El icónico “Arco de los Enamorados” colapsa en Italia durante el Día de San Valentín

El icónico “Arco de los Enamorados”, uno de los parajes costeros más románticos de Italia, colapsó este 14 de febrero, víctima de las intensas tormentas que azotan la región. El derrumbe en el Día de San Valentín de esta estructura natural, famosa por ser el escenario predilecto de miles de parejas, ha dejado consternada a la comunidad local; un suceso que las autoridades han calificado amargamente como “un golpe al corazón” del patrimonio nacional.

Faraglioni di Sant’Andrea, el sitio de un arco en los acantilados de piedra en la costa de Salento —el tacón de la “bota” de Italia— ha atraído a visitantes románticos durante siglos, siendo un lugar donde las parejas tradicionalmente se comprometían en matrimonio, robaban el primer beso o celebraban su unión. Según la leyenda local, quienes se besaban bajo el arco estaban destinados a un amor eterno.

Pero cuando una poderosa tormenta poderosa azotó el sur de Italia durante el fin de semana, la frágil estructura del arco cedió, reduciéndose a un montón de escombros.

Su colapso ha asestado “un golpe devastador a la imagen de Salento y al turismo”, dijo a CNN Maurizio Cisternino, alcalde de la ciudad de Melendugno, cerca del arco caído. “Es un golpe al corazón”.

El arco se formó por siglos de duros vientos y fuerte oleaje que erosionaron los acantilados de piedra calcarenita de la región de Puglia, Italia, sobre las aguas turquesa del mar Adriático. El sitio, que alguna vez fue un mirador estratégico para advertir sobre piratas, se convirtió en un imán para parejas desde finales del siglo XVIII.

Las fotos de Instagram han atraído a miles de parejas más al arco en los últimos años, dijo Cisternino. Como es gratuito y abierto al público, es imposible saber cuántos exactamente, agregó.

Lorenzo Barlato, un residente local, le pidió matrimonio a su esposa en lo alto del acantilado con vista al arco hace más de 40 años y ambos solían regresar en sus aniversarios.

“No veía la hora de volver”, publicó en Facebook después del colapso del sábado. “Ahora, desafortunadamente, todo lo que me queda son las muchas fotos hermosas que tomé de ese pedazo de paraíso”.

El área es tan popular que se han abierto hoteles y complejos turísticos —muchos con el nombre del arco— para acoger a los visitantes.

El aumento de las temperaturas del mar como resultado del cambio climático se considera un factor que impulsó el clima extremo que azotó el arco, que ya había sido dañado por el ciclón Harry en enero.

Pero la preocupación por la fragilidad de este monumento se remonta a años atrás.

En 2024, las autoridades locales solicitaron una subvención de US$ 4,5 millones para financiar un proyecto de preservación contra la erosión costera, pero no lograron obtener el dinero, según Cisternino.

“Es una tragedia que sabíamos que era inevitable, solo que no esperábamos que sucediera tan pronto”, dijo a los medios locales el domingo.

Le dijo a CNN que “la naturaleza ha reclamado el arco, así como lo creó”, y dijo que se necesitaban recursos para abordar la situación a lo largo de la costa.

“La naturaleza ha cambiado: lo que estaba ahí hace 30 años ya no está”.

El colapso se produce tras semanas de tormentas violentas por el sur de Italia. En Sicilia, un deslizamiento de tierra hizo que casas cayeran en un barranco en la ciudad de Niscemi. Las inundaciones generalizadas han cobrado la vida de varias personas, incluido un hombre que murió cuando su casa colapsó cerca de Roma la semana pasada.

Ahora, el municipio dice que los restos del arco serán arrastrados por el mar. “Es como un funeral”, dijo el domingo el consejero de turismo de Puglia, Francesco Stella, sobre lo que alguna vez fue uno de los lugares más felices de Italia.

