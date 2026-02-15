El Carnaval de Río de Janeiro comienza con un polémico desfile sobre Lula, que la oposición califica de propaganda electoral

Una escuela de samba abrirá este domingo el Carnaval de Río de Janeiro con una presentación dedicada a Luiz Inácio…

Una escuela de samba abrirá este domingo el Carnaval de Río de Janeiro con una presentación dedicada a Luiz Inácio Lula da Silva, que ha desatado polémica. La oposición brasileña considera el acto propaganda electoral anticipada de cara a las elecciones de octubre, en las que el presidente busca la reelección.

“¡Ha llegado el gran día! Nuestro desfile será esta noche a las 21:45, con transmisión de TV Globo”, escribió este domingo la escuela de samba Acadêmicos de Niterói. “Prepararemos un espectáculo histórico en la avenida, mostrando la fuerza de la comunidad de Niterói y rindiendo homenaje a nuestro homenajeado”, agrega el mensaje publicado en la cuenta de Instagram de la escuela, que acompaña con una imagen en la que aparece un sonriente Lula junto a la bandera azul y blanco de la escuela.

La escuela Acadêmicos de Niterói optó por contar la historia de Lula desde su nacimiento hasta su llegada al Palacio del Planalto, en lo que sus responsables describen como un reconocimiento a “las políticas públicas” del presidente, según la agencia EFE.

La decisión generó fuertes críticas de la oposición. Partidos opositores como Novo y Missão denunciaron que el homenaje equivale a propaganda electoral anticipada, ya que la campaña oficial para las elecciones de octubre no comienza hasta agosto, y exigen que se suspenda el financiamiento público destinado a la escuela de samba.

Sin embargo, tres días antes de que comenzara el carnaval del domingo —en el que Académicos de Niterói sería la primera en desfilar— el Tribunal Superior Electoral (TSE) rechazó por unanimidad la mayoría de las demandas presentadas por la oposición para impedir su participación. El tribunal concluyó que, hasta ese momento, no existían pruebas suficientes de campaña electoral anticipada ni de propaganda ilegal que justificaran la suspensión del desfile.

La ponente del caso, la ministra Estela Aranha, señaló que no podía suspender un desfile que aún no se había realizado, ya que no existía evidencia de violación de la ley electoral, aunque advirtió que podría investigar cualquier irregularidad después del evento.

“Un posible acto ilícito, incluso si se trata de un abuso electoral, debe investigarse más adelante, de acuerdo con la ley. En este momento no se observa ningún indicio concreto de campaña electoral anticipada, ni existen circunstancias que permitan afirmar con certeza que haya ocurrido alguna irregularidad”, afirmó Aranha, según un comunicado del TSE.

Los miembros del tribunal también dijeron que no estaban otorgando un “salvoconducto” para la escuela ni para el presidente y que el caso seguía abierto.

Frente a la polémica, el Partido de los Trabajadores (PT), el partido de da Silva, aseguró que la presentación “fue una iniciativa exclusiva de la escuela, sin ninguna participación del PT ni de la Presidencia de la República”.

El partido describió el evento como una “manifestación cultural” y agregó que “cualquier actividad de carácter electoral está prohibida en este momento”, en un comunicado en el que también emitió directrices para evitar símbolos partidarios, consignas o ataques a opositores.

Se espera que Lula, de 80 años, asista como espectador al Carnaval de Río de Janeiro, uno de los espectáculos culturales más famosos del mundo, que se celebra cada año durante varios días, generalmente en febrero o marzo. Sus desfiles de escuelas de samba, música, baile y carrozas recorren el Sambódromo de la Marquês de Sapucaí, atrayendo a turistas de todo el mundo.

