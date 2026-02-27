EE.UU. sobrepasó los 1.100 casos de sarampión en dos meses, y los expertos prevén que habrá más muertes

Estados Unidos ha registrado más de 1.100 casos de sarampión en lo que va de año, según datos publicados el…

Estados Unidos ha registrado más de 1.100 casos de sarampión en lo que va de año, según datos publicados el viernes por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Se trata de un hito preocupante que ha preparado a muchos profesionales de la salud pública para lo peor.

Según los CDC, de cada 1.000 niños infectados con sarampión, uno puede desarrollar encefalitis, una inflamación peligrosa del cerebro. Se prevé además que hasta tres de cada 1000 niños infectados morirán.

Estados Unidos se encamina a otro año récord para el sarampión: el número de casos de sarampión notificados en las primeras ocho semanas del año (1.136 al 26 de febrero, según datos de los CDC) ya es seis veces superior al promedio para un año completo. Un sistema de seguimiento del Centro para la Innovación en la Respuesta a Brotes de la Universidad Johns Hopkins ha registrado un total anual de casos incluso mayor que el de los CDC.

La trayectoria actual de casos de sarampión en EE.UU. es “decepcionante, deprimente y siniestra”, declaró el Dr. William Schaffner, experto en enfermedades infecciosas del Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt, especialmente porque existe una vacuna segura y altamente eficaz para proteger contra la infección por sarampión y sus complicaciones.

“El sarampión es una infección feroz y deberíamos prevenirla”, afirmó. “Puede afectar a cualquier niño sano y normal en su forma más grave”.

Sin embargo, la gran mayoría de los casos de sarampión reportados en EE.UU. en lo que va de año —alrededor del 96 %— se han registrado en personas que no han recibido la vacuna triple vírica (SARM) o que no han recibido las dos dosis recomendadas. Más del 80 % se han registrado en niños y adolescentes, y aproximadamente 1 de cada 4 casos se ha registrado en menores de 5 años.

El año pasado, EE.UU. reportó casi 2.300 casos de sarampión, más que en un solo año desde 1991, y significativamente más que en cualquier otro año desde que se declaró la eliminación del sarampión en el año 2000.

Tres personas murieron de sarampión el año pasado: dos niños en Texas y un adulto en Nuevo México, todos ellos sin vacunar.

“Eso está en el rango de una a tres muertes por cada 1.000 casos. Entonces, ¿podemos esperar otra muerte? Sí, creo que estamos llegando al punto en que podemos esperar otra muerte”, dijo el Dr. Paul Offit, médico especialista en enfermedades infecciosas y director del Centro de Educación sobre Vacunas del Hospital Infantil de Filadelfia. “Y es inadmisible”.

“Cuando más personas deciden no vacunar a sus hijos, se observan más enfermedades, más sufrimiento, más hospitalizaciones y más muertes”, afirmó. “Los niños mueren de enfermedades prevenibles mediante vacunas porque sus padres deciden no vacunarlos, y estos deciden no vacunarlos porque temen más a la vacuna que a la enfermedad”.

Más de la mitad de los estados de EE.UU. han reportado un caso de sarampión en lo que va de año, y hay al menos tres grandes brotes en todo el país que siguen creciendo.

Un brote récord de sarampión en la región norte de Carolina del Sur ha provocado al menos 979 casos desde que comenzó en octubre, según el Departamento de Salud Pública de Carolina del Sur.

El brote se centra en el condado de Spartanburg, donde las tasas de vacunación son particularmente bajas. Al igual que con las tendencias nacionales más amplias, casi todos los casos de sarampión en Carolina del Sur (más del 93 %) se dan en personas que no han recibido la vacuna triple vírica (MMR), según datos del departamento de salud estatal. Si bien no se han reportado muertes, el estado ha informado sobre complicaciones graves por sarampión, como neumonía y encefalitis, que pueden causar sordera o discapacidad intelectual. Varias mujeres embarazadas también requirieron tratamiento con inmunoglobulina después de la exposición para protegerlas contra el alto riesgo de complicaciones, según informó el departamento de salud estatal.

“Esperamos prevenir estas complicaciones y aumentar la cobertura de vacunación protege a quienes no pueden vacunarse, como bebés pequeños, mujeres embarazadas y personas con sistemas inmunitarios debilitados”, declaró la Dra. Linda Bell, epidemióloga estatal de Carolina del Sur, en una conferencia de prensa la semana pasada.

A principios de este mes, Prisma Health, un importante sistema de atención médica en Carolina del Sur, implementó una nueva política que exige el uso de mascarillas para pacientes y visitantes en los servicios de urgencias y en las unidades de parto.

Estas medidas buscan “reducir el riesgo de transmisión y garantizar un entorno seguro para pacientes, visitantes y miembros del equipo”, declaró Prisma Health en un comunicado de prensa.

Los nuevos casos de sarampión han comenzado a disminuir en Carolina del Sur en las últimas semanas. La semana pasada se reportaron menos de dos docenas de casos, lo que representa una disminución con respecto a los casi 250 casos reportados en una semana durante el pico del brote a mediados de enero.

La tendencia a la baja se está produciendo un poco antes de lo previsto inicialmente, afirmó Bell el miércoles, y lo atribuyó al trabajo de campo de la salud pública que ha ayudado a identificar rápidamente los casos y las posibles exposiciones, así como a impulsar las directrices de cuarentena.

“Desde el inicio del brote, controlar la propagación del sarampión y proteger a las personas de la enfermedad ha sido nuestro principal objetivo, y no quiero que nadie lo pase por alto. Esa es nuestra prioridad”, declaró Bell.

Mejorar la cobertura de vacunación también ha ayudado, añadió. El departamento de salud estatal administró cerca de 17.000 vacunas MMR en enero, uno de los meses más exitosos de vacunación que el estado ha tenido en años. Pero se necesita más trabajo, incluyendo aumentar aún más la cobertura de vacunación.

“Esto aún no ha terminado”, declaró Bell el miércoles. “Son estos grupos de personas no vacunadas las que siguen siendo susceptibles. Esa susceptibilidad persistente en nuestra población y podría seguir impulsando la propagación”.

El departamento de salud de Carolina del Sur tiene alrededor de 90 empleados que dedican la mayor parte de su tiempo al brote de sarampión, declaró Bell a CNN en un correo electrónico, aproximadamente un tercio de los cuales se centran en el rastreo de contactos.

El departamento de salud también recibirá el apoyo de una docena de epidemiólogos principiantes proporcionados por la Fundación CDC, una organización independiente sin fines de lucro que apoya la misión de la agencia. Estos epidemiólogos aumentarán la capacidad de investigación de casos, rastreo de contactos y gestión de datos durante unos meses.

También han solicitado la ayuda de un equipo de campo de los CDC para el análisis epidemiológico.

“Ahora que los casos están disminuyendo, existen oportunidades para utilizar los datos recopilados por los epidemiólogos para aprender de esta respuesta y continuar trabajando para detener la transmisión del sarampión. Los científicos de los CDC cuentan con la experiencia y los recursos necesarios para que estos estudios se realicen y así avanzar en la salud pública y nuestra comprensión del sarampión”, declaró Bell en un correo electrónico a CNN.

Y la propagación significativa y sostenida del sarampión en otras partes de EE.UU. mantiene al condado en una trayectoria preocupante.

Varios estados han reportado casos de sarampión relacionados con el brote de Carolina del Sur, incluyendo Carolina del Norte, Washington y California. Carolina del Norte ha reportado 23 casos de sarampión desde diciembre, según datos del departamento de salud estatal, lo que representa más de cinco veces el total de casos que el estado ha tenido en la última década.

Los brotes en otras partes del país también continúan creciendo. Un brote en la frontera entre Utah y Arizona continúa latente, y cada estado ha reportado cientos de casos desde el verano.

Y un brote más reciente en la costa suroeste de Florida ha crecido rápidamente durante el último mes.

El brote se centra en la Universidad Ave Maria, una universidad católica privada ubicada en una comunidad planificada y unida en el condado de Collier. Se han registrado al menos 83 casos de sarampión en el condado durante el último mes, según datos publicados por el departamento de salud estatal de Florida.

Las primeras actualizaciones sugieren que la gran mayoría de los casos se han dado entre estudiantes universitarios, pero la universidad ha dejado de proporcionar sus propias actualizaciones. El sitio web de la universidad ahora hace referencia al sitio web del departamento de salud de Florida para quienes quieren obtener el recuento oficial de casos, pero los datos estatales no proporcionan detalles adicionales sobre la edad, el estado de vacunación ni otra información que ayude a los residentes locales a comprender el alcance del brote.

Si bien la mayoría de los casos recientes de sarampión se han dado en niños, los expertos afirman que una infección de sarampión puede ser igual de peligrosa para los adultos.

“Cualquier persona susceptible (por no estar vacunada) puede infectarse y contraer sarampión”, afirmó Schaffner. “Cuanto mayor sea la edad al contraer la infección de sarampión, mayor será la probabilidad de que sea grave, especialmente en el caso de la neumonía”.

La diferencia radica en que la reticencia a vacunarse ha aumentado con el tiempo, por lo que hay más niños pequeños en riesgo, explicó.

“El sarampión es un virus desagradable”, dijo Schaffner.

“Hable con su médico, el médico que atiende a su hijo a diario. Por favor, hable con él y escúchelo con mucha atención”, añadió. “Haré todo lo posible para tranquilizar a los padres y que se sientan cómodos con la idea de que sus hijos reciban la vacuna contra el sarampión y otras vacunas, pero por favor, hable con su médico”.

El sarampión se declaró erradicado de Estados Unidos en el año 2000, pero su continua propagación ha amenazado esa condición. La Organización Panamericana de la Salud se reunirá en abril para tomar una decisión formal al respecto.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.