataque por Terry Bradshaw, Franco Harris y Lynn Swann. Con esa dinastía ganó cuatro trofeos. Por su parte, Nueva Inglaterra alzó sus seis campeonatos en el nuevo milenio, todos bajo el mando del entrenador Bill Belichick y el mariscal de campo Tom Brady.

Los Pats podrían estar cómodos en la primera posición en soledad, pero hay perdido seis finales.

En la segunda posición aparecen dos franquicias históricas que, en su momento, marcaron época. En la década de los ochenta, los 49ers fueron monarcas en cuatro ocasiones, guiados por Bill Walsh, Joe Montana y Jerry Rice.

Por su parte, los Cowboys alzaron tres campeonatos en un lapso de cuatro temporadas, en donde brilló la famosa tripleta ofensiva conformada por Troy Aikman, Emmitt Smith y Michael Irvin.

En total, Dallas y San Francisco registran cinco títulos cada uno, pero hace rato que no pueden levantar el Vince Lombardi.

En la tercera posición aparecen tres equipos igual de icónicos, que cuentan con una gran cantidad de aficionados por todo el mundo. Los Chiefs, los Packers y los Giants tienen cuatro campeonatos cada uno.

Green Bay tuvo su época gloriosa en la década de los sesenta bajo el mando del legendario entrenador Vince Lombardi. Los Giants tuvieron dos grandes equipos en la década de los ochenta con Lawrence Taylor junto a Bill Parcells y en el nuevo milenio con Eli Manning haciendo dupla con Tom Coughlin. En tanto que los Chiefs vienen de una etapa sobresaliente con Patrick Mahomes y Andy Reid en el último lustro.

Un paso más atrás aparecen tres equipos, con tres títulos cada uno: los Broncos, los de Raiders y los Commanders.

Denver ganó un bicampeonato justo antes del nuevo milenio y sumó otro anillo de la mano de Payton Manning en 2016.

La hoy franquicia de Las Vegas tuvo una época dorada que le dio tres títulos entre 1977 y 1984, años durante los cuales también se destacaron los ahora Commanders, que festejaron tres veces entre 1983 y 1992.

Seattle sumó este domingo su segundo título y alcanzó la línea de los Dolphins de Miami, los Rams de Los Ángeles, los Eagles de Filadelfia, los Colts de Indianápolis, los Ravnes de Baltimore y los Buccaneers de Tampa Bay.

Con un título quedaron los Bears de Chicago, los Jets de Nueva York y los Saints de Nueva Orleans.

