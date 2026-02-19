El expresidente de Corea del Sur Yoon Suk Yeol fue condenado a cadena perpetua por liderar una insurrección

El expresidente de Corea del Sur Yoon Suk Yeol fue sentenciado este jueves a cadena por un tribunal que lo…

El expresidente de Corea del Sur Yoon Suk Yeol fue sentenciado este jueves a cadena por un tribunal que lo declaró culpable de liderar una insurrección durante su efímera imposición de la ley marcial, que sumió al país en el caos político y amenazó con desmantelar décadas de democracia.

El veredicto cierra un capítulo de una de las mayores crisis políticas de Corea del Sur, una saga que ha estado llena de giros dramáticos que han puesto a prueba las barreras democráticas del país.

El 3 de diciembre de 2024, Yoon declaró la ley marcial en un discurso televisado a altas horas de la noche, diciendo que había “fuerzas antiestatales” dentro de los partidos de oposición que simpatizaban con Corea del Norte.

Soldados armados descendieron sobre el parlamento en helicóptero e intentaron asaltar la cámara donde se encontraban reunidos los legisladores.

Ciudadanos conmocionados y furiosos, junto con legisladores y personal del parlamento, se apresuraron a bloquear las entradas y lucharon para impedir que los militares llegaran a la cámara en escenas caóticas transmitidas en vivo por televisión.

La impactante declaración de Yoon revivió oscuros recuerdos del pasado autoritario del país, sumió a Corea del Sur en una crisis constitucional y fue ampliamente condenada por atentar contra la esencia de la democracia nacional.

El expresidente revirtió su postura en seis horas, después de que los legisladores irrumpieran en el parlamento y votaran unánimemente para bloquearla.

Desde finales de la década de 1980, Corea del Sur se ha transformado en una democracia sólida, con protestas regulares, libertad de expresión, elecciones justas y transferencias de poder pacíficas.

Desde entonces, el país también se ha convertido en un actor importante de la economía global y sigue siendo un aliado crucial de Estados Unidos en Asia.

Pero el panorama político interno sigue estando profundamente polarizado y conflictivo, y los presidentes de ambos lados de la división política a menudo enfrentan pedidos de impeachment, investigaciones criminales y procesamientos.

Una multitud de partidarios de Yoon se reunió afuera del Tribunal del Distrito Central de Seúl, viendo el proceso en una pantalla gigante mientras se transmitía en vivo a toda la nación.

El juez presidente Ji Gwi-yeon señaló que estaba claro que la intención de Yoon al declarar la ley marcial era paralizar la Asamblea Nacional por un período de tiempo significativo, considerando las palabras que utilizó en el decreto militar y el hecho de que intentó arrestar a opositores políticos, incluido el líder del Partido Democrático y al de su propio partido gobernante, Han Dong-hoo.

El mero hecho de enviar soldados armados al edificio del Parlamento y transportarlos en helicóptero constituyó un acto de insurrección, manifestó Ji.

El exministro de Defensa Kim Yong-hyun también fue declarado culpable el jueves de desempeñar un papel importante en la insurrección y condenado a 30 años de prisión. Kim había asumido previamente la responsabilidad de ordenar a los soldados que decretaran la ley marcial.

Song Hwa, de 35 años, quien acudió a la Asamblea Nacional el 3 de diciembre con su esposo después de escuchar la declaración de Yoon, declaró que el veredicto fue una “decisión extremadamente importante” que “enviará un mensaje poderoso al público”.

Cho Kuk, líder del Partido de Reconstrucción de Corea, de tendencia liberal, señaló que Yoon “trató de destruir la democracia de Corea del Sur”.

“Hay muchos lugares donde la democracia se tambalea”, añadió. “La experiencia de Corea del Sur demuestra que el poder para proteger y recuperar la democracia reside en el pueblo”.

Yoon, quien puede apelar el fallo, había negado la acusación de insurrección, diciendo que su imposición de la ley marcial tenía como objetivo alertar al público sobre el estancamiento político paralizante causado por la mayoría del partido de oposición en la Asamblea Nacional y el juicio político a varios altos funcionarios.

“La Asamblea Nacional generó la crisis nacional y no había otra salida que despertar al pueblo”, manifestó en sus declaraciones finales, argumentando que como presidente estaba ejerciendo su autoridad constitucional.

Yoon, exfiscal, calificó la acusación de “delirio y ficción”. Argumentó que no hubo intención real de arrestar a los legisladores, que no se desplegó armamento pesado y que no hubo víctimas graves.

La insurrección es uno de los pocos cargos penales contra los cuales un presidente surcoreano no goza de inmunidad. La fiscalía había solicitado la pena de muerte, una medida en gran medida simbólica, ya que el país no ha ejecutado a nadie en décadas.

“La serie de acciones destruyó el orden constitucional democrático liberal”, dijo el fiscal especial Park Eok-su en sus argumentos finales.

“El shock, el miedo, la ansiedad, las heridas y la sensación de pérdida que sufrió la gente son indescriptibles”, añadió.

Los fiscales dijeron que Yoon no había mostrado remordimiento y que seguía existiendo el riesgo de que su invocación de la ley marcial de emergencia pudiera repetirse en el futuro.

“La gravedad del delito de insurrección amenaza la existencia misma de la comunidad”, argumentaron los fiscales.

Yoon fue detenido por primera vez en enero de 2025 tras resistirse a los intentos de detención en un enfrentamiento de varias semanas con las autoridades en su domicilio de Seúl.

Fue el primer presidente en la historia de Corea del Sur en ser arrestado mientras ejercía el cargo. Fue destituido 11 días después de declarar la ley marcial y apartado de su cargo cuatro meses después.

Yoon continúa enfrentando múltiples cargos relacionados con su declaración de la ley marcial y por otras acciones ocurridas durante su mandato como presidente.

El mes pasado, Yoon fue sentenciado a cinco años de prisión por obstruir a las autoridades que intentaban detenerlo, abuso de poder y fabricación de un documento.

Yoon también enfrenta cargos de ayudar a un estado enemigo después de que los fiscales afirmaron que desplegó drones secretos para provocar un conflicto militar con Corea del Norte como una estratagema para declarar la ley marcial.

Otros aliados clave de Yoon ya han sido procesados ​​por su papel en el decreto de la ley marcial.

El mes pasado, el exprimer ministro Han Duck-soo fue condenado a 23 años de prisión, convirtiéndose en el primer funcionario de la administración Yoon condenado por cargos de insurrección.

Y la semana pasada, el exministro del Interior Lee Sang-min fue condenado a siete años de prisión por participar en una rebelión.

La esposa de Yoon, Kim Keon Hee, también está en prisión, cumpliendo una condena de un año y ocho meses por un cargo no relacionado de soborno.

Sin embargo, el veredicto del jueves marca la primera vez en 30 años que Corea del Sur condena a un líder por insurrección.

En 1996, el expresidente Chun Doo-hwan, general de división del ejército, fue condenado por tomar el poder en un golpe militar en 1979 y presidir la masacre de Gwangju contra manifestantes prodemocracia en 1980.

Inicialmente fue condenado a muerte, pero la pena fue conmutada por cadena perpetua y posteriormente indultado.

Esta es una noticia de última hora y probablemente se ampliará.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.