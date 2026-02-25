El astronauta Mike Fincke confirma que su problema médico forzó el fin anticipado de la misión de la NASA

El veterano astronauta de la NASA Mike Fincke confirmó que fue el miembro de la tripulación que sufrió un “evento…

El veterano astronauta de la NASA Mike Fincke confirmó que fue el miembro de la tripulación que sufrió un “evento médico” preocupante que llevó a una salida anticipada de la Estación Espacial Internacional el mes pasado.

Fincke y sus compañeros de tripulación —la astronauta de la NASA Zena Cardman, Kimiya Yui de la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón y el cosmonauta Oleg Platonov de la agencia espacial rusa Roscosmos— regresaron a casa desde la estación espacial a mediados de enero, dejando atrás una tripulación mínima de solo tres astronautas para operar el laboratorio orbital de casi el tamaño de un campo de fútbol americano.

La partida repentina del grupo marcó la primera vez en la historia que la NASA tuvo que acortar una misión de dotación de la Estación Espacial Internacional por razones de salud. En ese momento, la agencia espacial no reveló qué astronauta tuvo el problema médico ni la naturaleza del incidente.

Aparte de identificarse públicamente, Fincke no dio detalles sobre su condición médica.

“Experimenté un evento médico que requirió atención inmediata de mis increíbles compañeros de tripulación”, dijo Fincke en una declaración este miércoles. “Gracias a su rápida respuesta y la orientación de nuestros cirujanos de vuelo de la NASA, mi estado se estabilizó rápidamente”.

Fincke dijo que la NASA determinó que la tripulación debía regresar a la Tierra para aprovechar “imágenes médicas avanzadas que no están disponibles en la estación espacial”.

La Estación Espacial Internacional cuenta con equipo médico, aunque no dispone de todas las herramientas que tendría una sala de emergencias típica.

La NASA había declarado durante el viaje de regreso de la tripulación que el astronauta afectado estaba en condición estable. Pero aún no está claro si el evento médico equivalió a una emergencia potencialmente mortal o cómo los compañeros de Fincke pudieron atender el problema.

La NASA tiene una política establecida desde hace mucho tiempo de no divulgar información médica personal sobre sus astronautas por razones de privacidad. La información sobre el impacto de los vuelos espaciales en el cuerpo humano u otras inquietudes médicas que ocurren durante las misiones generalmente se hacen públicas como parte de estudios e investigaciones científicas más amplias.

Estudios académicos previos han explorado condiciones como el síndrome de adaptación espacial —una dolencia caracterizada por vómitos y vértigo que experimentan muchos astronautas durante sus primeras horas en microgravedad— y han revelado algunos problemas médicos en el espacio, incluyendo inflamación del nervio óptico y coágulos sanguíneos, generalmente sin nombrar a las personas afectadas.

Después de que Fincke y sus tres compañeros, conocidos como Crew-11, regresaron a casa, aparecieron juntos en una conferencia de prensa en el Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston. En ese momento, los astronautas declinaron identificar quién había experimentado el problema médico. Pero dijeron que no consideraron su regreso como una emergencia y que el incidente ejemplificó cómo el entrenamiento y la preparación de la NASA les permitieron realizar un viaje seguro de regreso.

“Cómo manejamos todo, desde operaciones normales hasta esta operación imprevista, realmente augura bien para la exploración futura”, dijo Fincke durante la conferencia de prensa el 21 de enero.

El inesperado problema médico provocó una rápida serie de eventos, ya que la NASA canceló una caminata espacial planeada, programó de inmediato el viaje de regreso del grupo y luego trabajó para agilizar el lanzamiento de la siguiente misión de dotación de la agencia al puesto orbital.

Un grupo de cuatro astronautas, denominado Crew-12, llegó a la estación espacial el 14 de febrero, elevando el nivel de la tripulación nuevamente a siete personas, el número que la NASA generalmente prefiere para mantener los experimentos científicos y otros deberes en marcha.

“Estoy muy bien y continúo con el reacondicionamiento estándar posterior al vuelo en el Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston. Volar al espacio es un privilegio increíble, y a veces nos recuerda cuán humanos somos”, dijo Fincke en un comunicado escrito el miércoles. “Gracias a todos por su apoyo”.

