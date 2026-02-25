EE.UU. ofrece servicios diplomáticos en asentamiento de la Ribera Occidental; críticos advierten que “normaliza la anexión”

La embajada de Estados Unidos en Israel anunció su primer evento brindando servicios diplomáticos en un asentamiento judío en la…

La embajada de Estados Unidos en Israel anunció su primer evento brindando servicios diplomáticos en un asentamiento judío en la Ribera Occidental ocupada por Israel.

El anuncio de este martes indicó que las oficinas consulares proporcionarían “servicios rutinarios de pasaporte” a ciudadanos estadounidenses en el asentamiento de Efrat, al sur de Jerusalén, en un evento de un día que se realizará el viernes. La embajada señaló que este esfuerzo de alcance forma parte de la iniciativa “Libertad 250” para llegar a todos los ciudadanos estadounidenses.

Este movimiento parece señalar una mayor legitimación por parte de EE.UU. de los asentamientos israelíes en la Ribera Occidental, los cuales son considerados por gran parte de la comunidad internacional como tierras destinadas a un futuro Estado palestino.

Rompe con décadas de política exterior estadounidense, que ha sostenido que los asentamientos israelíes en la Ribera Occidental son un obstáculo para la paz. Pero el presidente Donald Trump no es ajeno a tales cambios drásticos en la política estadounidense. Durante su primer mandato, EE.UU. revirtió su posición histórica sobre los asentamientos cuando el entonces secretario de Estado Mike Pompeo dijo que no eran inconsistentes con el derecho internacional.

También se celebrarán eventos consulares en la ciudad palestina de Ramala y en el asentamiento de Beitar Illit en la Ribera Occidental, así como en las ciudades de Jerusalén, Haifa, Netanya y Beit Shemesh, aunque aún no se han anunciado fechas.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel celebró el anuncio como una “decisión histórica” para “extender los servicios consulares a ciudadanos estadounidenses en Judea y Samaria”, utilizando el término bíblico para la Ribera Occidental.

Xavier Abu Eid, exvocero del departamento de negociaciones de la Organización para la Liberación de Palestina, dijo en redes sociales: “Cinco meses después de que el presidente Trump dijo que está en contra de la anexión, sus representantes en el terreno están brindando servicios dentro de los asentamientos israelíes, tratando en efecto toda la tierra como parte de Israel. Normalizando la anexión paso a paso”.

Hace apenas unos días, el embajador de EE.UU. en Israel, Mike Huckabee, dijo al comentarista conservador Tucker Carlson que estaría “bien” si Israel tomara el control de gran parte de Medio Oriente. Al preguntársele si Israel debería poder tomar tierras que se extienden hasta el río Éufrates en Iraq, Huckabee respondió: “Estaría bien si lo tomaran todo”, antes de agregar, “pero no creo que estemos hablando de eso hoy”.

Un grupo de países árabes y musulmanes denunciaron los comentarios expansionistas de Huckabee calificándolos de “peligrosos e incendiarios” y llamándolos una “flagrante violación del derecho internacional”.

El Ministerio de Asuntos Exteriores palestino dijo el sábado que las declaraciones de Huckabee “contradicen los hechos religiosos e históricos, el derecho internacional y la posición expresada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de rechazar la anexión de la Ribera Occidental”.

Trump ha dicho que no permitirá que Israel anexe la Ribera Occidental, pero el Gobierno de Israel ha impulsado una oleada de expansión de asentamientos y ha afianzado su control sobre el territorio.

The-CNN-Wire

