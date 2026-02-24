El equipo femenino de hockey rechaza la invitación de Trump al discurso del Estado de la Unión por problemas de agenda

El equipo femenino de hockey de EE.UU., ganador de la medalla de oro olímpica, rechazó una invitación al discurso sobre…

El equipo femenino de hockey de EE.UU., ganador de la medalla de oro olímpica, rechazó una invitación al discurso sobre el Estado de la Unión del presidente Donald Trump, alegando problemas de agenda.

La invitación se produjo después de que Trump felicitó telefónicamente al equipo masculino de EE.UU. el domingo, durante las celebraciones de los jugadores por su histórica victoria olímpica, e incluso ofreció enviar un avión militar para llevarlos a la ciudad de Washington.

“Daremos el discurso sobre el Estado de la Unión el martes por la noche. Podría enviar un avión militar o algo similar, si lo desean. Es una noche genial. Es el discurso más importante”, dijo el presidente, a través de un altavoz sostenido por el director del FBI, Kash Patel, entre estridentes vítores y gritos de “¡Adelante!” en el vestuario del equipo.

Trump añadió: “Debo decirles que tendremos que traer al equipo femenino; ustedes lo saben”. Si no las invito, dijo el presidente, “probablemente me habrían destituido, ¿de acuerdo?”.

Los miembros del equipo rieron. El momento, y la respuesta de los jugadores, provocó una fuerte reacción en redes sociales.

Tanto los equipos masculino como femenino de hockey fueron invitados formalmente al discurso de Trump de este martes, según un portavoz del equipo femenino. No está claro si los atletas masculinos cumplirán con el compromiso, pero las mujeres han declinado la invitación.

“Estamos sinceramente agradecidas por la invitación extendida a nuestro Equipo Femenino de Hockey de EE.UU., ganador de la medalla de oro, y apreciamos profundamente el reconocimiento al extraordinario logro”, declaró el portavoz del equipo en un comunicado.

“Debido a las fechas y a los compromisos académicos y profesionales programados con anticipación para después de los Juegos, las atletas no podrán participar. Se sintieron honradas de ser incluidas y agradecen el reconocimiento”.

El equipo masculino, que regresaba a Estados Unidos desde Italia, no respondió a la pregunta de CNN sobre si asistirá al discurso. La Casa Blanca tampoco respondió a la solicitud de comentarios de CNN.

Ambos equipos estadounidenses consiguieron el oro olímpico en partidos extraordinarios contra Canadá: el femenino 2-1 en tiempo extra el jueves y el masculino 2-1 en tiempo extra el domingo.

Jack Hughes, quien anotó el gol de la victoria masculina, dijo que uno de sus primeros pensamientos fue la estrella del equipo femenino, Megan Keller.

“La primera persona en la que pensé fue en Megan Keller, quien anotó el gol de la medalla de oro la otra noche”, dijo el pívot de los New Jersey Devils en una entrevista momentos después de su victoria, en la que recordó haberse encontrado con Keller en la cafetería olímpica tras la victoria femenina.

“La vi en la cafetería y le dije lo feliz y orgulloso que estoy de su grupo, y ese fue uno de mis primeros pensamientos: ella”.

Ninguno de los dos equipos olímpicos tiene mucho tiempo para disfrutar de sus victorias al regresar a sus equipos de hockey profesional y universitario. La Liga Profesional de Hockey Femenino reanuda su temporada el jueves, y la Liga Nacional de Hockey (NHL) lo hace el miércoles.

El equipo femenino había ganado el oro en PyeongChang durante el primer mandato de Trump. En abril de 2018, algunas atletas fueron a la Casa Blanca como parte de una celebración olímpica más amplia. La victoria masculina fue la primera desde el “Milagro sobre Hielo” de 1980.

