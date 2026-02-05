Elizabeth Warren inicia una investigación sobre el auge de los embargos de automóviles

El negocio de la recuperación de automóviles está en auge, a medida que los estadounidenses se atrasan en los pagos…

El negocio de la recuperación de automóviles está en auge, a medida que los estadounidenses se atrasan en los pagos de sus vehículos, cada vez más caros.

Los automóviles están siendo incautados al ritmo más alto desde la Gran Recesión de 2008 y 2009. Las tácticas de incautación han llamado la atención de la senadora de Massachusetts, Elizabeth Warren, quien inició una investigación sobre la industria de préstamos automotrices el miércoles, según informó un portavoz del Comité Bancario del Senado a CNN.

La investigación se centra en las incautaciones ilegales y erróneas, cuando se confiscan vehículos incluso si los prestatarios están al día con sus pagos o han llegado a acuerdos con los prestamistas.

El miércoles, Warren, demócrata, envió cartas a una docena de importantes empresas del sector, incluidas Chase Auto, GM Financial, Toyota Financial Services y Ally Financial, como parte de la investigación. Solicitó información sobre la actividad de incautación, las tasas de error y las prácticas.

“La incautación de un automóvil es una interrupción devastadora en la vida de una persona, y es inexcusable cuando esa incautación es un error”, escribió Warren en las cartas, que solicitan respuestas antes del 16 de febrero. Dado que los demócratas son minoría, Warren no tiene poder de citación y las respuestas serán voluntarias.

Históricamente, la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (CFPB, por sus siglas en inglés) ha actuado como organismo de vigilancia frente a recuperaciones ilegales. La agencia multó a Wells Fargo con US$ 1.700 millones en 2022 por, entre otras cosas, presuntamente recuperar vehículos de forma ilegal.

Sin embargo, la administración Trump desmanteló el organismo de control del consumidor e intentó cerrarlo por completo el año pasado.

“El Gobierno de Trump ha limitado gravemente la capacidad de la agencia para proteger a los consumidores de errores en la recuperación de autos”, escribió Warren en sus cartas a las compañías de préstamos automotrices.

La CFPB no respondió a una solicitud de comentarios. CNN se comunicó con los principales prestamistas automotrices y asociaciones comerciales mencionados en las cartas de Warren, incluidas la American Recovery Association, la National Independent Auto Dealers Association y la American Financial Services Association. Chase se negó a hacer comentarios.

Las incautaciones de automóviles han aumentado en los últimos años en medio de preocupaciones más amplias sobre el costo de vida. Por lo general, los prestatarios priorizan el pago de sus automóviles por encima de casi todos los demás pagos porque necesitan sus vehículos para ir a trabajar.

“Tener un auto recuperado es una experiencia devastadora y profundamente disruptiva”, escribió Warren a las compañías automotrices. “Perder el acceso a un auto a menudo significa perder un ingreso”. En 2024, se embargaron 1,73 millones de vehículos, la cifra más alta desde 2009, durante la Gran Recesión, según datos de Cox Automotive y Experian.

Los datos de embargos para 2025 no están disponibles, pero un ejecutivo de una asociación del sector declaró anteriormente a CNN que el volumen de embargos se acerca a los niveles de la Gran Recesión.

“Es un entorno propicio para los embargos en este momento”, dijo George Badeen, quien también dirige Midwest Recovery and Adjustment en Detroit, en una entrevista en octubre.

Hoy en día, los estadounidenses se enfrentan a una difícil combinación de altos precios de los automóviles y costosas tasas de interés para los préstamos.

El precio promedio de transacción (ATP) de un vehículo nuevo alcanzó los US$ 50.000 por primera vez el otoño pasado, según Kelley Blue Book. Los altos precios reflejan, en parte, la desaparición de modelos económicos para los compradores de automóviles nuevos.

E incluso los autos usados ​​son caros: el precio promedio de un auto usado era de US$ 26.043 en diciembre, casi un 3 % más que el año anterior, según Cox Automotive.

Las tasas de interés de los préstamos para automóviles también se mantienen altas a pesar de las reducciones de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal el año pasado.

En diciembre, la tasa de interés anual promedio (APR) para vehículos usados ​​se situó en el 10,5 %, según la firma de investigación automotriz Edmunds. La APR para vehículos nuevos fue del 6,5 %. Ambas han bajado un poco recientemente, pero siguen siendo elevadas.

Ante pagos elevados, algunos prestatarios están quedándose atrás en sus facturas. Esto es especialmente un problema entre los prestatarios subprime, es decir, aquellos con historiales crediticios más débiles.

La tasa de morosidad de préstamos de alto riesgo, que mide el porcentaje de saldos de préstamos con un retraso de al menos 60 días, subió al 6,74 % en diciembre, según Fitch Ratings. Esta es la cifra más alta registrada desde principios de la década de 1990.

“Las tasas de morosidad y embargos en el mercado automotriz son una clara señal de que los consumidores estadounidenses están sufriendo dificultades financieras”, escribió Warren.

Ed McFadden, portavoz de la Asociación Estadounidense de Servicios Financieros, declaró que la asociación está revisando la carta de Warren y que sus empresas miembro “hacen todo lo posible” para colaborar con los prestatarios.

“Los embargos de vehículos son un último recurso que no beneficia ni al prestatario ni al prestamista”, afirmó McFadden.

