EE.UU. “muestra disposición a cooperar” con Cuba tras el incidente de la lancha rápida, asegura vicecanciller cubano

El vicecanciller de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, dijo este jueves que Estados Unidos “ha mostrado disposición a cooperar” un día después de que fuerzas cubanas mataran cuatro personas a bordo de una lancha que intentaba “infiltrarse” en su territorio en una lancha rápida registrada en Florida.

Durante una breve declaración desde La Habana, Fernández de Cossío agregó que, desde el incidente, han estado en comunicación con el Departamento de Estado y la Guardia Costera de Estados Unidos, y aseguró que “está en curso un proceso investigativo dirigido a esclarecer los hechos con todo rigor”.

El vicecanciller reiteró que la incursión ilegal de la lancha rápida con diez personas armadas a bordo fue “un intento de infiltración con fines terroristas” por parte de grupos “anticubanos” que operaban con “impunidad”.

CNN contactó al Departamento de Estado de EE.UU. para obtener comentarios sobre los dichos del vicecanciller de Cuba y está esperando una respuesta.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, dijo previamente que su Gobierno realizará una investigación independiente del incidente y que la embajada estadounidense en La Habana estaba investigando el incidente tras ser informada por las autoridades cubanas.

“Vamos a averiguar exactamente qué pasó aquí y luego responderemos en consecuencia”, dijo Rubio, quien se encontraba este miércoles en la región en una visita oficial a San Cristóbal y Nieves.

Fernández de Cossío dijo que los tripulantes estaban armados con fusiles, pistolas y explosivos, y señaló que llevaban también “un grupo importante de monogramas de organizaciones contrarrevolucionarias de corte terrorista”.

El vicecanciller volvió a leer los nombres de las diez personas identificadas por las autoridades cubanas y admitió que, en un primer momento, una de ellas fue incluida por error, debido a un “error en la apreciación de su identificación”. Añadió que se trata de “una persona conocida por su trayectoria vinculada a acciones e intenciones violentas contra Cuba”.

Fernández de Cossío aseguró que Cuba ha trasladado “con regularidad” al Gobierno de EE.UU. información sobre personas que, en los últimos años, “se han dedicado a promover, financiar y organizar actos violentos y terroristas contra Cuba”.

Esta información, dijo, incluye los nombres incluidos en la lista nacional de individuos y entidades sometidos a proceso penal por presuntos vínculos con terrorismo, elaborada conforme a la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de la ONU. Añadió que dos de los que viajaban en la lancha figuran en ese registro.

Según el Ministerio del Interior, la embarcación ingresó a aguas territoriales en Cayo Falcones, provincia de Villa Clara, a poco más de 160 km de Florida.

Un pasajero de la lancha disparó contra la embarcación cubana, hiriendo a su comandante, lo que provocó que las fuerzas cubanas respondieran al fuego dejando un saldo de cuatro muertos, según las autoridades cubanas. Otras seis personas a bordo de la lancha resultaron heridas y se encuentran bajo custodia y recibiendo atención médica.

El Ministerio del Interior había identificado a los tripulantes como ciudadanos cubanos con residencia en EE.UU.

El incidente tuvo lugar en un contexto de creciente tensión entre la Habana y Washington, que ha amenazado con aranceles a los países que envían petróleo hacia la isla. La presión del Gobierno de Donald Trump sobre Cuba se ha intensificado desde la captura en enero de Nicolás Maduro, aliado cercano de La Habana.

