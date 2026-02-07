El CEO de Costco no es una persona propensa a asumir riesgos

Ron Vachris no encaja en el perfil típico de un ejecutivo arriesgado. Vachris comenzó a trabajar en Costco en 1982…

Ron Vachris no encaja en el perfil típico de un ejecutivo arriesgado.

Vachris comenzó a trabajar en Costco en 1982 como operador de montacargas mientras estudiaba en un college comunitario. Pasó a gestionar los almacenes de Costco en la costa oeste antes de ser elegido para dirigir la división inmobiliaria de la empresa en 2015.

“Me sorprendió bastante”, que me pidieran dirigir la división inmobiliaria, dijo Vachris más tarde en una entrevista poco habitual. “Toda mi experiencia estaba en operaciones y en la gestión de almacenes”.

En 2024, más de 40 años después de que Vachris comenzara a trabajar en Costco, se convirtió en el tercer CEO de la compañía.

“No soy la excepción” dentro del liderazgo de la empresa, afirmó. “Tenemos un grupo muy humilde” que no está enfocado en el “reconocimiento [o] estar en un pedestal en algún lugar”.

Pero durante el último año, Costco ha asumido un riesgo importante al adoptar posturas públicas visibles que chocan con la agenda del presidente Donald Trump. Eso convierte a Costco en una de las pocas grandes empresas que se ha atrevido a desafiar al Gobierno, y han salido ilesas.

Costco rara vez lidera debates sobre asuntos políticos o sociales controvertidos, y sus acciones han sido medidas. Sin embargo, sus posturas han llamado la atención en un momento en que muchas empresas se autocensuran o modifican sus políticas para alinearse con Trump.

Mientras decenas de compañías han eliminado sus políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI, por sus siglas en inglés), Costco se ha mantenido firme en su apoyo a las mismas. La decisión de Costco le ha valido el apoyo de los clientes progresistas, sin que ello haya supuesto un perjuicio para los conservadores.

Costco también ha demandado al Gobierno por el reembolso de aranceles, arriesgándose a sufrir represalias gubernamentales.

Pero Costco, hasta ahora, no ha sufrido repercusiones negativas. La empresa está más protegida que otras para adoptar estas posturas debido a la gran lealtad de sus clientes y empleados hacia la marca, dicen los analistas.

Los clientes pagan una membresía anual para comprar en Costco, y más del 90 % la renueva cada año. La empresa también tiene una de las tasas de rotación de empleados más bajas del sector minorista, impulsada en parte por salarios superiores a los de sus competidores.

“Si miras a quiénes dirigen la empresa hoy, todos crecimos dentro de Costco”, dijo Vachris en una entrevista el año pasado. “La retención es fundamental para el éxito de la compañía”.

Costco, que no cuenta con un departamento de relaciones con medios y rara vez habla con la prensa, rechazó la solicitud de CNN para entrevistar a Vachris.

“Costco tiene una reputación bipartidista realmente sólida. A todo el mundo le encanta. Es muy barata y trata bien a sus trabajadores”, dijo Alison Taylor, profesora asociada clínica de negocios y sociedad en la escuela de negocios Stern de la Universidad de Nueva York. “Saben cuál es su espacio y no se han desviado”.

La decisión de Costco de mantener sus programas de DEI el año pasado se produjo cuando Target, Walmart, McDonald’s y otras empresas redujeron sus iniciativas de diversidad ante la oposición del Gobierno de Trump.

Trump firmó un decreto dirigido a los programas DEI en los sectores público y privado un día después de regresar a la Casa Blanca.

También amenazó con investigaciones y acciones legales, y su Gobierno parece estar cumpliendo esas advertencias.

El miércoles, la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo de Estados Unidos informó que investiga a Nike por denuncias de discriminación contra empleados blancos. Nike calificó la medida como una “escalada sorprendente e inusual” y afirmó que sus políticas son legales.

Costco, que nunca ha sido un defensor vocal de DEI, no vinculó públicamente su marca a la diversidad e inclusión de la misma manera que otras compañías. La cadena cuenta con un director de diversidad y un programa de diversidad de proveedores, pero el 80 % de su equipo directivo es blanco.

Aun así, Costco afirmó que sigue comprometida con sus objetivos de DEI. En enero pasado, su junta directiva recomendó por unanimidad que los accionistas votaran en contra de una propuesta presentada por un grupo conservador que habría obligado a la empresa a analizar los riesgos financieros de mantener sus programas de diversidad.

Si bien las juntas directivas suelen oponerse a propuestas de accionistas activistas, la de Costco también defendió por qué la DEI es beneficiosa para el negocio.

“Entre otras cosas, un grupo diverso de empleados ayuda a aportar originalidad y creatividad a nuestra oferta de productos, promoviendo la ‘búsqueda del tesoro’ que nuestros clientes valoran”, dijo Costco a los inversionistas en un documento de representación.

Vachris también ha destacado los beneficios de una fuerza laboral diversa.

“No quiero estar rodeado de un montón de personas como yo”, dijo en la entrevista de 2024. “Quiero tener distintos puntos de vista y opiniones, y diferentes maneras de ver las cosas, y la diversidad contribuye enormemente a eso”.

Más del 98 % de los accionistas de Costco votaron en contra de la propuesta anti-DEI. La votación impulsó el respaldo de líderes de derechos civiles y clientes progresistas, quienes contrastaron la postura de Costco con la de Target, que retrocedió en sus políticas de diversidad.

El año pasado, Vachris defendió las prácticas de diversidad e inclusión de la empresa ante un cliente que envió un correo electrónico preocupado porque Costco contratara en función del “color de piel” o la “identidad de género”, según informó The Wall Street Journal.

El CEO respondió que Costco nunca ha utilizado cuotas de contratación y que se centra en ofrecer las mismas oportunidades a todos los trabajadores.

“Si estas son las políticas que considera ofensivas, debo decirle que no estoy dispuesto a cambiar”, escribió.

Más adelante ese mismo año, Costco adoptó una postura aún más audaz. La empresa demandó al Gobierno de Trump por los aranceles.

Costco se sumó a una demanda que alegaba que Trump se excedió en sus poderes de emergencia al imponer aranceles generalizados, y reclamó un reembolso.

Costco trabaja para compensar el costo de los aranceles y está aumentando los precios de forma selectiva.

Costco “estará a la altura de este desafío” utilizando su ventaja de escala y su amplia red de proveedores para minimizar el impacto de los aranceles, dijo Vachris en una llamada de resultados en marzo. La empresa no reveló cuánto ha pagado en aranceles desde el inicio del segundo mandato de Trump.

Costco no fue la única empresa en la demanda: Bumble Bee Foods (empresa matriz de Ray-Ban), EssilorLuxottica, Revlon y Kawasaki Motors también se sumaron. Pero Costco fue la empresa pública más destacada en enfrentarse a la Casa Blanca por los aranceles.

Pocas grandes corporaciones han estado dispuestas a desafiar públicamente las políticas de Trump. Las empresas evitan discretamente el conflicto mientras buscan el favor del presidente con lujosos regalos, grandes donaciones a sus proyectos favoritos y visitas estratégicas de sus directores ejecutivos a la Oficina Oval.

Pero los aranceles son ampliamente impopulares entre los estadounidenses, que los asocian con la crisis del costo de vida. Esto le dio a Costco cierto margen para demandar al Gobierno, señalan analistas de negocios.

“Fue un riesgo. Es fascinante que hayan salido bien librados”, dijo Alison Taylor, de la Universidad de Nueva York. “Creo que el Gobierno sabe que atacar a Costco no va a funcionar”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.