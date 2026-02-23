El Dow cae más de 800 puntos mientras la incertidumbre por los aranceles y el temor de disrupción por IA sacuden los mercados

Las acciones cayeron, el oro subió y la volatilidad aumentó este lunes mientras la incertidumbre sobre los nuevos aranceles propuestos…

Las acciones cayeron, el oro subió y la volatilidad aumentó este lunes mientras la incertidumbre sobre los nuevos aranceles propuestos por el presidente Donald Trump y los nervios por la inteligencia artificial se hacían sentir en Wall Street.

El Dow cerró con una baja de 823 puntos, o 1,66 %, y registró su peor día en un mes. El más amplio S&P 500 cayó un 1,04 %, y el tecnológico Nasdaq Composite se hundió un 1,13 %.

Después de que este viernes la Corte Suprema anulara los aranceles que Trump había impuesto utilizando una ley de poderes de emergencia, el presidente anunció durante el fin de semana que aumentaría los aranceles a un nuevo nivel del 15 % sobre las importaciones a Estados Unidos mediante una autoridad legal diferente.

El renovado enfoque en los aranceles, además de la confusión sobre posibles reembolsos, está nublando el panorama para las acciones. El indicador de miedo de Wall Street, el VIX, saltó un 12% el lunes y superó los 20 puntos, un umbral que señala una volatilidad elevada en los mercados.

“El tira y afloja con los aranceles probablemente será un tema distractor para los mercados durante el resto del año, aunque con menos volatilidad que el impacto inicial en abril pasado”, dijo Michael Landsberg, CIO de Landsberg Bennett Private Wealth Management, en una nota.

Mientras los inversionistas lidian con los nuevos anuncios de aranceles, Wall Street también enfrenta la persistente debilidad en las acciones tecnológicas y de IA. El Nasdaq, con fuerte presencia tecnológica, ha caído aproximadamente un 5,8 % desde que alcanzó un máximo histórico a finales de octubre.

Los temores de disrupción por IA continúan pesando en los mercados. Citrini Research publicó el domingo un informe en Substack exponiendo escenarios hipotéticos sobre cómo los avances en IA podrían alterar ciertas partes de la economía. Las acciones mencionadas en el informe cayeron el lunes.

Las acciones de American Express (AXP) se hundieron un 7,2 % y tuvieron su peor día desde abril. Las acciones de DoorDash (DASH) y la firma de capital privado KKR (KKR), otras dos empresas mencionadas en la publicación, cayeron un 6,6 % y un 8,89 %, respectivamente.

Por separado, las acciones de IBM (IBM) bajaron un 13,15 % y registraron su peor día desde el 2000 después de que Anthropic publicara una entrada en su blog sobre cómo su herramienta de IA, Claude, puede ayudar a “romper la barrera de costos” para modernizar el popular lenguaje de programación COBOL (Common Business-Oriented Language).

Más del 60 % de las acciones en el S&P 500 cerraron a la baja el lunes. Las acciones habían logrado una ganancia el viernes, pero la emoción se debilitó durante el fin de semana cuando Trump anunció que aumentaría su nuevo arancel propuesto del 10 % al 15 %.

El oro, considerado un refugio en tiempos de incertidumbre, subió un 3,4 % y superó los US$ 5.200 la onza troy. “Miedo” fue la emoción que impulsó los mercados, según el Índice Fear & Greed de CNN.

Las inquietudes persistentes sobre el crédito privado, así como las tensiones entre Estados Unidos e Irán, también contribuyeron a la inestabilidad del mercado, según Matt Maley, estratega jefe de mercados en Miller Tabak + Co.

“Con tantas incertidumbres llegando a un punto crítico al mismo tiempo, no es una gran sorpresa que las acciones estén pasando por un momento de cierta debilidad”, dijo Maley en un correo electrónico.

El bitcoin cayó más del 4 % en el último día y se mantuvo alrededor de los US$ 64.600. La criptomoneda sigue languideciendo este año y ha bajado casi un 50% desde su máximo histórico por encima de los US$ 126.000 de principios de octubre.

El dólar estadounidense se debilitó ligeramente frente a otras monedas principales. Los rendimientos de los bonos del Tesoro cayeron mientras los inversores compraban bonos.

“El tema clave para los mercados no es solo el nivel de los aranceles en sí, sino la imprevisibilidad sobre lo que viene después”, dijo Daniela Hathorn, analista sénior de mercados en Capital.com, en una nota.

