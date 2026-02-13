EE.UU. ataca otra embarcación que presuntamente transportaba drogas y mata a 3 personas

Las fuerzas armadas de Estados Unidos. llevaron a cabo un ataque contra otra embarcación que presuntamente tráficaba drogas este viernes,…

Las fuerzas armadas de Estados Unidos. llevaron a cabo un ataque contra otra embarcación que presuntamente tráficaba drogas este viernes, matando a tres personas, según el Comando Sur de EE.UU.

“El 13 de febrero, bajo la dirección del comandante de #SOUTHCOM, el general Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear realizó un ataque cinético mortal contra una embarcación operada por Organizaciones Terroristas Designadas”, escribió SOUTHCOM en X, y agregó que ningún miembro del personal militar estadounidense resultó herido en el ataque.

Al menos 124 personas han muerto hasta ahora en ataques contra embarcaciones sospechosas de tráfico de drogas como parte de la Operación Southern Spear, una campaña que el Gobierno de Trump dice que está destinada a frenar el tráfico de narcóticos.

El Gobierno ha calificado a los fallecimientos como “combatientes ilegales” y ha reivindicado la capacidad de realizar ataques letales sin revisión judicial debido a una decisión clasificada del Departamento de Justicia.

El ataque a la embarcación de este viernes es el cuarto ataque conocido públicamente en lo que va del año. Un ataque a principios de esta semana causó la muerte de dos personas y dejó un sobreviviente, con la Guardia Costera de EE.UU. brindando apoyo técnico para las operaciones de búsqueda y rescate coordinadas por el Centro de Coordinación de Rescate Marítimo de Ecuador.

El Gobierno ha presentado públicamente pocas pruebas de que los muertos en la Operación Lanza del Sur estén afiliados a cárteles de drogas, o de que cada una de las embarcaciones transportaba drogas.

La legalidad de los ataques también ha sido objeto de intenso escrutinio en el Congreso desde que comenzaron las operaciones en septiembre. Hay especial interés en el primer ataque del 2 de septiembre, que incluyó un ataque de seguimiento en el que murieron dos tripulantes que inicialmente habían sobrevivido. Varios abogados militares en funciones y retirados dijeron previamente a CNN que los ataques no parecen legales.

Esta historia fue actualizada.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.