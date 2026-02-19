El DHS busca a ciudadanos estadounidenses que pudieron haber votado antes de ser naturalizados

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) está redoblando los esfuerzos en las investigaciones en curso…

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) está redoblando los esfuerzos en las investigaciones en curso del Gobierno sobre posible fraude electoral, revisando casos que involucran a ciudadanos estadounidenses y si se registraron para votar, o votaron, antes de ser naturalizados, según un memorando interno revisado por CNN.

La solicitud, que surge a raíz del decreto de marzo del presidente Donald Trump sobre votación, es una de las últimas iniciativas de su Gobierno para amplificar las denuncias de fraude electoral y buscar la desnacionalización de ciudadanos estadounidenses.

El memorando, distribuido a los líderes la semana pasada, afirma que la Unidad de Fraude de Identidad y Beneficios de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) está supervisando la iniciativa “diseñada para identificar, investigar e interrumpir actividades que socaven la integridad de las elecciones federales, estatales y locales, y garantizar el cumplimiento de las leyes electorales aplicables”.

También solicitó que las oficinas de HSI “revisen todos los casos abiertos y cerrados de fraude electoral… e identifiquen a cualquier persona que se haya registrado para votar y/o haya votado en alguna elección federal, estatal o local, y posteriormente se haya naturalizado como ciudadano de Estados Unidos”.

CNN se puso en contacto con el Departamento de Seguridad Nacional para solicitar comentarios.

La iniciativa fue reportada por primera vez por MSNOW.

Además de la iniciativa de la Casa Blanca sobre el fraude electoral, el Gobierno ha intentado ampliar el poder federal para revocar la ciudadanía como parte de un esfuerzo más amplio vinculado a las políticas migratorias restrictivas de Trump.

La amenaza del voto de no ciudadanos ha sido un enfoque de Trump y sus aliados, incluso en el Congreso, donde los republicanos están impulsando legislación que requeriría que los estadounidenses muestren documentos que prueben su ciudadanía al registrarse para votar.

Los casos de no ciudadanos votando son raros, pero los funcionarios electorales y defensores del voto reconocen que a veces los no ciudadanos terminan en los padrones electorales, a menudo de forma inadvertida.

Varios estados ya están utilizando datos federales de inmigración para verificar sus listas y esas revisiones con frecuencia han señalado falsos positivos, según ha informado CNN. Por ejemplo, en Idaho, después de que una búsqueda en esos datos señalara a 760 posibles no ciudadanos entre más de un millón de residentes empadronados, una revisión adicional por parte de funcionarios electorales redujo la lista a una decena de casos que fueron remitidos para una posible investigación criminal federal.

El nuevo memorando cita una serie de estatutos federales de carácter penal dirigidos al voto y registro fraudulentos para que las autoridades migratorias los consideren. Esos estatutos requieren que la persona se haya “registrado para votar o haya votado a sabiendas” siendo inelegible.

El nuevo memorando se publica cuando la Casa Blanca ya había estado coordinando planes el otoño pasado entre el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) y el DHS para compartir datos como parte del esfuerzo conservador de perseguir el fraude electoral.

El objetivo de ese impulso, según una fuente familiarizada con las discusiones internas del Gobierno que tuvieron lugar a finales del año pasado, era identificar nombres en los padrones electorales que podrían no ser ciudadanos estadounidenses.

El Departamento de Justicia está actualmente en una campaña sin precedentes para obtener datos privados de votantes de los padrones estatales, lo que podría incluir números de seguro social o de licencia de conducir, y ha presentado 25 demandas contra funcionarios electorales estatales. El DOJ ha demandado a funcionarios —en su mayoría demócratas— que se han negado a entregar la información confidencial de registro. Algunos jefes electorales estatales republicanos también están mostrando resistencia ante la solicitud de datos.

En presentaciones judiciales y en correspondencia oficial con los estados, el Departamento de Justicia ha afirmado que necesita los datos para hacer cumplir las leyes federales de registro de votantes que rigen la eliminación de votantes fallecidos y de votantes que se han mudado, así como también requieren que los estados mantengan una lista centralizada y digitalizada de registro de votantes. Funcionarios del Departamento de Justicia también han informado verbalmente a los funcionarios electorales que tienen la intención de revisar los registros de votantes en comparación con los datos federales de inmigración de votantes, según el secretario de Estado de Virginia Occidental, Kris Warner.

En el pequeño número de casos del padrón electoral del Departamento de Justicia en los que los jueces han emitido fallos, todos los jueces han fallado en contra del Gobierno de Trump: ya sea rechazando los argumentos del Departamento de Justicia para obtener los datos por sus méritos o desestimando los casos por razones procesales.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.