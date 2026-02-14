El interés de Jeffrey Epstein por los dinosaurios ha provocado un ajuste de cuentas en la comunidad paleontológica

Una convención británica sobre dinosaurios ha prohibido la asistencia a la DinoCon de algunos paleontólogos mencionados en los archivos de…

Una convención británica sobre dinosaurios ha prohibido la asistencia a la DinoCon de algunos paleontólogos mencionados en los archivos de Jeffrey Epstein. Esto se suma a la reciente investigación de la comunidad científica mundial sobre las conexiones del delincuente sexual convicto con figuras prominentes del mundo empresarial, político y académico.

“Tras la publicación de la mitad de los archivos de Epstein, se ha revelado que un grupo selecto de científicos, autores e investigadores relevantes en el campo de la paleontología supuestamente mantuvieron correspondencia con miembros de la organización Epstein tras su condena”, declaró la DinoCon en un comunicado publicado en X. “Queremos declarar que todas las personas involucradas tienen prohibida la entrada a nuestros eventos”.

DinoCon, que se celebrará a finales de julio en Birmingham, también instó a otras organizaciones paleontológicas a tomar medidas firmes con sus miembros, al afirmar: “No toleramos a quienes permiten que este comportamiento quede impune en nuestra comunidad”.

La postura de la convención surge después de que la Sociedad de Paleontología de Vertebrados reconociera en una publicación de Facebook este mes que los nombres de algunos de sus miembros han aparecido en los archivos de Epstein, lo que ha generado preguntas y preocupación en la comunidad en general. Sin embargo, el comité ejecutivo de la sociedad enfatizó que la aparición de un nombre, o incluso un correo electrónico, en documentos publicados no constituye, en sí misma, una infracción.

“Si surge información creíble que justifique tomar medidas conforme a nuestras políticas vigentes, la abordaremos de manera oportuna y adecuada”, declaró el presidente Stuart Sumida. “Hasta entonces, pedimos a los miembros que se basen en fuentes verificadas y que se abstengan de especular y exigir medidas sin el debido proceso”.

El codirector de la DinoCon, Nathan Barling, declaró a CNN que “hay cientos de científicos” cuyos nombres se mencionan en los millones de documentos relacionados con Epstein publicados por el Departamento de Justicia, y que solo aquellos que tuvieron contacto directo con Epstein después de su condena tienen prohibida la entrada a la convención.

Epstein, quien falleció en 2019 mientras esperaba su juicio por tráfico sexual, llevaba mucho tiempo interesado en la ciencia y la teoría de la evolución. Con frecuencia organizaba cenas y reuniones que reunían a científicos e intelectuales de alto perfil, varios de los cuales le propusieron financiar sus investigaciones.

Entre las donaciones de Epstein: donó 6,5 millones de dólares a la Universidad de Harvard en 2003 para financiar su Programa de Dinámica Evolutiva, un proyecto ya extinto para comprender la evolución mediante las matemáticas.

Algunos científicos han intentado desmentir sus vínculos previos con Epstein. Entre ellos, el profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), Seth Lloyd, quien se disculpó con las víctimas de Epstein en 2020 y fue puesto en licencia administrativa varios años después de aceptar donaciones para investigación y una donación económica personal.

La semana pasada, Jack Horner, quien fue asesor técnico de las películas de “Jurassic Park” y acompañó a Epstein en la búsqueda de fósiles, habló sobre su relación con el financiero caído en desgracia en una declaración citada por medios de comunicación y reportada íntegramente por KTVQ.

“Sabía que (Epstein) había sido acusado previamente de solicitar una prostituta y había cumplido una condena, pero no tenía conocimiento de ninguna otra acusación ni mala conducta”, declaró Horner. “¡Quiero dejar perfectamente claro que no sabía nada más que eso! ¡Ninguna cantidad de dinero del mundo me habría tentado a reunirme con un conocido depredador sexual!”.

“En cualquier caso, mi decisión de buscarlo como donante fue una pésima decisión”, afirmó.

CNN ha intentado ponerse en contacto con Horner, sin éxito.

Según documentos publicados por el Departamento de Justicia, Horner visitó el rancho de Epstein en Nuevo México y le solicitó financiamiento para una cumbre de investigación en 2012, años después de que Epstein se declarara culpable de los cargos estatales de prostitución de una menor y de solicitud de prostitución en Florida, y fuera registrado como delincuente sexual.

En un correo electrónico dirigido a Lesley Groff, asistente de Epstein desde hacía mucho tiempo, el 7 de agosto de 2012, Horner escribió: “Quería agradecerle toda su ayuda para llegar al rancho de Jeffrey. Fue muy divertido, y aunque no encontramos fósiles de dinosaurios, descubrimos que tiene una propiedad frente al mar, una hermosa playa con muchos mariscos, potencial para reptiles marinos y un ferrocarril antiguo realmente genial”.

“Jeffrey y las chicas fueron unos anfitriones muy amables, al igual que [censurado]”, añadió Horner. El paleontólogo dice más tarde en el correo electrónico: “Por favor, denle mis cariños a Jeffrey y a las chicas”.

En su declaración de la semana pasada, Horner afirma que las “chicas” a las que se refiere le fueron presentadas “como estudiantes universitarias, dos de las cuales afirmaban ser expertas en genética”. Añadió: “No había nada extraño, inapropiado ni fuera de lo común”.

“Nada de lo que observé o experimenté durante mi corta estancia en el rancho indicó o sugirió la conducta que más tarde salió a la luz”, continuó Horner. “Dicho esto, lamento haber usado el término ‘chicas’ en correos electrónicos para referirme a las estudiantes, en lugar de usar un lenguaje más apropiado. (Ahora) entiendo que las estudiantes pudieron haber sido víctimas de Epstein, y lamento profundamente no haberme dado cuenta de ello en ese momento”.

La posibilidad de que Epstein proporcionara apoyo financiero para una cumbre centrada en labores para revertir la ingeniería genética de los rasgos de los dinosaurios a partir de aves modernas aparentemente se discutió durante la visita, según el correo electrónico de agosto de 2012.

En otro intercambio de correos electrónicos el 1 de septiembre de 2012, Horner envió a Groff una propuesta para su cumbre y le preguntó si Epstein podía ayudar a financiarla. A finales de octubre de ese año, cuando se programó la cumbre, Horner envió un correo electrónico agradeciendo a Groff y Epstein por hacerla posible.

Horner añadió en su declaración que visitó el rancho de Epstein de nuevo en 2016 con un estudiante de posgrado para buscar fósiles de vertebrados. Afirma que Epstein no estaba allí en ese momento.

Los documentos de los archivos de Epstein también hacen referencia a una búsqueda de fósiles con Robert F. Kennedy Jr., actual secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos. En 2012, Epstein le contó a Ghislaine Maxwell, quien ahora cumple una condena de 20 años por tráfico sexual de menores para Epstein, que había ido a “cazar dinosaurios y fósiles con Jack Horner en el rancho”.

Maxwell responde: “Me encanta. ¿No fuimos a buscar fósiles con él y Bobby Kennedy en Dakota del Norte?”.

Epstein responde: “Sí”.

Según las transcripciones publicadas por el Departamento de Justicia, Maxwell mencionó el viaje de búsqueda de fósiles durante una entrevista el año pasado con el fiscal general adjunto Todd Blanche.

“Bobby conocía al Sr. Epstein”, dijo Maxwell, según las transcripciones, a lo que Blanche preguntó: “¿Cómo lo sabe?”.

“Porque fuimos juntos de viaje. Fuimos a buscar huesos de dinosaurio en las Dakotas”, respondió.

