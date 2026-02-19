¿En qué consiste el caso de Jeffrey Epstein? Pederastia, tráfico de menores y nombres famosos

El nombre de Jeffrey Epstein ocupa los titulares de todo el mundo este jueves, luego de que la Policía arrestara…

El nombre de Jeffrey Epstein ocupa los titulares de todo el mundo este jueves, luego de que la Policía arrestara al expríncipe Andrés, hermano del rey Carlos III de Inglaterra, en relación con revelaciones de los archivos del caso del delincuente sexual convicto.

Epstein ha estado en el centro del debate público en el último año, especialmente en las últimas semanas, tras la publicación por parte del Departamento de Justicia de EE.UU. de millones de documentos relacionados con el magnate, quien murió en prisión antes de enfrentar un juicio por cargos federales de tráfico sexual.

Los documentos, que se publicaron luego de que el Congreso aprobara una ley que exigía esa medida de transparencia, arrojaron luz sobre el vínculo que Epstein mantenía con titanes empresariales, multimillonarios, miembros de la realeza, funcionarios gubernamentales en Estados Unidos y en el extranjero y figuras de los medios.

Aquí, las claves para entender el caso.

El multimillonario financista, nacido en Brooklyn, Nueva York, comenzó su carrera como profesor de Matemáticas y Física en una escuela secundaria. Desertó de la universidad y a los 21 años tomó, por un breve lapso, un trabajo en la prestigiosa Dalton School de Manhattan.

A partir de ahí pasó al mundo de la banca de inversión, uniéndose a Bear Stearns antes de fundar su propia empresa de inversiones, J. Epstein & Co.

Su amistad con Leslie Wexner —el multimillonario expresidente ejecutivo de L. Brands, quien recientemente dio testimonio ante una comisión del Congreso— a finales de la década de 1980 lo llevó a consolidar su fortuna, aunque todavía siguen sin conocerse los detalles sobre cómo se volvió tan rico. Más tarde, Wexner diría que se sentía avergonzado incluso de haber estado cerca de alguien que, aseguró, se había aprovechado de él, alguien a quien definió como “tan enfermo, tan astuto, tan depravado”.

No hay registros públicos de sus inversiones y sus clientes.

Lo que sí se sabe es que para los años 90 había logrado acumular varias propiedades singulares, incluida una casa de varios pisos en Manhattan, una mansión en Palm Beach, una finca privada en Nuevo México, un apartamento en París y una isla privada en el Caribe, de acuerdo con documentos judiciales.

Fue entonces cuando comenzó a relacionarse con algunas de las personas más ricas y poderosas del mundo, incluidos Donald Trump —mucho antes de que llegara a la presidencia— y el expresidente de Estados Unidos Bill Clinton.

Pero su vida dio un giro inesperado en 2005, cuando la policía de Palm Beach inició una investigación por menciones de varias menores que lo acusaban de ofrecer dinero para masajes y actos sexuales.

Epstein evitó cargos federales en el caso al llegar a un acuerdo para cumplir 13 meses de prisión por cargos estatales de prostitución y quedar registrado como delincuente sexual. Una revisión posterior del Departamento de Justicia determinó que el entonces fiscal federal Alex Acosta, quien supervisó el acuerdo, actuó con “falta de criterio” en el caso. Acosta se desempeñó como secretario de Trabajo de Trump durante su primer mandato.

Luego permaneció fuera de los reflectores hasta 2018, cuando The Miami Herald publicó una investigación que incluyó entrevistas con más de 60 mujeres que afirmaban haber sido abusadas por el financista. Y fue encarcelado por una acusación federal de tráfico sexual contra docenas de menores de edad, algunas de solo 14 años. Epstein se declaró inocente de los cargos.

En agosto de 2019, Epstein fue encontrado inconsciente en su celda del Centro Correccional Metropolitano de Nueva York. Fue trasladado a un hospital, donde se le declaró muerto. Se dictaminó que se había suicidado.

El empresario estaba acusado de reclutar a niñas “con el fin de realizar masajes y trabajar en la casa de Epstein”. Según documentos revelados en 2024, las menores reclutadas habrían sido entre 30 y 33.

Epstein presuntamente les daba dinero a cambio de masajes en su residencia, algo que en la mayoría de los casos terminaba en un intercambio sexual.

En un caso de difamación de 2015 presentado por Virginia Roberts Giuffre, ella afirmó que Epstein la mantuvo como una “esclava sexual” adolescente y que la británica Ghislaine Maxwell lo ayudaba.

Además, otra mujer alegó abuso a manos de Epstein y Maxwell y aseguró que fue forzada a tener relaciones sexuales con el ahora expríncipe Andrés, el hijo de la reina Isabel II, en la mansión del Upper East Side de Epstein, donde, dijo, Giuffre también participó. En 2022, Andrés y Giuffre llegaron a una conciliación privada sobre la demanda que ella había presentado contra él. Andrés ha negado las acusaciones de haber cometido abuso sexual.

Documentos conocidos en 2019 incluían acusaciones de Giuffre de que Maxwell le ordenó que tuviera relaciones sexuales con el exgobernador de Nuevo México Bill Richardson y el exsenador estadounidense George Mitchell, entre otros.

Casi inmediatamente después de la muerte de Epstein, el público comenzó a cuestionar si realmente se había suicidado o si figuras sospechosas y poderosas lo habían asesinado para evitar que se publicara material incriminatorio.

No ayudó que las autoridades no pudieran establecer ni siquiera los hechos más rudimentarios en los días posteriores a su muerte, como por qué habían sacado a su compañero de celda el día antes de su muerte, qué mostraban las grabaciones de vigilancia, quién lo encontró esa mañana y el paradero de los dos guardias que supuestamente lo vigilaban.

Un informe de la autopsia enturbió las aguas sobre la muerte de Epstein para algunos, ya que las autoridades afirmaron que las fracturas en su cuello podrían, en teoría, ser resultado de ahorcamiento o estrangulamiento. Las fotos de una sábana convertida en soga y una aparente nota de suicidio tampoco convencieron a los incrédulos.

A medida que las teorías conspirativas sobre un complot de asesinato cobraban fuerza, también lo hacía la teoría de que Epstein había mantenido una supuesta lista de clientes como medida de chantaje. La publicación de dicha lista, según quienes se adherían a la teoría conspirativa, no solo revelaría a quiénes Epstein ayudó a abusar de menores, sino que también podría resolver la cuestión de su muerte.

En los años siguientes, el Departamento de Justicia y los tribunales publicaron cronologías y cientos de documentos que expusieron los sórdidos detalles de sus crímenes. Estos documentos incluían un conjunto de registros de vuelo que identificaban a las personas que habían visitado la isla privada de Epstein.

Un organismo de control interno del Departamento de Justicia llevó a cabo una investigación de un año y emitió un informe mordaz de casi 130 páginas que detalla meticulosamente lo ocurrido en la cárcel de Manhattan el día de la muerte de Epstein y expone las múltiples fallas de la Oficina Federal de Prisiones.

El informe concluyó que no había pruebas que contradijeran la “ausencia de criminalidad” en la muerte de Epstein, lo que significa que se había suicidado.

Pero las teorías conspirativas, a menudo impulsadas por una miríada de figuras de derecha, incluido el actual director del FBI, Kash Patel, y el subdirector Dan Bongino, nunca cesaron.

Otro de los nombres más sonados en el caso de Epstein es el de Ghislaine Maxwell, exnovia y compañera social de Epstein.

La socialité británica nació en 1961 y creció en el idílico campo de Oxfordshire. Es hija de Robert Maxwell, un legislador británico y magnate de la prensa de origen checo, quien murió en circunstancias misteriosas al caer de su lujoso yate, llamado “Lady Ghislaine”, cerca de las islas Canarias, en 1991. Tras su muerte, se descubrió que había cometido un fraude masivo de pensiones contra sus empleados.

Poco después del fallecimiento de su padre, Maxwell se mudó a Estados Unidos, donde tuvo una importante vida pública y socializó en círculos exclusivos que incluían a personas conectadas con la política.

Se dice que la pareja se separó en la década de 1990, aunque mantuvieron buena amistad. Incluso, en 2003, Epstein describió a Maxwell como su mejor amiga en un perfil de Vanity Fair.

Ghislaine Maxwell fue condenada en 2022 a 20 años de prisión por tráfico sexual de menores y actualmente cumple condena en una prisión de mínima seguridad en Bryan, Texas.

A comienzos de febrero de 2026, Maxwell testificó ante la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes que investiga el caso. En su testimonio virtual, Maxwell se acogió a la Quinta Enmienda de la Constitución que la protege contra la autoincriminación y dijo que si el presidente Trump le concediera clemencia, ella lo exculparía de cualquier delito relacionado con Epstein.

Trump, que ha negado cualquier delito relacionado con Epstein, no ha descartado la posibilidad de concederle a Maxwell un indulto o una conmutación de pena.

Otro de los nombres centrales en el caso es el de Virginia Giuffre, una de las víctimas más reconocidas de la red de tráfico sexual de Epstein.

Giuffre, madre de tres hijos, fue una de las acusadoras más destacadas de Epstein. En 2019, alegó públicamente que el financiero la traficaba y la obligaba a tener relaciones sexuales con sus amigos, incluido el expríncipe Andrés, cuando tenía 17 años.

También afirmó que el príncipe sabía que ella era menor de edad en Estados Unidos en ese momento.

El expríncipe Andrés negó repetidamente las acusaciones.

Un acuerdo de conciliación de 2009, revelado en 2022, demostró que Epstein pagó a Giuffre US$ 500.000 para que desistiera del caso sin admitir ninguna responsabilidad.

Giuffre se suicidó en 2024 a los 41 años.

Hay muchos nombres en negrita dispersos en los millones de documentos publicados hasta la fecha sobre el caso Epstein, entre ellos los de Trump, el expresidente Bill Clinton, Bill Gates, Elon Musk y el expríncipe Andrés.

La aparición del nombre de una persona en los archivos divulgados no indica necesariamente que haya participado o estado al tanto de los delitos de Epstein, aunque muchos de los intercambios de los que dieron cuenta los medios tras la divulgación de los documentos sucedieron luego de la condena inicial de Epstein.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.