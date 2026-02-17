EE.UU. reporta la muerte de 11 personas en ataques contra tres embarcaciones presuntamente del narcotráfico

Las Fuerzas Armadas de EE.UU. atacaron tres supuestas embarcaciones de narcotráfico en el Pacífico oriental y el Caribe la noche…

Las Fuerzas Armadas de EE.UU. atacaron tres supuestas embarcaciones de narcotráfico en el Pacífico oriental y el Caribe la noche del lunes, matando a las 11 personas a bordo, informó el martes el Comando Sur de EE.UU.

“La inteligencia confirmó que las embarcaciones transitaban por rutas conocidas de narcotráfico y estaban involucradas en operaciones de narcotráfico”, dijo el Comando Sur en un comunicado. “Once narco-terroristas masculinos murieron durante estas acciones: 4 en la primera embarcación en el Pacífico oriental, 4 en la segunda embarcación en el Pacífico oriental y 3 en la tercera embarcación en el Caribe. Ninguna fuerza militar de EE.UU. resultó herida”.

Con estos ataques, el número de muertos de la campaña de EE.UU., que comenzó en septiembre, asciende al menos a 135 personas, con varios sobrevivientes de los ataques presuntamente fallecidos. El más reciente ataque de EE.UU. contra una embarcación sospechosa de narcotráfico se había ejecutado el viernes en el Caribe y mató a tres personas, según el Comando Sur.

El otoño pasado el Gobierno de Trump elaboró una opinión legal clasificada que justificaba los ataques letales contra una lista secreta de al menos dos docenas de cárteles y supuestos narcotraficantes, clasificándolos como combatientes enemigos, según informó CNN.

Sin embargo, los ataques han sido objeto de un intenso escrutinio por parte de expertos legales y miembros demócratas del Congreso, quienes afirman que equivalen a asesinar civiles, debido a que EE.UU. no está en una guerra declarada y autorizada por el Congreso contra los cárteles de la droga.

En al menos un caso, en septiembre pasado, las Fuerzas Armadas de EE.UU. mataron deliberadamente a sobrevivientes después de un ataque inicial contra una supuesta embarcación de tráfico que no mató a todos los que estaban a bordo, lo que derivó en acusaciones de que EE.UU. había cometido un crimen de guerra y generó investigaciones en el Congreso.

Antes de que los militares estadounidenses comenzaran a bombardear embarcaciones en septiembre, la lucha contra el narcotráfico ilícito era manejada por las fuerzas del orden y la Guardia Costera de EE.UU., y los miembros de los cárteles y traficantes de drogas eran tratados como criminales con derechos al debido proceso. La Guardia Costera ha continuado interceptando embarcaciones de narcotráfico y decomisando narcóticos en el Pacífico oriental sin el uso de fuerza letal.

