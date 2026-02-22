La TSA dice que el programa PreCheck está “operativo” tras suspensión anunciada por el DHS y genera confusión

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) dijo el domingo que el programa PreCheck…

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) dijo el domingo que el programa PreCheck está “operativo sin cambios para el público viajero”, lo que generó confusión entre los pasajeros después de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) informara que lo suspendería temporalmente.

La TSA “evaluará caso por caso y ajustará operaciones” de acuerdo con cambios en el personal, dijo un portavoz de la agencia a CNN este domingo.

El DHS había dicho en un comunicado más temprano que el programa, junto con Global Entry, se suspendería a las 6 a.m., hora de Miami, en medio de un cierre parcial del Gobierno.

Sin embargo, hasta la mañana del domingo, los viajeros seguían pasando por las filas de TSA PreCheck en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan, de Washington, y en el Aeropuerto Dulles, cerca de Washington.

CNN consultó a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) sobre el estado de Global Entry.

Ambos programas se financian con las tarifas que pagan sus miembros.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo en un comunicado enviado a CNN que la TSA y la CBP “están enfocándose en el público viajero en general en nuestros aeropuertos y puertos de entrada”.

“Los cierres tienen consecuencias reales y graves, no solo para los hombres y mujeres del DHS y sus familias que se quedan sin salario, sino que ponen en riesgo nuestra seguridad nacional”, agregó el comunicado. The Washington Post fue el primero en informar sobre las medidas.

La medida representaría una escalada significativa en el impacto del cierre del DHS para los viajeros, ya que desmantelaría efectivamente las filas de seguridad aeroportuaria aceleradas y el procesamiento aduanero rápido en el que confían millones de viajeros frecuentes que son ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales, así como pasajeros internacionales de más de 20 países.

La confusión se produce en medio de un cierre parcial del Gobierno que afecta únicamente al DHS, después de que el Congreso no lograra alcanzar un acuerdo de financiamiento en un estancamiento relacionado con la política de control inmigratorio.

Los demócratas han impulsado nuevas restricciones para agencias como ICE y la CBP tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses baleados por agentes federales en Minneapolis a comienzos de este año. Los republicanos se han opuesto en gran medida a los cambios propuestos y han presionado a los demócratas para que acepten medidas como un cumplimiento más estricto contra las llamadas “ciudades santuario”.

El DHS también dijo que suspende todos los acompañamientos de cortesía y familiares en aeropuertos para miembros del Congreso, señalando que ese servicio “está desviando personal de la misión crítica de revisar a los pasajeros”. La TSA dijo que el servicio de escolta fue “suspendido para permitir que los agentes se concentren en la misión de proteger los cielos de Estados Unidos”, en un comunicado el domingo.

Mientras tanto, empleados del DHS considerados esenciales, incluidos unos 63.000 agentes de la TSA, han continuado trabajando sin recibir salario.

“El pueblo estadounidense depende de este departamento todos los días, y estamos tomando decisiones difíciles pero necesarias sobre personal y recursos para mitigar el daño infligido por estos políticos”, agregó Noem en el comunicado del DHS.

Demócratas del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes condenaron en redes sociales la suspensión de estos programas y acusaron a la dirección del DHS de “castigar a los viajeros” y “arruinar deliberadamente sus viajes”.

El presidente y director ejecutivo de la Asociación de Viajes de EE.UU., Geoff Freeman, dijo en un comunicado que su organización estaba “indignada” de que “demócratas y republicanos hayan utilizado a los controladores de tráfico aéreo, la TSA, la CBP y toda la experiencia de viaje como medio para lograr fines políticos”.

“Los viajeros deben ser prioridad, no moneda de cambio”, escribió Freeman. “El viaje es la puerta de entrada a la economía estadounidense y los estadounidenses no deberían ver afectada su movilidad, seguridad o experiencia de viaje porque los líderes electos no logran resolver sus diferencias”.

El presidente y director ejecutivo de Airlines for America, Chris Sununu, dijo que los programas estaban siendo “utilizados como un balón político en medio de otro cierre del Gobierno” y añadió que “el anuncio se emitió con muy poca antelación a los viajeros, dándoles poco tiempo para planificar en consecuencia”.

La suspensión de las filas TSA PreCheck en los aeropuertos de EE.UU. obligaría a los viajeros inscritos a usar el control de seguridad estándar. No está claro cómo se verán afectados los pasajeros internacionales que regresan o ingresan a EE.UU. a través de Global Entry, ya que la mayor parte de este proceso se realiza en quioscos automatizados. Es probable que las interrupciones aumenten los tiempos de espera en aduanas y control de pasaportes.

CNN también ha contactado a los tres proveedores de TSA PreCheck que procesan inscripciones, ya que sus sitios web aún parecen aceptar solicitudes.

TSA PreCheck, que cuesta entre US$ 76,75 y US$ 85 por una membresía de cinco años, superó los 20 millones de miembros activos en 2024, según la TSA.

Más de 12 millones de viajeros están inscritos en Global Entry, según la CBP. El programa cobra una tarifa de solicitud de US$ 120, también por una membresía de cinco años.

En conjunto, los programas de viajeros confiables del DHS cubren a más de 40 millones de pasajeros aéreos verificados, según la TSA.

Aunque cierres anteriores del Gobierno afectaron operaciones de inscripción y provocaron filas más largas en aeropuertos, las filas de TSA PreCheck y los quioscos de Global Entry permanecieron abiertos. El plan actual del DHS marcaría la primera suspensión nacional conocida de los beneficios de estos programas durante un cierre.

Durante el cierre récord del año pasado, los programas no se suspendieron formalmente, pero la escasez de personal contribuyó a filas más largas en seguridad, cierres temporales de puntos de control en algunos aeropuertos y retrasos y cancelaciones de vuelos a medida que la congestión se extendía por el sistema aéreo de EE.UU.

