“Esto es una miseria para nosotros”: la construcción de nuevas viviendas se estanca por la ofensiva inmigratoria en Minnesota

Los techadores rechazan trabajos. Los pintores se encierran en las casas que están terminando. Los equipos de concreto tienen listas de espera de meses.

En las Ciudades Gemelas -Minneapolis–Saint Paul- y los suburbios circundantes, la ofensiva inmigratoria de la administración Trump ha ralentizado la construcción de viviendas, en un momento en que Minnesota, como gran parte del país, enfrenta una grave escasez de viviendas.

La Casa Blanca ha comenzado a reducir la intensificación de las medidas de control que se han extendido durante meses en el estado. Sin embargo, en el mercado inmobiliario, las secuelas aún persisten.

“Creo que la mayoría preferiríamos al covid-19 a esto”, manifestó un importante constructor de viviendas del área de Minneapolis, quien pidió no revelar su nombre, ya que algunos de sus sitios de trabajo han sido blanco de agentes de inmigración en las últimas semanas. “Esto es una miseria para nosotros en el sector inmobiliario”.

El presidente Donald Trump ha hecho de la asequibilidad de la vivienda un pilar central de su agenda nacional, y la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este mes una ley destinada a fomentar la construcción de casa.

Sin embargo, el aumento de las medidas inmigratorias del presidente amenaza con socavar ese esfuerzo, marginando a los trabajadores necesarios para construir nuevas viviendas.

Como en muchos otros estados, la industria de la construcción en Minnesota depende en gran medida de la mano de obra inmigrante.

El constructor, que supervisa cientos de proyectos residenciales en el Medio Oeste, comentó que muchos de sus trabajos se enfrentan a meses de retrasos, ya que decenas de equipos de construcción dudan en regresar.

Comentó que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) estuvieron apostados en la obra de uno de sus grandes proyectos de construcción de apartamentos durante semanas, esperando para realizar arrestos.

Más de nueve equipos abandonaron el trabajo tras ver a los funcionarios, añadió.

En un momento dado de este mes, solo seis de los 80 techadores que había contratado seguían presentándose, independientemente de su estatus inmigratorio.

Incluso en los días posteriores al anuncio de la Casa Blanca de que la operación de inmigración en Minnesota terminaría, el constructor señaló que todavía había interacciones con ICE en sus lugares de trabajo.

“En dólares reales, estamos viendo una disminución en los ingresos de entre el 25 % y el 30 %, y eso se atribuye directamente al hecho de que no podemos poner en marcha el trabajo”, lamentó.

En su apogeo, alrededor de 3.000 agentes federales fueron desplegados como parte de la Operación Metro Surge, la ofensiva de inmigración a gran escala llevada a cabo principalmente por ICE y Aduanas y Protección Fronteriza.

Lo que comenzó en diciembre en Minneapolis y St. Paul se extendió rápidamente al resto del estado y condujo a enfrentamientos entre funcionarios federales y manifestantes, incluidos los tiroteos fatales de dos ciudadanos estadounidenses por parte de los efectivos federales y la detención de miles de personas.

En todo Estados Unidos, los inmigrantes desempeñan un papel desproporcionado en la industria de la construcción: según un informe reciente de la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas, los trabajadores nacidos en el extranjero representan más del 25 % de la fuerza laboral de la construcción, un récord histórico.

No se sabe con certeza cuántos de estos trabajadores son indocumentados.

Los constructores de Minnesota comentaron a CNN que estiman que miles de trabajadores de la construcción, tanto documentados como indocumentados, están evitando trabajar por temor al acoso, la detención o las confrontaciones violentas.

Grupos de defensa de los derechos de los inquilinos afirman que las solicitudes de desalojo podrían aumentar si las personas que temen ir a trabajar se atrasan en el pago del alquiler.

La semana pasada, la Junta de Parques y Recreación de Minneapolis votó a favor de suspender temporalmente los desalojos de sus propiedades de alquiler en respuesta a la Operación Metro Surge, según el Minnesota Star Tribune.

Mark Williams, un constructor de casas a medida de Minneapolis, declaró que últimamente ha sido más difícil conseguir trabajadores de la construcción calificados y que ha tenido dificultades para comenzar algunos proyectos de edificación.

“Trabajamos con tres albañiles, y dos de ellos nos aplazaron dos meses porque no consiguieron que ninguno de sus equipos se presentara a ninguno de nuestros trabajos”, contó Williams. “A menudo subcontratan a otros albañiles, y ninguno de ellos se presentaba tampoco”.

Williams suele firmar un contrato con una empresa de techado unos 30 días antes de que la necesite para comenzar el trabajo. Pero recientemente, la empresa de revestimientos y techados con la que suele trabajar le informó que necesitarán un preaviso de al menos cuatro o cinco meses para garantizar que contarán con el personal necesario.

Ha tenido que avisar a sus clientes que sus proyectos se retrasarán.

Williams señaló que, según su conocimiento, todos los que trabajan en sus casas tienen permiso legal para trabajar en el país.

Sin embargo, su empresa, como muchas otras constructoras, subcontrata las tareas que no puede realizar por sí misma, por lo que no contrata directamente a todos los trabajadores de la obra.

Barak Steenlage, copropietario de otra constructora de viviendas de Minnesota, comentó que también ha recibido llamadas desde principios de este año del gerente de proyectos de su empresa, informándole que ciertos subcontratistas o proveedores no quieren trabajar en proyectos en Minneapolis, por temor a ser acosados, independientemente de su estatus inmigratorio.

Para los equipos de pintores y otros trabajos de construcción que se realizan principalmente en interiores, Steenlage indicó que ha dado permiso a los equipos para que se encierren dentro de las casas en las que están trabajando, para que no sean visibles para los agentes que están afuera.

Steenlage, quien ha trabajado como constructor de viviendas durante más de 20 años, indicó que sin inmigrantes, no habría suficiente gente para manejar el trabajo.

Un informe de otoño de 2025 de la NAHB sobre el estado actual del mercado laboral de la construcción del país estimó un impacto anual de US$ 2.700 millones en la economía nacional debido a los tiempos de construcción más largos causados ​​por la escasez de mano de obra calificada en la industria.

“Las personas que actualmente se sienten atacadas e inseguras están realizando muchas habilidades y trabajos importantes”, apuntó Steenlage.

Williams dijo que la reciente actividad de ICE podría hacer que la construcción de viviendas sea aún más cara en Minnesota, un estado que ya es relativamente más caro para construir, debido a la necesidad de una construcción especializada para manejar las fluctuaciones extremas de temperatura del área.

“Si todos quieren que sus techos tengan revestimientos y nadie lo va a hacer, cualquiera que pueda hacerlo cobrará lo que quiera”, manifestó Williams. “Construir ya es inasequible. Ahora podría ser astronómicamente inasequible”.

