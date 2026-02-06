Epstein pagó por pruebas genéticas en un aparente intento de explorar la posibilidad de prolongar la vida, según correos

El delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein pagó por pruebas genéticas en un aparente intento de aprovechar su propio material genético…

El delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein pagó por pruebas genéticas en un aparente intento de aprovechar su propio material genético para la medicina regenerativa (que tiene como objetivo reparar el cuerpo desarrollando nuevos tejidos y órganos a medida que los viejos se desgastan), según correos electrónicos recientemente publicados.

Varios años después de que Epstein fuera condenado inicialmente por cargos relacionados con la prostitución en 2008, pagó por pruebas novedosas de un médico en uno de los hospitales más importantes de Estados Unidos y exploró la creación de células madre centrales para la inmunidad y la curación.

El investigador, Joseph Thakuria, era en ese momento médico sénior del Hospital General de Massachusetts (MGH) en Boston y estaba afiliado a un proyecto de estudios genómicos a gran escala en la Facultad de Medicina de Harvard.

En una declaración a CNN, Thakuria señaló que Epstein también estaba inscrito en el Proyecto Genoma Personal de Harvard, una enorme base de datos pública mundial de información genética de voluntarios para que los científicos e investigadores aprendan más sobre los rasgos y los genes.

Thakuria no ha sido vinculado públicamente con Epstein anteriormente y no está acusado de ningún delito.

Un representante de Harvard afirmó que el MGH es una filial de Harvard, pero que Thakuria no trabajaba directamente para Harvard ni para el Instituto Wyss, que supervisa el Proyecto Genoma Personal.

El MGH no tiene constancia de haber aprobado a Thakuria para los estudios descritos en los correos electrónicos de Epstein.

Thakuria dejó el hospital en 2022, según un portavoz del MGH.

Entre los documentos de los archivos de Epstein publicados por el Departamento de Justicia se encuentra una propuesta que Thakuria envió a Epstein en febrero de 2014, solicitándole que financiara un proyecto privado que secuenciaría los genomas de sus pacientes para comprender los factores genéticos de sus enfermedades.

En la propuesta, también plantea opciones para investigaciones genéticas específicas para Epstein.

Unos meses después, en junio, Thakuria envió a Epstein una extensa factura por diversos proyectos que incluían una inversión inicial de US$ 2.000 para secuenciar parte del genoma del delincuente sexual convicto.

La factura incluía un coste estimado de “estudios de longevidad personalizados” que proponían la edición genética. La factura indicaba que Epstein había proporcionado una muestra de saliva.

La inversión inicial incluyó US$ 1.000 para secuenciar una porción de su genoma conocida como exoma, y ​​US$ 1.000 para secuenciar fibroblastos, que son células que se encuentran en el tejido conectivo como la piel y los músculos, y que se han utilizado en un campo de investigación relativamente nuevo destinado a revertir el envejecimiento.

El personal de Epstein envió un cheque de US$ 2.000 el mismo día.

“El Sr. Epstein se inscribió en el Proyecto Genoma Personal, que estudiaría su predisposición genética a diversas enfermedades. En un momento dado, se le entregó un cheque de US$ 2.000 para cubrir la secuenciación de ADN”, declaró Thakuria.

“Yo era médico investigador y él [Epstein] era sujeto de investigación”, añadió. “También tuvimos conversaciones iniciales sobre su posible financiación de la investigación, pero eso nunca se materializó”.

“Me siento terrible por lo que pasaron sus víctimas y lamento en ese momento no haber sabido más sobre sus antecedentes y el alcance de sus crímenes”, lamentó Thakuria.

Parte de la propuesta implicaba editar las células madre de Epstein “para introducir mutaciones en el cultivo que se cree que aumentan la longevidad”, utilizando la entonces novedosa tecnología de edición genética CRISPR, escribió Thakuria.

“Solo le ofrezco esto a Jeffrey. Debido a todo el trabajo que implica, simplemente no hay suficiente margen de maniobra para ofrecerlo a más de un puñado de personas en este momento”, añadió.

La factura ofrecía una gama de opciones para futuras investigaciones, como la creación de nuevas células madre a partir de US$ 10.000 y estudios de longevidad más amplios que incluyeran a otros pacientes, e indicaba que podría costar “US$ 11.400 secuenciar el genoma completo [de Epstein] (US$ 21.000 si quería incluir a sus dos padres; no estoy seguro de que esto sea siquiera factible)”.

El alcance total de los proyectos propuestos, tal como se describen en la factura, habría costado US$ 193.400.

CNN no encontró ningún registro del pago de Epstein por dichos servicios, pero los correos electrónicos entre Thakuria, Epstein y sus asistentes continuaron hasta al menos 2015. En ellos, los asistentes de Epstein buscaban dar seguimiento al trabajo inicial de Thakuria.

En un momento dado, Epstein se molestó con Thakuria por las demoras y amenazó con denunciarlo a sus superiores si los resultados no llegaban rápidamente.

Epstein murió por suicidio en 2019 mientras esperaba el juicio por cargos federales de tráfico sexual.

El financiero caído en desgracia llevaba mucho tiempo interesado en la edición genética.

A través de su fundación, ahora desaparecida, Epstein donó a la Asociación Transhumanista Mundial, ahora llamada Humanity+, como informó por primera vez el New York Times en 2019.

Humanity+ aboga por la “tecnología y la ciencia basada en la evidencia para ampliar las capacidades humanas” y revertir el envejecimiento.

Según se informa, Epstein también tuvo discusiones con científicos donde consideró usar sus propios genes para crear una nueva raza humana.

Los correos electrónicos publicados más recientemente arrojan nueva luz sobre las relaciones de Epstein con los principales científicos en el campo de la investigación genómica y plantean preguntas sobre cómo algunos podrían haber buscado financiación.

En su declaración a CNN, Thakuria indicó que George Church, un destacado investigador genómico de Harvard, le presentó a Epstein como posible sujeto de investigación para el Proyecto Genoma Personal.

Church, pionero en la edición genética con la entonces novedosa tecnología CRISPR (utilizada para cortar, añadir y modificar secuencias genéticas específicas), ha estado vinculado anteriormente con Epstein, quien le intercambiaba correos electrónicos con frecuencia y donaba fondos para su investigación.

Church se disculpó en 2019 por su continua asociación con Epstein, calificándola de “visión de túnel de un nerd” en una entrevista con STAT.

Church, quien no ha sido acusado de ningún delito relacionado con Epstein, no respondió a una solicitud de comentarios de CNN. El portavoz de Harvard remitió a CNN a las declaraciones de Church de 2019 en respuesta a preguntas sobre él.

Parte de lo que Thakuria describió en su factura era ambiguo. El mayor gasto individual en la factura era de US$ 160.000 por una investigación que llamó “El Proyecto Venus”.

“Jeffrey y yo hablamos brevemente sobre un estudio de investigación genómica que llamo el Proyecto Venus (él sabrá de qué se trata)”, escribió Thakuria en la factura de junio de 2014. “Puedo hacerlo por él, pero contar con una buena infraestructura bioinformática sería de gran ayuda para realizar este trabajo”.

“[Epstein] mencionó que en este proyecto hay 200 participantes: puedo llevar adelante esta investigación sobre ‘Venus’”, añadió.

En su declaración a CNN, Thakuria afirmó que el proyecto era “una idea del Sr. Epstein que era muy preliminar y nunca llegó a ninguna parte”.

“Le interesaba la genética de los rasgos faciales. No había financiación ni investigación”, explicó.

