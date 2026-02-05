El mercado laboral de EE.UU. ya estaba debilitado. Nuevos datos muestran que la situación empeoró aun más

El mercado laboral se está volviendo cada vez más inhóspito en Estados Unidos, ya que la demanda de trabajadores continúa…

El mercado laboral se está volviendo cada vez más inhóspito en Estados Unidos, ya que la demanda de trabajadores continúa disminuyendo y las ofertas de empleo están en sus niveles más bajos desde la pandemia.

Nuevos datos de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) publicados este jueves mostraron que el número estimado de vacantes de empleo se redujo a 6,54 millones a fines de diciembre, y se ubicó en el nivel más bajo desde septiembre de 2020. Las tasas de contratación, renuncias y despidos se mantuvieron relativamente estables.

El último informe de la BLS, junto con otros datos del mercado laboral publicados esta semana, brindaron una confirmación adicional de que la lucha por conseguir “pocas contrataciones y pocos despidos” continúa.

“Quedan pocas opciones” para quienes buscan empleo, dijo Elizabeth Renter, economista senior de NerdWallet.

“Las vacantes de empleo pueden considerarse prospectivas; más que una acción que un empleador ya haya tomado, las vacantes indican lo que esperan (o no esperan) hacer pronto”, escribió Renter en un comentario publicado este jueves. “De esta manera, una disminución en las vacantes durante el mes de diciembre podría indicar incertidumbre por parte del empleador sobre el nuevo año”.

“La incertidumbre y las consecuencias de las políticas radicales implementadas por el Gobierno de Trump, en particular en materia de aranceles e inmigración, han afectado considerablemente los planes de contratación”, señaló Heather Long, economista jefe de Navy Federal Credit Union. “En cambio, las empresas han invertido en probar tecnologías como la inteligencia artificial”, añadió.

“La recesión en la contratación no va a terminar pronto”, escribió.

El año pasado, el mercado laboral estadounidense registró el crecimiento de empleo más débil, fuera de una recesión, desde 2003, según muestran los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales.

El informe oficial de empleo de enero no se publicará hasta el próximo miércoles (un retraso causado por el breve cierre de Gobierno); sin embargo, según los datos del mercado laboral conocidos hasta el momento, no hubo un cambio drástico en el primer mes de 2026.

Las empresas del sector privado estadounidense crearon tan solo 22.000 empleos en enero, según las últimas estimaciones de la firma de nóminas ADP. El aumento estimado de empleos en enero, que fue el más bajo en tres meses y el peor para un enero desde que el rebrote del covid-19 dejó pérdidas en 2021, se debió principalmente a la continua contratación en el sector sanitario.

Este jueves por la mañana, un nuevo informe de Challenger, Gray & Christmas mostró que las empresas estadounidenses anunciaron planes para contratar a 5.306 trabajadores. Esta es la cifra más baja registrada para un mes de enero, según Challenger, que comenzó a registrar los anuncios de contratación en 2009.

Por otra parte, este jueves el número de solicitudes de subsidio por desempleo aumentó drásticamente por primera vez después del resultado oscuro de enero.

Se estima que se presentaron 231.000 solicitudes iniciales de desempleo durante la semana que terminó el 31 de enero, un aumento de 22.000 solicitudes respecto de la semana anterior, según datos del Departamento de Trabajo publicados también este jueves.

El último recuento marca un máximo de ocho semanas y llega después de un período reciente en el que las solicitudes, que se consideran un indicador de la actividad de despidos, rondaron los mínimos en dos años.

Sin embargo, los economistas han estado advirtiendo que la baja demanda de enero no fue una señal de una recuperación del mercado laboral. Más bien, probablemente se debió a que la menor contratación durante las fiestas resultó en menos despidos de lo habitual en enero, según declaró a CNN Samuel Tombs, economista jefe para EE.UU. de Pantheon Macroeconomics, a principios de esta semana.

La ola de despidos masivos anunciados el mes pasado por empresas como Amazon y UPS hicieron que el mes pasado fuera el peor enero en anuncios de recortes de empleo desde la Gran Recesión, según mostraron nuevos datos del jueves.

Es el mayor número de anuncios de despidos realizados en enero desde 2009, dijo Challenger.

Aproximadamente el 40 % de los anuncios de despidos de enero se pueden vincular a dos empresas: Amazon y UPS, que adelantaron planes para recortar 16.000 y 30.000 empleos, respectivamente.

Los anuncios de despidos del mes pasado se limitaron a cinco sectores: transporte, tecnología, atención médica y productos sanitarios, química y finanzas, según el informe.

“En general, observamos un alto número de recortes de empleo en el primer trimestre, pero este es un total elevado para enero”, declaró Andy Challenger, director de ingresos de la firma de recolocación y coaching ejecutivo, en un comunicado. “Esto significa que la mayoría de estos planes se fijaron para finales de 2025, lo que indica que los empleadores no son muy optimistas sobre las perspectivas para 2026”.

Según el informe, las principales razones citadas para los recortes previstos para el mes fueron la pérdida de contratos (30.784), seguida de las condiciones económicas y del mercado (28.392), la reestructuración (20.044) o los cierres (12.738). La inteligencia artificial se atribuyó a 7.624 recortes el mes pasado y los aranceles a 294, señaló Challenger.

“Es difícil determinar el impacto específico de la IA en los despidos”, afirmó. “Sabemos que los líderes están hablando de IA, muchas empresas quieren implementarla en sus operaciones y el mercado parece recompensar a las empresas que la mencionan”.

Es importante tener en cuenta que el informe mensual de Challenger contabiliza las intenciones de despido, lo que significa que las pérdidas de empleos reales podrían no ocurrir hasta semanas o meses después y que el alcance de esos recortes de empleos podría ser menor que el inicialmente delineado.

Las acciones extendieron sus pérdidas tras la publicación de los datos. El Dow Jones bajó 637 puntos, o un 1,29 %. El S&P 500 cayó un 1,37 % y el Nasdaq Composite, con una fuerte presencia tecnológica, cayó un 1,74 %.

