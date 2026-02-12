El All-Star de la NBA 2026 se llena de lesionados

El Juego de las Estrellas de la NBA se jugará este fin de semana en Los Ángeles, pero varias de…

El Juego de las Estrellas de la NBA se jugará este fin de semana en Los Ángeles, pero varias de sus grandes figuras estarán ausentes del duelo estelar del domingo, que este año estrena formato, buscando recuperar el interés que ha perdido el clásico duelo de mitad de temporada en la liga de baloncesto más importante del mundo.

La primera de las grandes ausencias será la del MVP de la campaña pasada, Shai Gilgeous-Alexander, por una lesión abdominal. Otro de los titulares seleccionados en el Oeste, Steph Curry, se perderá el duelo también con problemas físicos por molestias en su rodilla derecha.

Luka Doncic también está en duda, al confirmarse una lesión leve en su muslo izquierdo. El jugador de los Lakers no jugará este jueves contra su exequipo, Dallas Mavericks, pero aún no se ha descartado para el domingo. Devin Booker, de los Suns de Phoenix, también parece tener un pie y medio fuera del juego.

A este racimo de ausencias se sumó este jueves la del novato sensación de la liga, Cooper Flag, de los Mavericks de Dallas, número 1 del pasado Draft.

Entre los jugadores seleccionados en el Este, el panorama tampoco es alentador.

Giannis Antetokounmpo también se bajó por lesión pese a ser el más votado de la conferencia del Este, en tanto que Norman Powell del Heat de Miami está en duda.

Esta temporada, el All-Star tendrá tres equipos: uno del Resto del Mundo donde jugarán los extranjeros y dos conjuntos donde jugarán los estadounidenses. Jugarán todos contra todos y los dos mejores se enfrentarán en una final.

