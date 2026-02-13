El Gobierno de Trump presenta una nueva demanda contra Harvard en la larga batalla por el financiamiento

La administración Trump ha dado un nuevo golpe en su batalla legal de casi un año con la Universidad de…

La administración Trump ha dado un nuevo golpe en su batalla legal de casi un año con la Universidad de Harvard por la financiación federal a la institución, al presentar una nueva demanda este viernes contra la universidad de la Ivy League.

El Departamento de Justicia afirma que Harvard se ha negado a proporcionar la documentación solicitada por el gobierno en una investigación sobre si la universidad discriminó a estudiantes en sus decisiones de admisión, violando así los términos de sus subvenciones gubernamentales.

“Harvard no ha revelado los datos que necesitamos para garantizar que sus admisiones estén libres de discriminación. Seguiremos luchando para priorizar el mérito por encima de la DEI en todo Estados Unidos”, declaró la Fiscal General Pam Bondi en un comunicado.

Harvard, por su parte, “ha respondido de buena fe a las consultas del gobierno y sigue dispuesta a colaborar con él de acuerdo con el proceso legal”, declaró a CNN el viernes.

La disputa más importante se remonta a febrero de 2025, cuando Harvard recibió una carta donde se le notificó que el Departamento de Justicia estaba “al tanto de las acusaciones de que su institución podría no haber protegido a los estudiantes y profesores judíos de la discriminación ilegal”.

La administración Trump congeló miles de millones de dólares en fondos federales a Harvard, una decisión que fue revocada por un juez federal en dos demandas presentadas por Harvard y que ahora están siendo apeladas por el gobierno.

“La Universidad continuará defendiéndose de estas represalias, iniciadas simplemente porque Harvard se negó a renunciar a su independencia o a sus derechos constitucionales en respuesta a la extralimitación ilegal del gobierno”, declaró Harvard en su comunicado del viernes.

El Departamento de Justicia exige siete años de información detallada sobre todos los solicitantes a los programas de pregrado, la facultad de derecho y la facultad de medicina de Harvard. La solicitud del gobierno también incluye información sobre raza y género, estatus de ciudadanía y calificaciones, además de cómo se utilizaron las iniciativas y programas de Diversidad, Equidad e Inclusión.

La demanda reconoce que Harvard ya ha entregado alrededor de 2.300 páginas de documentos en respuesta a la solicitud, pero afirma que la universidad no proporcionó detalles sobre los estudiantes individuales, como solicitó el gobierno.

“Ha ralentizado el ritmo de producción y se ha negado a proporcionar documentos pertinentes relacionados con las decisiones de admisión a nivel de solicitante”, afirma la administración Trump en su demanda.

La demanda también menciona la histórica decisión de la Corte Suprema de 2023, que involucra a Harvard y la Universidad de Carolina del Norte, que descartó la consideración de la raza en la admisión de estudiantes en la mayoría de las universidades.

En los últimos años, Harvard ha reconocido problemas de discriminación en el campus, y publicó extensos informes de grupos de trabajo sobre antisemitismo y prejuicios antimusulmanes. Sin embargo, el Departamento de Justicia afirma que necesita más pruebas que demuestren que la universidad está tratando las solicitudes de manera justa.

“Proporcionar los datos solicitados es una expectativa básica de cualquier proceso de cumplimiento creíble, y la negativa a cooperar genera inquietud sobre las prácticas universitarias”, declaró el Fiscal General Adjunto Harmeet K. Dhillon en un comunicado. “Si Harvard ha dejado de discriminar, debería compartir con gusto los datos necesarios para demostrarlo”.

En su nueva demanda, el gobierno no solicita ninguna indemnización por daños y perjuicios, sino que solicita a un juez que obligue a la universidad a entregar más documentos de admisión.

La batalla legal en curso con la Casa Blanca ha sumido a Harvard en una profunda incertidumbre financiera.

Mientras otras universidades prominentes, como Columbia y Brown, llegaron a acuerdos que pusieron fin a las investigaciones federales y los recortes de fondos, Harvard reportó un déficit operativo de US$ 113 millones en su último año fiscal.

La nueva demanda surge tras las reiteradas afirmaciones del presidente Donald Trump de que su administración estaba a punto de llegar a un acuerdo con Harvard para resolver las denuncias de discriminación del gobierno.

Sin embargo, las promesas de la Casa Blanca de que pronto se cerraría un acuerdo han ido y venido, supuestamente debido a debates sobre la libertad académica de Harvard y si parte del dinero se pagaría directamente al gobierno.

“Ahora solicitamos mil millones de dólares en daños y perjuicios y no queremos tener nada más que ver, en el futuro, con la Universidad de Harvard”, escribió Trump el 2 de febrero después de que un informe de The New York Times sugiriera que el presidente cedería en una demanda clave de US$ 200 millones en efectivo.

Esta noticia ha sido actualizada con información adicional.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.