El Gobierno de Trump gastó más de US$ 30 millones para deportar a inmigrantes a países que no son los suyos, según un informe

La administración Trump ha gastado más de US$ 30 millones para enviar inmigrantes a países lejanos que no son los suyos, incluyendo, en algunos casos, el pago de más de US$ 1 millón por persona, según un nuevo informe del presidente demócrata de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado.

En otros casos, según el informe, la administración pagó para deportar a los inmigrantes a un tercer país y luego pagó nuevamente para devolverlos a su país de origen.

El informe, publicado el viernes, dice que la administración ha firmado acuerdos de alto costo para el regreso de “un número relativamente pequeño de ciudadanos de terceros países”.

El informe, dirigido por la integrante de mayor rango de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, la senadora Jeanne Shaheen, ofrece una de las miradas más completas a los acuerdos de deportación de terceros países de la administración, luego de las críticas de que el gobierno ha sido vago sobre los detalles de esos acuerdos.

La administración Trump ha impulsado estos acuerdos como parte de su agresiva agenda de deportación, argumentando que los inmigrantes deportados a terceros países no habrían sido aceptados en sus países de origen. Históricamente, las tensas relaciones diplomáticas han dificultado que Estados Unidos devuelva a ciertos ciudadanos a sus países de origen.

En virtud de estos acuerdos, los países aceptan —a menudo a cambio de dinero, favores políticos o ambos— aceptar inmigrantes que no sean ciudadanos de esos países. Muchos de los intentos de deportar a estos nacionales a terceros países se han topado con impugnaciones legales.

Según el informe, la administración tiene un acuerdo con o ha enviado a nacionales de terceros países a más de 20 países y está buscando acuerdos con docenas de países más.

El informe de la minoría también fue firmado por los senadores Chris Coons, Tim Kaine, Tammy Duckworth, Jacky Rosen y Chris Van Hollen. Señala que “se desconoce el costo total de las deportaciones a terceros países realizadas por la administración Trump hasta enero de 2026, pero es probable que supere los US$ 40 millones”.

Los acuerdos con cinco gobiernos —Guinea Ecuatorial, Ruanda, El Salvador, Eswatini y Palau— han costado más de US$ 32 millones y gran parte de esa financiación se ha proporcionado “en pagos únicos, a menudo antes de que llegaran los nacionales de terceros países”, según el informe.

Los cinco países que recibieron los pagos de US$ 1 millón en conjunto solo recibieron alrededor de 300 ciudadanos de terceros países procedentes de Estados Unidos.

El informe señala que la administración a menudo utiliza aviones militares de alto costo para deportar a los migrantes, incluso en vuelos con un número pequeño de personas.

“Se estima que la administración Trump gastó más de US$ 7,2 millones en vuelos de deportación desde terceros países hasta enero de 2026 a al menos diez países, y es probable que los costos reales sean mucho mayores”, afirma el informe.

El informe dice que se basa “en una revisión de los acuerdos hasta enero de 2026, viajes del personal a países relevantes y reuniones y comunicación con funcionarios estadounidenses, funcionarios de gobiernos extranjeros, organizaciones de derechos humanos, deportados y abogados”.

Un asesor de la comisión demócrata afirmó que plantearon varias preguntas a la administración en reuniones limitadas. Si bien la administración proporcionó información en algunos casos, no han informado al comité sobre los acuerdos en su conjunto, añadió.

CNN se ha comunicado con el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional para solicitar comentarios.

Y “a partir de enero de 2026, más del 80 % de los migrantes enviados a terceros países a los que Estados Unidos pagó para que los acogieran ya habían regresado a su país de origen o estaban en proceso de hacerlo”, afirma el informe.

De los cinco países que recibieron los pagos millonarios de ciudadanos de terceros países, El Salvador fue el que recibió la mayor cantidad de personas deportadas. Alrededor de 250 fueron enviadas a ese país, que recibió una subvención de US$ 4,76 millones para encarcelar a los deportados, quienes, según el gobierno, tenían vínculos con la organización criminal Tren de Aragua. Los supuestos vínculos han sido refutados por familiares y en litigios. CNN informó en abril pasado que la subvención tenía como objetivo “proporcionar fondos para que las agencias policiales y penitenciarias salvadoreñas los utilizaran para sus necesidades de aplicación de la ley, que incluyen los costos de la detención de los 238 miembros del TDA deportados recientemente a El Salvador”, según un documento interno.

Un juez federal ordenó el jueves a la administración Trump que comience a implementar su requisito de darle a los venezolanos deportados ilegalmente a El Salvador el año pasado bajo la Ley de Enemigos Extranjeros la oportunidad de impugnar su expulsión, incluso trayendo al menos a algunos de ellos de regreso a Estados Unidos para procedimientos judiciales.

Sin embargo, según el informe, hasta enero de 2026, solo 51 personas fueron enviadas a los otros cuatro países. Ruanda, que supuestamente recibió US$ 7,5 millones del gobierno estadounidense, solo acogió a siete nacionales de terceros países, lo que significa que cada nacional deportado costó más de US$ 1 millón del dinero de los contribuyentes estadounidenses, según el informe.

Palaos no ha recibido a ningún nacional de terceros países, aunque el informe indica que recibieron un pago de US$ 7,5 millones de la administración. Los intentos de presionar al gobierno de Palaos para que aceptara a los nacionales de terceros países se toparon con una fuerte oposición por parte de la población local.

En lo que respecta a los lejanos países de Palau y Eswatini, un funcionario estadounidense habría dicho al comité que “el punto es que la administración puede amenazar a la gente con que literalmente los arrojará en medio de la nada”.

“El objetivo es asustar a la gente”, dijo el funcionario.

Según el informe, un funcionario estadounidense dijo en privado al personal de la comisión que la administración “a veces paga al país para que lleve a la gente, los lleva en avión y luego paga para llevarlos a su país de origen”.

En uno de esos casos, un ciudadano mexicano fue deportado de Estados Unidos a Sudán del Sur, para luego ser enviado de regreso a México, señala el informe.

En otro caso, un jamaiquino que tenía órdenes judiciales para regresar a su país de origen fue enviado a Eswatini (lo que según el informe tuvo un costo estimado de más de US$ 181.000) solo para luego ser trasladado de regreso a Jamaica semanas después.

El informe sostiene que la administración está llevando a cabo estas deportaciones a un gran costo para los contribuyentes estadounidenses mientras “gasta capital político en sus relaciones bilaterales que podría usarse en cambio para promover intereses apremiantes de seguridad nacional de Estados Unidos”.

Legisladores y grupos de derechos humanos han expresado su preocupación por los países con los que el gobierno mantiene acuerdos. Muchos de ellos tienen un amplio historial de violaciones de derechos humanos.

El informe demócrata alega que la administración ha confiado en garantías generales de que los deportados serán tratados de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos.

Sin embargo, el informe afirma que “los funcionarios de la administración Trump han reconocido que los países no están cumpliendo las garantías que le dieron a Estados Unidos y que la administración no está tomando medidas para abordar estas violaciones”.

“La administración no ha aportado ninguna prueba de vigilancia, seguimiento o aplicación sistemática de la ley, lo que suscita serias preocupaciones de que estas garantías solo existan en el papel”, afirma el informe.

El personal de la comisión escuchó de funcionarios estadounidenses en un país que recibió a ciudadanos de terceros países que la administración les había ordenado no hacer seguimiento al tratamiento de los deportados, dice el informe.

Un informe de noviembre de Human Rights Watch y el grupo de derechos humanos centroamericano Cristosal afirmó que decenas de venezolanos deportados de Estados Unidos a una prisión salvadoreña a principios de este año fueron sometidos a tortura y otros abusos graves, incluida violencia sexual.

