España conquista una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno después de 54 años

España volvió a tocar el cielo en unos Juegos Olímpicos de Invierno. Más de medio siglo después de aquella madrugada…

España volvió a tocar el cielo en unos Juegos Olímpicos de Invierno. Más de medio siglo después de aquella madrugada en Sapporo 1972, el himno español volvió a sonar en lo más alto de esta justa gracias a la gesta de Oriol Cardona. El esquiador catalán se proclamó campeón olímpico en la prueba de esprint masculino de esquí de montaña en Milán-Cortina 2026, y firmó una actuación que ya forma parte de la historia grande del deporte español.

La espera fue de 54 años. Desde que Francisco Fernández Ochoa conquistara el oro en el eslalon alpino, España no había vuelto a subir a lo más alto del podio invernal. Este jueves, eso quedó en el pasado. Cardona no solo ganó, sino que dominó la competencia con autoridad. Con un tiempo de 2:34.03 superó al independiente Nikita Filipov (2:35.55) y al francés Thibaut Anselmet (2:36.34).

La final reunió a los mejores especialistas del momento, pero el catalán impuso sus condiciones. El triunfo adquiere mayor dimensión al tratarse del estreno olímpico del esquí de montaña como disciplina. Cardona se convierte así en el primer campeón olímpico masculino de esta prueba en esprint, un privilegio reservado para pocos. A sus 31 años, el de Banyoles llegó en plenitud deportiva, respaldado por un palmarés que incluye títulos mundiales y europeos.

Pero la jornada no se limitó a una sola medalla. Minutos antes, Ana Alonso había conquistado el bronce en la prueba femenina, culminando una recuperación asombrosa tras una grave lesión de rodilla sufrida meses atrás. España celebró así su primera jornada con dos metales en unos Juegos de Invierno, elevando a siete el total histórico en este tipo de citas.

Si Sapporo quedó grabado como el punto de partida, Milán-Cortina se convierte ahora en símbolo de continuidad. Fernández Ochoa ya no está solo en el Olimpo invernal español. Cardona recogió su legado y abrió una nueva era para la disciplina.

Cincuenta y cuatro años después, el sueño se hizo realidad. España vuelve a ser de oro en el invierno olímpico, y, esta vez, con la ilusión de que las preseas doradas sean más recurrentes.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.