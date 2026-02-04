El expríncipe Andrés se muda del Royal Lodge de Windsor, según entiende CNN

Andrew Mountbatten-Windsor, anteriormente conocido como el príncipe Andrés de Reino Unido, se mudó de su antigua casa en Windsor y…

En octubre, se le ordenó a Mountbatten-Windsor que abandonara el enorme Royal Lodge de 30 habitaciones en el corazón de la finca Windsor de la Corona, en las afueras de Londres, después de que su hermano, el rey Carlos III, lo expulsara de la monarquía debido al escándalo de Jeffrey Epstein.

Se esperaba que la medida se produjera después de la temporada navideña, pero se produce en medio de una renovada presión sobre Mountbatten-Windsor después de que apareció nuevamente en un conjunto recientemente publicado de documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos relacionados con la investigación del delincuente sexual convicto fallecido.

Fuentes reales informaron a CNN el año pasado que Mountbatten-Windsor recibirá una casa en la finca privada del rey en Sandringham y que también recibirá ingresos de Carlos. La BBC, la cadena pública británica, informó que ahora se aloja en una propiedad temporal en Sandringham mientras se realizan reformas en su residencia permanente.

Se espera que Mountbatten-Windsor realice visitas ocasionales a Windsor en las próximas semanas mientras se completa una fase de transición, según entiende CNN.

