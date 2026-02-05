El uso de datos de Medicaid por ICE pone en jaque a hospitales y pacientes inmigrantes

La decisión del Gobierno de Trump de otorgar a los funcionarios de deportación acceso a los datos de Medicaid está…

La decisión del Gobierno de Trump de otorgar a los funcionarios de deportación acceso a los datos de Medicaid está poniendo a los hospitales y a los estados en una posición difícil, ya que deben considerar si alertan a los pacientes inmigrantes de que su información personal, incluyendo las direcciones de sus hogares, podría ser utilizada en esfuerzos para expulsarlos del país.

Advertir a los pacientes podría disuadirlos de inscribirse en un programa llamado Medicaid de Emergencia, a través del cual el Gobierno reembolsa a los hospitales el costo del tratamiento de emergencia para inmigrantes que no son elegibles para la cobertura estándar de Medicaid.

Pero si los hospitales no divulgan que la información de los pacientes se comparte con las autoridades federales, es posible que los pacientes no sepan que su cobertura médica los pone en riesgo de ser localizados por el ICE.

“Si los hospitales le dicen a las personas que su información de Medicaid de Emergencia será compartida con ICE, es previsible que muchos inmigrantes simplemente dejarían de recibir tratamiento médico de emergencia”, dijo Leonardo Cuello, profesor investigador en el Centro para Niños y Familias de la Universidad de Georgetown. “La mitad de los casos de Medicaid de Emergencia son para el parto de bebés ciudadanos estadounidenses. ¿Queremos que estas madres eviten el hospital cuando entran en trabajo de parto?”

Durante más de una década, los hospitales y los estados han asegurado a los pacientes que su información personal, incluidas sus direcciones y estatus migratorio, no sería compartida con funcionarios de inmigración cuando solicitan cobertura federal de atención médica. Un memorando de política de ICE de 2013 garantizaba que la agencia no usaría información de las solicitudes de cobertura médica para actividades de cumplimiento de la ley.

Pero eso cambió el año pasado, después de que el presidente Donald Trump regresó a la Casa Blanca y ordenó una de las represalias migratorias más agresivas en la historia reciente. Su Gobierno comenzó a canalizar datos de varias agencias gubernamentales al Departamento de Seguridad Nacional, incluida la información fiscal presentada ante el IRS.

Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, parte del Departamento de Salud y Servicios Humanos, acordaron la primavera pasada dar a los funcionarios de ICE acceso directo a una base de datos de Medicaid que incluye direcciones y estatus de ciudadanía de los beneficiarios.

Veintidós estados, todos menos uno, gobernados por demócratas, demandaron para bloquear el acuerdo de intercambio de datos de Medicaid, que la administración no anunció formalmente hasta que un juez federal se lo ordenó el verano pasado. El juez falló en diciembre que en esos estados, ICE solo podría acceder a la información en la base de datos de Medicaid sobre personas en el país ilegalmente. KFF Health News contactó a más de una docena de hospitales y asociaciones hospitalarias en estados y ciudades que han sido objetivo de redadas de ICE. Muchos se negaron a comentar sobre si han actualizado sus políticas de divulgación tras la sentencia.

De los que respondieron, ninguno dijo que estén advirtiendo directamente a los pacientes que su información personal puede ser compartida con ICE cuando solicitan cobertura de Medicaid.

“No proporcionamos asesoramiento legal sobre el intercambio de datos del gobierno federal entre agencias”, dijo Aimee Jordon, portavoz de M Health Fairview, un sistema hospitalario con sede en Minneapolis, en un correo electrónico a KFF Health News. “Animamos a los pacientes con preguntas sobre beneficios o inquietudes relacionadas con inmigración a buscar orientación en los recursos estatales apropiados y abogados calificados”.

Algunas solicitudes de Medicaid de emergencia de ciertos estados piden específicamente el estatus migratorio del paciente — y aún así aseguran a las personas que su información se mantendrá segura y fuera del alcance de las autoridades de inmigración.

Por ejemplo, al 3 de febrero, la solicitud de California aún incluía un lenguaje que advertía a los solicitantes que su información migratoria es “confidencial”.

“Solo la usamos para ver si califica para un seguro de salud”, dice el formulario de 44 páginas que el programa estatal de Medicaid, conocido como Medi-Cal, publicó en las redes sociales en enero.

Anthony Cava, portavoz del Departamento de Servicios de Salud de California, dijo en un comunicado que la agencia, que supervisa Medi-Cal, “garantizará que los californianos tengan información precisa sobre la privacidad de sus datos, incluso revisando y modificando publicaciones adicionales según sea necesario.”

Hasta finales de enero, el sitio web de Medicaid de Utah también afirmaba que su programa de Medicaid de emergencia no compartía información con las autoridades migratorias. Tras ser contactada por KFF Health News, Kolbi Young, portavoz, dijo el 23 de enero que ese lenguaje sería eliminado de inmediato. Se eliminó ese mismo día.

La Universidad de Ciencias y Salud de Oregon, un sistema hospitalario con sede en Portland, ofrece a los pacientes inmigrantes un documento de preguntas y respuestas desarrollado por el programa estatal de Medicaid para quienes tienen inquietudes sobre el uso de su información. El documento no indica directamente que la información de los inscritos en Medicaid sea compartida con funcionarios del ICE.

Los hospitales dependen de Medicaid de emergencia para que se les reembolsen los tratamientos a personas que calificarían para Medicaid si no fuera por su estatus de ciudadanía — ya sea personas en el país ilegalmente o inmigrantes con presencia legal, como aquellos con visa de estudiante o trabajo. La cobertura solo paga la atención médica de emergencia y la atención por embarazo. Típicamente, representantes del hospital ayudan a los pacientes a solicitar mientras aún están en la instalación médica.

El programa principal de Medicaid, que cubre una gama mucho más amplia de servicios para más de 77 millones de personas de bajos ingresos y personas con discapacidades, no cubre a quienes viven en el país ilegalmente.

Entonces, examinar la inscripción en Medicaid de emergencia es la forma más obvia para que las autoridades de deportación identifiquen a inmigrantes, incluidos aquellos que no residen legalmente en los EE.UU.

El portavoz del HHS, Rich Danker, dijo en un correo electrónico que CMS — que supervisa Medicaid, un programa conjunto estatal-federal — está compartiendo datos con ICE tras la decisión del juez. Pero no respondió cómo la agencia garantiza que solo comparte información de personas que no están legalmente presentes, como exigía el juez.

Ahora que ICE tiene acceso directo a la información personal de millones de inscritos en Medicaid, los hospitales — aunque “definitivamente están en una posición difícil” — deben ser transparentes sobre los cambios, dijo Sarah Grusin, abogada del National Health Law Program, un grupo de defensa.

“Deben decirles a las personas que el juez ha permitido el intercambio de información, incluido su domicilio, para quienes no residen legalmente”, dijo. “Una vez que se envía esta información, no se puede proteger de su divulgación en este punto.”

Grusin dijo que recomienda a las familias sopesar la importancia de buscar atención médica frente al riesgo de que su información sea compartida con ICE.

“Queremos brindar información franca y honesta, aunque signifique que la decisión que deben tomar las personas sea realmente difícil”, dijo.

Quienes ya se han inscrito previamente en Medicaid o pueden buscar fácilmente su dirección en Internet deben asumir que las autoridades migratorias ya tienen su información, añadió.

La cobertura de Medicaid de emergencia se estableció a mediados de los años ochenta, cuando una ley federal comenzó a exigir que los hospitales trataran y estabilizaran a todos los pacientes que llegaran a sus puertas con una condición potencialmente mortal.

El gasto del Gobierno federal en Medicaid de emergencia representó casi US$ 4.000 millones en 2023, o aproximadamente el 0,4 % del gasto federal total en Medicaid.

Los estados envían informes mensuales al Gobierno federal con información detallada sobre quiénes se inscriben en Medicaid y qué servicios reciben. El fallo del juez en diciembre limitó lo que CMS puede compartir con ICE solo a información básica, incluidas direcciones, sobre los inscritos en Medicaid en los 22 estados que demandaron por el acuerdo de intercambio de datos. Según la orden del juez, los funcionarios de ICE no deben acceder a información sobre los servicios médicos que reciben las personas.

El juez también prohibió que la agencia comparta los datos de ciudadanos estadounidenses o inmigrantes con presencia legal de esos estados.

Los funcionarios de deportación tienen acceso a la información personal de Medicaid de todos los inscritos en los 28 estados restantes.

La agencia federal de salud no ha aclarado cómo garantiza que la información de ciertos estados sobre ciudadanos y residentes legales no sea compartida con ICE. Pero los expertos en Medicaid dicen que sería casi imposible para la agencia separar los datos, lo que plantea dudas sobre si el Gobierno de Trump está cumpliendo con la orden del juez.

Los esfuerzos del Gobierno de Trump por deportar a inmigrantes que viven ilegalmente en el país han tenido implicaciones para las familias inmigrantes que buscan atención. Aproximadamente un tercio de los inmigrantes adultos informó haber omitido o pospuesto atención médica en el último año, según una encuesta de KFF/The New York Times publicada en noviembre. (KFF es una organización sin fines de lucro de información sobre salud que incluye KFF Health News.)

Bethany Pray, jefa de asuntos legales y políticas del Colorado Center on Law and Policy, advirtió que compartir datos de Medicaid directamente con funcionarios de deportación obligará a algunas familias a tomar decisiones aún más difíciles.

“Esto es muy preocupante”, dijo Pray. “La gente no debería tener que elegir entre dar a luz en un hospital y preguntarse si eso significa que corren el riesgo de ser deportados”.

