Esta mujer espió para un agente ruso. Ahora cumple 15 años en una colonia penal ucraniana

Poco después del mediodía del 19 de julio de 2024, Hrystyna Garkavenko, la hija de 19 años de un sacerdote,…

Poco después del mediodía del 19 de julio de 2024, Hrystyna Garkavenko, la hija de 19 años de un sacerdote, llegó a su iglesia en Pokrovsk, al este de Ucrania. Aunque era devota, no estaba allí para rezar.

Familiarizada con el edificio gracias al cargo que desempeñaba su padre allí, la joven subió al segundo piso y entró en una de las habitaciones. Allí, en una ventana protegida por persianas, instaló un teléfono móvil como cámara de transmisión en vivo, apuntando hacia una carretera utilizada por las tropas y vehículos ucranianos que iban y venían del frente, más al este. La señal se enviaba directamente a la inteligencia rusa.

Esta no fue ni mucho menos la única tarea que Garkavenko realizó para la principal agencia de inteligencia rusa, el Servicio Federal de Seguridad (FSB, por sus siglas), según la fiscalía ucraniana. A lo largo de ese año, intercambió mensajes con un agente del FSB, transmitiéndole información sobre la ubicación del personal y el equipo militar ucraniano en Pokrovsk, un centro estratégico.

“Solo quería hablar más con esta persona. Y solo porque quería hablar con él, acepté ayudarlo”, declaró Garkavenko a CNN en una inusual entrevista telefónica desde la prisión, donde cumple una condena de 15 años por traición.

Se negó a revelar a CNN si sentía algo por el agente. Pero Pavlo Uhrovetsky, jefe de la Fiscalía Regional de Donetsk, afirmó que “además de su activa postura prorrusa, la joven había desarrollado una relación más que amistosa con esa persona”.

Garkavenko es una de los miles de ucranianos que se cree que fueron reclutados por el FSB y otras agencias de inteligencia rusas para espiar a su propio país. Según el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU, por sus siglas), se han abierto más de 3.800 investigaciones por traición desde que Rusia lanzó su invasión a gran escala en febrero de 2022, y más de 1.200 personas ya han sido declaradas culpables y condenadas. En promedio, los condenados enfrentan entre 12 y 13 años de prisión, aunque algunos son condenados a cadena perpetua.

CNN se ha puesto en contacto con el FSB para solicitar comentarios.

Andrii Yakovliev, abogado defensor y experto en derecho internacional humanitario y penal de la Iniciativa Mediática para los Derechos Humanos, una ONG ucraniana, declaró a CNN que Ucrania garantiza las condiciones para un juicio justo y que, en general, los tribunales del país respetan el debido proceso. Añadió que los fiscales suelen acudir a los tribunales solo si tienen pruebas suficientes y no acusan a nadie de ser blanco o negro para obtener una condena.

“Pasar información a la inteligencia rusa es la traición más común en tiempos de guerra”, dijo a CNN Ivan Kisilevych, jefe del Departamento de la Fiscalía General.

Según el SBU, la gama de tareas realizadas por encargo del FSB es muy amplia y la geografía (en términos de proximidad a los combates) no importa.

“En las zonas de primera línea, detenemos con mayor frecuencia a agentes que recopilan y transmiten información sobre los movimientos o posiciones de las fuerzas ucranianas”, declaró el SBU. “En el oeste y centro de Ucrania, los agentes rusos recopilan y filtran con mayor frecuencia información sobre instalaciones militares e infraestructuras críticas, e intentan sabotear cerca de centrales térmicas, dependencias policiales y líneas ferroviarias”.

El asesor del Ministerio de Defensa, Serhiy Beskrestnov, advirtió esta semana que agentes rusos buscaban reclutar ucranianos para registrar terminales de internet satelital Starlink que las fuerzas rusas podrían usar, tras el bloqueo de sistemas rusos no aprobados . Los rusos ofrecen US$ 300 a los ucranianos que estén dispuestos a hacerlo, afirmó.

El perfil de los ucranianos reclutados por Rusia es amplio. Si bien algunos tienen motivaciones ideológicas, este grupo está disminuyendo, según los servicios de inteligencia. Para la mayoría, el dinero es la principal motivación.

Según el SBU, los agentes de inteligencia rusos reclutan principalmente a personas desesperadas por dinero, como desempleados o individuos con diversas adicciones: drogas, alcohol o juegos de azar.

“Es importante entender que no estamos hablando de miles de dólares”, dijo Kisilevych. “Para la mayoría, son unos pocos cientos de dólares u otros beneficios materiales… Es dinero fácil para los traidores. Simplemente reciben el dinero en sus tarjetas, sin pensar de dónde ni de quién viene”.

Andriy, oficial de contrainteligencia del SBU, declaró a CNN que los canales de Telegram son actualmente una de las herramientas de reclutamiento más comunes. CNN no utiliza su apellido debido a la naturaleza de su trabajo.

Los rusos publican anuncios ofreciendo dinero fácil y rápido. Luego, asignan tareas gradualmente. Al principio, son muy rudimentarias: comprar café, tomar una foto del recibo en una cafetería. Para ello, se transfieren los fondos a una tarjeta bancaria y el proceso de reclutamiento comienza gradualmente —explicó—. Más adelante, aparecen tareas más complejas: instalar cámaras a lo largo de las vías del tren, fotografiar instalaciones militares, etc.

Si llega un momento en que la persona se niega a cooperar, los reclutadores recurren al chantaje, dijo Andriy, amenazando con entregar la correspondencia al SBU. “En ese momento, la gente no tiene vuelta atrás”, explicó.

Garkavenko afirma que su contacto comenzó como un conocido casual vía Telegram. “Al principio, fue solo una presentación normal, una conversación informal. Luego se presentó como agente de la Federación Rusa y sugirió cooperación”, dijo, hablando desde una colonia penal para mujeres condenadas por delitos contra la seguridad nacional y traición.

Garkavenko dijo que en algún momento consideró renunciar. “Tenía dudas, quise parar en cierto momento, y se lo dije varias veces. Pero me dijeron que todo estaría bien, que me protegerían y que no pasaría nada malo. Le creí”.

Aunque el FSB le pagó por sus acciones, esa no fue su principal motivación, dijo a CNN.

El SBU informa casi semanalmente sobre nuevas detenciones de presuntos colaboradores locales, desde ciudadanos comunes hasta personal militar.

La presunta traición que afirma descubrir involucra a una amplia gama de individuos. Entre los ya condenados se encuentran un mecánico de fábrica de 50 años en Kramatorsk, reclutado por el FSB, quien envió coordenadas de personal militar y armamento pesado ucraniano; un exempleado de fábrica de 40 años en Kramatorsk, quien guió bombas rusas a la región; un residente de Kyiv de 21 años, quien ayudó a coordinar ataques con misiles rusos contra la capital; y un residente de la región de Chernivtsi de 49 años que trabajaba para un servicio de mensajería. Actuando bajo la “exención” de su trabajo de mensajero, el agente recorrió la zona grabando instalaciones militares y de infraestructura crítica, según el SBU.

Uhrovetsky, de la Fiscalía Regional de Donetsk, recuerda lo que calificó como el caso “cínico” de Iryna Landuga, una mujer condenada el año pasado por pasar información sobre posiciones militares ucranianas a su hijo, que luchó para el ejército ruso, y recibir una compensación económica a cambio.

La oímos hablando con su hijo después de darle las coordenadas de las fuerzas ucranianas. Después, estos lugares fueron bombardeados, y ella misma fue a comprobar que había muertos y heridos. Les dio las gracias y se alegró, diciendo: “Bien hecho, los quiero”.

Según la sentencia judicial, en agosto de 2023, al regresar de la tienda, Landuga, residente en Kurakhivka, en la región de Donetsk, vio soldados ucranianos en casa de la madrina de su hijo y en el cuartel de la Unidad Militar de Rescate Minero. Se lo contó a su hijo, tras lo cual la zona fue bombardeada, con al menos una muerte. Una civil de 59 años que vivía en un edificio cercano murió bajo los escombros, según el documento judicial. La madrina se encontraba fuera de la ciudad en ese momento.

En un audio proporcionado por la fiscalía a CNN, se escucha a Landuga decir sobre el ataque: “Murieron allí. Murió una mujer… Todo está bien, todo está bien. ¿Atacaron el cuartel? Bien hecho, te quiero. Buen trabajo. Para la madrina, te beso las manos… Muy agradecido por el cuartel. Y el resto lo consideraremos daños colaterales”.

En octubre de 2025, fue condenada a cadena perpetua, y el tribunal tomó nota de su indiferencia ante las consecuencias de sus actos.

Garkavenko recibió una condena de 15 años en junio, tras declararse culpable y expresar arrepentimiento. Uhrovetsky dijo que se declaró culpable “porque quiere ser intercambiada”.

En su entrevista con CNN, Garkavenko dijo que aunque nunca ha estado en Rusia, tiene familiares allí y quiere vivir con ellos.

Kisilevych señaló que a algunos ucranianos se les promete que, si las cosas salen mal, serán intercambiados por ciudadanos ucranianos retenidos como prisioneros de guerra por Rusia. Para algunos de los detenidos, ir a Rusia es la única opción viable, dijo. “Pero tengo serias dudas de que allí les vaya mejor. Dudo que lleguen como héroes”.

Mientras espera un posible intercambio, el padre de Garkavenko, el sacerdote, permanece en Ucrania. Ella dijo que él se quedó impactado al enterarse de lo que hizo, pero no la abandonó. “Me apoya y dice que todo estará bien. Aceptó mi decisión de hacer un intercambio”.

Andriy, oficial de contrainteligencia del SBU, afirmó que al servicio de inteligencia ruso no le importan realmente quienes son reclutados a distancia. “Simplemente son prescindibles para ellos”.

Añadió que siempre habrá gente intentando robar secretos, y que para los agentes de inteligencia, la búsqueda de traidores nunca se detiene. “Es un trabajo minucioso que implica un estudio detallado de la vida de un colaborador. A veces llegas al punto en que te das cuenta de que conoces su vida tan bien que prácticamente te conviertes en parte de ella”, dijo.

Garkavenko dijo que tomó la decisión consciente de ayudar a Rusia y ahora se arrepiente de lo que hizo. “Lastimé a mis seres queridos y, en cierta medida, arruiné mi propia vida”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.