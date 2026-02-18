El jefe del Comando Sur de EE.UU. visitó Venezuela para discutir “la estabilización” del país tras la captura de Maduro

El general Francis L. Donovan, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, visitó este miércoles Venezuela, donde se reunió con…

El general Francis L. Donovan, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, visitó este miércoles Venezuela, donde se reunió con autoridades interinas para hablar de temas como seguridad y “la estabilización” del país sudamericano tras el derrocamiento en enero del presidente Nicolás Maduro, de acuerdo con comunicados difundidos por Estados Unidos.

Donovan, propuesto para el cargo por el presidente Donald Trump en diciembre y confirmado por el Senado a principios de este año, participó en estos encuentros junto con Laura F. Dogu, encargada de negocios de Estados Unidos en Venezuela, y Joseph M. Humire, subsecretario adjunto de Guerra para Asuntos de Seguridad del Hemisferio Occidental, dijo el Comando Sur en su cuenta de X.

El Comando Sur también señaló que las reuniones con autoridades interinas de Venezuela fueron “productivas” y que está comprometido para trabajar “en colaboración con los países socios para construir un futuro seguro y próspero para el hemisferio”.

El Comando Sur es el área de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos que supervisa las operaciones militares en América Latina. Como tal, está a cargo de los ataques que fuerzas estadounidenses han realizado desde septiembre del año pasado en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico, con el fin de impedir el avance de embarcaciones que, según Washington, buscan transportar drogas. Hasta ahora, alrededor de una treintena de barcos han sido destruidos y más de 100 personas han muerto en estas maniobras.

Por separado, la Embajada de Estados Unidos en Venezuela dijo este miércoles en X que las reuniones entre funcionarios se realizaron en Caracas y que EE.UU. quiere impulsar “una Venezuela libre, segura y próspera”.

“Las conversaciones se centraron en el entorno de seguridad, en los pasos necesarios para garantizar la implementación del plan de tres fases del Presidente Donald Trump —particularmente la estabilización de Venezuela— y en la importancia de una seguridad compartida en todo el hemisferio occidental”, señaló la representación diplomática.

CNN contactó al Ministerio para la Comunicación y la Información de Venezuela para pedir más información sobre estos encuentros y espera respuesta.

Las reuniones se llevaron a cabo a mes y medio del operativo militar de Estados Unidos que condujo a la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusado en Nueva York de cargos de narcoterrorismo, narcotráfico y armas, que el derrocado mandatario rechaza. Este operativo también fue ejecutado por el Comando Sur liderado por Donovan.

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela tras la detención de Maduro, en varias ocasiones ha criticado la operación de Estados Unidos en territorio venezolano. Sin embargo, Rodríguez al mismo tiempo se ha declarado dispuesta a tener una relación de cooperación y respeto con EE.UU.

La semana pasada, Rodríguez recibió en Venezuela al secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright. En una declaración conjunta, dijeron que ambos países trabajan en una agenda energética bilateral, mientras Washington ha expresado interés en que empresas estadounidenses inviertan en la explotación de petróleo venezolano. Wright se convirtió en el funcionario estadounidense de más alto rango en visitar Venezuela en casi tres décadas.

