El Kremlin promete apoyo a Cuba mientras EE.UU. aumenta la presión sobre la isla

Rusia “proporcionará la asistencia adecuada” a Cuba y seguirá oponiéndose a cualquier bloqueo naval sobre el país, dijo el miércoles el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, mientras el presidente Vladimir Putin y el ministro de Relaciones Exteriores, Serguéi Lavrov, recibían al ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, en Moscú.

Cuba se está quedando sin petróleo, reportó Patrick Oppmann, de CNN. A través de la acción militar en Venezuela y las amenazas de aranceles a México, el Gobierno de Donald Trump ha cortado el flujo de petróleo a Cuba, intentando obligar al gobierno comunista a realizar importantes reformas políticas y económicas.

Cuando se le preguntó si Rusia tiene previsto ayudar a Cuba con combustible y si al Kremlin le preocupa que dicha ayuda pueda afectar a sus relaciones con Estados Unidos, Peskov respondió: “Rusia se opone sistemáticamente al bloqueo de la isla, al igual que muchos países de todo el mundo. Tenemos nuestras propias relaciones con Cuba, las valoramos mucho y tenemos la intención de seguir desarrollándolas. Naturalmente, en estos tiempos difíciles, proporcionamos la ayuda adecuada a nuestros amigos»”

Rusia quiere que Estados Unidos “actuara con sentido común” y se abstenga de un bloqueo naval, dijo Lavrov.

“Rechazamos categóricamente las acusaciones descabelladas dirigidas contra Rusia y Cuba y contra nuestra cooperación, por supuestamente crear una amenaza para los intereses de Estados Unidos o de cualquier otra persona”, añadió Lavrov.

