El editor y CEO del Washington Post, Will Lewis, renuncia días después de que despidos masivos golpearan al periódico

El editor y CEO del Washington Post, Will Lewis, renunció, apenas días después de que el periódico despidiera a un tercio de su redacción.

Los periodistas del Post, que consideraban que Lewis no había logrado revertir la situación del periódico, celebraron abiertamente la noticia.

“Después de dos años de transformación en The Washington Post, ahora es el momento adecuado para dar un paso al costado”, escribió Lewis la tarde de este sábado en una breve nota al personal. “Quiero agradecer a Jeff Bezos por su apoyo y liderazgo durante mi tiempo como CEO y editor. La institución no podría tener un mejor propietario”.

“Durante mi gestión, se han tomado decisiones difíciles para asegurar el futuro sostenible de The Post, de modo que por muchos años más pueda publicar noticias imparciales de alta calidad para millones de clientes cada día”, concluyó la nota de Lewis.

The Post informó que el director financiero Jeff D’Onofrio, ex-CEO de Tumblr que se unió al Post en junio, asumirá como editor y CEO interino, “con efecto inmediato”.

D’Onofrio escribió en un memorando al personal este sábado que se siente “honrado de tomar el timón como editor y CEO interino para guiarnos hacia un futuro sostenible y exitoso con la fortaleza de nuestro periodismo como nuestra guía”.

“La misión periodística de The Post es esencial y tiene una oportunidad extraordinaria”, dijo Bezos, propietario del periódico, en un comunicado, su primero desde los despidos. “Cada día, nuestros lectores nos dan un mapa hacia el éxito. Los datos nos indican qué es valioso y dónde debemos concentrarnos”.

D’Onofrio, junto con el editor ejecutivo Matt Murray y el editor de Opinión Adam O’Neal, “están en posición de guiar a The Post hacia un próximo capítulo emocionante y próspero”, dijo Bezos.

El inusual anuncio no mencionó que Lewis permaneciera en ningún cargo para apoyar la transición, lo que sugiere un cambio muy repentino.

Lewis había perdido la confianza de la redacción del Post hace tiempo, y durante los despidos de esta semana, algunos empleados dijeron que la situación se había vuelto cada vez más insostenible.

El personal del Post no había visto ni escuchado a Lewis durante o después de los despidos del miércoles, pero fue visto el jueves caminando por la alfombra roja en un deslumbrante evento previo al Super Bowl, lo que avivó aún más la indignación en la redacción.

El tiempo de Lewis como editor de The Post fue polémico casi desde el inicio.

Fue nombrado en el cargo en noviembre de 2023, prometiendo revitalizar el negocio en medio de los problemas financieros del periódico. Antes de unirse al Post, Lewis se desempeñó como editor de The Wall Street Journal, editor de The Daily Telegraph y ejecutivo senior dentro del imperio mediático de Rupert Murdoch.

En diciembre de 2023, NPR informó que Lewis había sido acusado de participar en esfuerzos por encubrir aspectos del escándalo de escuchas telefónicas de los tabloides de Murdoch en el Reino Unido a principios de la década de 2010. Lewis negó haber cometido algún delito.

Meses después, NPR informó que Lewis había intentado disuadir al medio de publicar esa historia ofreciendo una entrevista a cambio de eliminar la nota.

Esa revelación, junto con denuncias de que Lewis había bloqueado un informe del propio Post sobre las acusaciones (lo cual Lewis también negó), generó preocupación entre la redacción sobre la ética periodística de su nuevo editor.

Por esas mismas fechas, la destitución de la redactora jefe Sally Buzbee por parte de Lewis avivó aún más las tensiones con el personal del Post.

Lewis se retiró en gran medida de la escena pública, aunque intentó establecer nuevas relaciones con los anunciantes y aportar un enfoque más emprendedor al aspecto comercial del Post.

Se pensaba que Lewis había encabezado los brutales recortes que tuvieron lugar el miércoles, pero no se comunicó con el personal al respecto en absoluto.

Cuando se le preguntó sobre el estatus de Lewis el miércoles, el editor ejecutivo del Post, Matt Murray, dijo a CNN que Lewis “ha estado trabajando para crear fuentes de ingresos alternativas” y “desarrollando distintos tipos de tecnología y productos con IA. Algunas de esas iniciativas son experimentales. No puedo decir que todo haya funcionado, pero tener una mentalidad experimental era parte de lo que necesitábamos”.

Este sábado por la noche, el Washington Post Guild, un sindicato que representa a gran parte del personal de la redacción, dijo: “La salida de Will Lewis era más que necesaria. Su legado será el intento de destrucción de una gran institución del periodismo estadounidense. Pero aún no es demasiado tarde para salvar al Post. Jeff Bezos debe rescindir inmediatamente estos despidos o vender el periódico a alguien dispuesto a invertir en su futuro”.

