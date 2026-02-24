EE. UU. advirtió a la embajadora de Ucrania sobre ataques a un objetivo petrolero en el mar Negro

El Gobierno de Trump dio un paso inusual al advertir al Gobierno ucraniano que sus ataques contra una instalación petrolera…

El Gobierno de Trump dio un paso inusual al advertir al Gobierno ucraniano que sus ataques contra una instalación petrolera rusa en el mar Negro a finales de 2025 afectaron inversiones estadounidenses en Kazajstán, reveló este martes la embajadora de Ucrania en Estados Unidos.

“Hemos oído que los ataques ucranianos a Novorossiysk afectaron algunas de las inversiones estadounidenses que se realizan a través de Kazajstán. Y hemos oído del Departamento de Estado la indicación de que debemos abstenernos de atacar intereses estadounidenses”, declaró la embajadora Olga Stefanishyna durante una rueda de prensa.

Stefanishyna señaló que recibió una demarche, que es un aviso diplomático formal, del Departamento de Estado de EE. UU. sobre el asunto. CNN se ha puesto en contacto con el Departamento de Estado para obtener comentarios.

La noticia se produce en el cuarto aniversario de la invasión rusa, sin que se vislumbre un final para la brutal guerra. Las negociaciones de paz mediadas por EE.UU. han mostrado pocas señales de avance. La decisión inusual de emitir la nota diplomática parece reflejar las prioridades del Gobierno y está alineada a la decisión de Trump de suspender nueva ayuda militar a Kyiv.

La embajadora ucraniana aclaró que EE.UU. no sugirió que Kyiv dejara de atacar la infraestructura militar y energética rusa.

“Estaba relacionado con el hecho de que se vieron afectados intereses económicos estadounidenses”, dijo. “Hemos tomado nota de ello”.

A finales de noviembre, drones ucranianos atacaron el puerto de Novorossiysk, en el mar Negro, dañando no solo intereses rusos sino también un oleoducto clave, lo que provocó una caída significativa en las exportaciones de petróleo de Kazajstán. Chevron es uno de los principales accionistas del Consorcio del Oleoducto del Caspio, que transporta petróleo desde los campos de Kazajstán hasta el mar Negro para su exportación.

No obstante, la comunicación se produjo mientras Rusia ampliaba de manera masiva sus ataques con misiles y drones contra ciudades e infraestructura energética ucraniana, en medio del invierno más frío en una década para Ucrania, ataques que funcionarios ucranianos y europeos describen como un esfuerzo deliberado por infligir sufrimiento a la población civil.

