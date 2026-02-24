Este es el estado de la economía (antes del Estado de la Unión)

El estado de la economía de la unión es sorprendentemente fuerte. En teoría, al menos. El empleo, el crecimiento salarial,…

El estado de la economía de la unión es sorprendentemente fuerte.

En teoría, al menos. El empleo, el crecimiento salarial, el gasto del consumidor y la inflación, bajo la presidencia de Donald Trump, lucen bastante decentes o se han mantenido prácticamente estables, y el mercado bursátil está cerca de un máximo histórico.

Sin embargo, los estadounidenses menosprecian esta economía. La confianza del consumidor está cerca de mínimos históricos y encuestas recientes muestran que la economía de Trump recibe pésimas calificaciones de los votantes potenciales, lo que supone una desventaja política para los republicanos de cara a las elecciones intermedias de este año.

¿Por qué tanta negatividad?

Asequibilidad. Es un término que Trump detesta (y dice haber derrotado). Pero tras la pandemia, los precios se dispararon durante la administración Biden y los consumidores aún no se han adaptado. La vivienda y el cuidado infantil, en particular, son en gran medida inaccesibles e inasequibles. Y la morosidad en los préstamos, especialmente para los estadounidenses de bajos ingresos, comienza a ser preocupante.

Este martes por la noche, Trump pronunciará su discurso sobre el Estado de la Unión de este año. A continuación, un vistazo a algunos indicadores económicos que parecen sólidos, los que parecen estables y los que generan alertas.

A pesar de una reciente ola de ventas inducida por aranceles e inteligencia artificial este año, las acciones se mantienen cerca de sus máximos históricos. El mercado, sin duda, no es la economía, pero el entusiasmo de Wall Street contribuye a reforzar las cuentas de jubilación, lo que puede dar a los consumidores la confianza necesaria como para gastar su dinero.

La economía estadounidense creció un 2,2 % en 2025. Si bien fue el ritmo más lento desde 2020, estuvo en línea con los tres últimos años de sólido crecimiento económico. Además, el cierre gubernamental más prolongado de la historia redujo considerablemente la productividad en el cuarto trimestre, por lo que el crecimiento que la economía debería estar recuperando este trimestre.

El sólido crecimiento (pero sin un subidón de azúcar) podría mantener la inflación bajo control. Este crecimiento, ni muy caliente ni muy frío, llevó a Stephanie Roth, economista jefe de Wolfe Research, a llamar a esta economía “Ricitos de Oro”.

El mercado laboral estadounidense registró una debilidad histórica el año pasado. El gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, uno de los finalistas de Trump para presidir la Fed, declaró esta semana que cree que las revisiones de los datos de empleo mostrarán que 2025 fue uno de los tres años, desde la Segunda Guerra Mundial, en los que la economía estadounidense perdió empleos.

¿Qué tiene de “estable” esto? El crecimiento del empleo en EE.UU. fue significativamente mayor de lo esperado en enero, la tasa de desempleo se mantiene baja y la economía no necesita crear tantos empleos debido a las tasas de inmigración y natalidad históricamente bajas. Los economistas creen que el mercado laboral podría estar en vías de recuperación.

La mala noticia: el crecimiento de los salarios lleva más de tres años en constante descenso. La buena noticia: la inflación también, que se está desacelerando a un ritmo más activo.

Tras un par de repuntes en los últimos dos años, la inflación anual (2,4 %) parece estar volviendo a la baja. Esto significa que el crecimiento salarial anual (3,7 %) está haciendo que nuestros salarios rindan más, en general. Aun así, el desequilibrio en la economía, también conocido como desequilibrio en forma de K , significa que esto afecta más a los estadounidenses más ricos que a las personas de bajos ingresos.

La desigualdad de ingresos y de riqueza no es una preocupación nueva para la economía estadounidense, pero la brecha entre ricos y pobres se amplió el año pasado. Mientras tanto, el auge de los precios de las acciones, impulsado por la inversión desenfrenada en infraestructura de inteligencia artificial, ha incrementado la prosperidad de las personas con altos niveles de riqueza.

Sin embargo, para algunos estadounidenses de ingresos bajos y medios, las finanzas parecen cada vez más ajustadas y las cargas aumentan. A un porcentaje cada vez mayor de hogares estadounidenses les resulta cada vez más difícil pagar las abultadas facturas de tarjetas de crédito, mantenerse al día con los elevados pagos del coche, realizar los pagos de préstamos estudiantiles (aplazados durante la pandemia, pero ahora de nuevo disponibles) y tener suficiente dinero en el banco para cubrir el pago mensual de la hipoteca.

Un resultado preocupante de esta brecha de riqueza: un número creciente de estadounidenses tiene más de tres meses de retraso en el pago de sus préstamos . La morosidad en hipotecas, en particular, se ha disparado en los últimos años, y la morosidad en préstamos para automóviles se encuentra en niveles similares a los de la Gran Recesión. La morosidad en préstamos estudiantiles se disparó después de que el gobierno estadounidense pusiera fin a la pausa de pagos a finales de 2024.

En conjunto, el historial económico de Trump en su segundo mandato parece estar destinado a depender tanto de la narrativa como de las cifras.

Con información de John Towfighi, de CNN.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.